אנבידיה תרכוש מניות של נוקיה בהיקף של מיליארד דולר

אנבידיה ונוקיה הודיעו היום (ג') על שותפות אסטרטגית חדשה שבמרכזה השקעה של מיליארד דולר מצד ענקית השבבים האמריקאית. במסגרת העסקה תרכוש אנבידיה כ־166 מיליון מניות חדשות של נוקיה, ותהפוך לאחר השלמתה לבעלת כ־2.9% מהחברה הפינית.

בתגובה, מניית נוקיה זינקה בכ-20% (עכשיו הזינוק עומד על כ17%) לאחר פרסום ההודעה. לפי החברות, ההשקעה צפויה לסייע לנוקיה לקדם מהר יותר את פיתוח רשתות הסלולר המתקדמות, הדור החמישי (5 G) והדור השישי (6 G).

כחלק מהמהלך, נוקיה תתאים את תוכנות התקשורת המרכזיות שלה, אלה שמנהלות את תנועת המידע ברשת הסלולרית (RAN), כך שיעבדו ישירות על השבבים והמערכות של אנבידיה. המטרה היא בעצם לאפשר לרשתות העתידיות להתמודד טוב יותר עם העומסים שמגיעים משימוש גובר בבינה מלאכותית וממרכזי נתונים גדולים, ולהבטיח חיבור מהיר ויעיל יותר בין מכשירים, שירותי ענן ויישומי AI. שתי החברות ישתפו פעולה גם בפיתוח טכנולוגיות תקשורת לרשתות מבוססות AI ולשוק הדאטה סנטרים.

מעמיקה אחיזה בשרשרת הערך

המהלך הנוכחי מצטרף לשורת השקעות שביצעה אנבידיה בחודשים האחרונים בחברות טכנולוגיה הפועלות לצידה בתחום התשתיות ולא רק, ביניהן אינטל, OpenAI וספקיות ענן.

בחברה מציינים כי השקעות אלה נועדו להרחיב את מעורבותה בשלבים נוספים בשרשרת הערך של בינה מלאכותית, משלב עיבוד המידע ועד האופן שבו הוא מועבר בין מערכות חישוב. עבור נוקיה, מדובר במהלך שנועד לחזק את מיצובה בשוק התשתיות לאחר תקופה ארוכה של תחרות עזה מול חברות כמו אריקסון ווואווי. החברות מסרו כי בכוונתן לפרסם פרטים נוספים לגבי היישום המשותף של השותפות החדשה בכנס שייערך בהמשך היום בארה"ב.