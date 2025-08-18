בשעות הערב של יום א' הפתיעה קבוצת הנדל"ן עזריאלי, כשדיווחה כי בתום ישיבת דירקטוריון לאישור הדוחות הכספיים לרבעון השני, עדכן המנכ"ל רון אבידן את הדירקטורים על כך ש"הודיע ליו"ר דירקטוריון החברה, דנה עזריאלי, על רצונו לסיים את כהונתו כמנכ"ל, מסיבות אישיות".

עזריאלי הוסיפה כי בכפוף לקבלת אישור האסיפה הכללית שתתכנס בחודש הבא, תמונה דנה עזריאלי, בעלת השליטה בחברת הנדל"ן הגדולה בישראל, לממלאת מקום המנכ"ל למשך תקופה של עד שישה חודשים. אבידן, שמונה לתפקיד בתחילת אפריל השנה (לפני ארבעה וחצי חודשים בלבד), ימשיך לכהן בתפקידו עד לקבלת אישור האסיפה הכללית כאמור.

ההערכות בשוק הן כי פרישת אבידן, שנומקה כאמור ב"סיבות אישיות", נובעת ממחלוקות בינו לבין בעלת השליטה הדומיננטית. אותן הערכות נעות בין חוסר שביעות רצון של דנה עזריאלי מתפקודו של המנכ"ל אבידן, שאמור היה לקבל תגמול שנתי בעלות של כ-10 מיליון שקל, לבין תסכול של אבידן מכך שבעלת השליטה מצרה את צעדיו בניהול החברה.

"היא לא אפשרה לאבידן לעבוד", טען גורם בשוק. "הוא לא ילד שבא להיות סמנכ"ל תפעול, הוא מנכ"ל רציני וותיק, ודנה כנראה צריכה חייל שיגיד כן לכל גחמה שלה". מאידך, היה מי שהעריך שעזריאלי הרגישה כבר לאחר תקופה קצרה כי אבידן אינו מתאים לתפקיד. מקבוצת עזריאלי ומאבידן הפנו לדיווח לבורסה וסירבו להוסיף מעבר לנאמר בו.

מסורת של ניהול יציב

אבידן, אף שכיהן תקופה קצרה במיוחד, יזכה למצנח זהב נאה: תגמול על כחצי שנה בתפקיד (על בסיס שכר של 200 אלף שקל לחודש) וכן תשלומים בגין תקופת הסתגלות (3 חודשים) והודעה מוקדמת (9 חודשים). בסך-הכול מדובר על פי ההערכות בלפחות 3.5 מיליון שקל. עם זאת, אופציות שהוענקו לו למניות עזריאלי, בשווי כלכלי של כ-10 מיליון שקל, צפויות לפקוע בשל סיום תפקידו המהיר.

קודם למינויו למנכ"ל עזריאלי, שימש אבידן (57) כמנכ"ל חברת הנדל"ן למגורים אזורים שבשליטת הרשי פרידמן, במשך חמש שנים וחצי. לפני כן שימש כמנכ"ל חברת עופר השקעות של ליאורה עופר, בעלת השליטה בענקית הקניונים מליסרון, המתחרה הגדולה של עזריאלי.

הוא החליף בניהול עזריאלי את אייל חנקין, שהיה מנכ"ל הקבוצה במשך שבע שנים ועבר לנהל את הפעילות הגלובלית שלה בתחום הדאטה סנטרס. בכלל, קבוצת עזריאלי נחשבת לחברה יציבה עם מסורת של מנהלים שרובם ניהלו אותה במשך תקופות ארוכות.

הראשון שבהם היה האלוף (במיל') מנחם עינן, שהובא על ידי דוד עזריאלי המנוח וכיהן בתפקיד מנכ"ל הקבוצה במשך 19 שנים. בהמשך קודם עינן לתפקיד המשנה ליו"ר. לאחר פטירתו של המייסד, וחודשים ספורים אחרי שדנה עזריאלי נכנסה לתפקיד היו"ר, עזב עינן את דירקטוריון החברה במה שתואר אז (2014) כמחלוקות בין הצדדים. עינן הוחלף על ידי שלמה שרף, שכיהן בתפקיד המנכ"ל שנתיים עד 2013. אז הוחלף בידי יובל ברונשטיין (2013-2017), שלאחריו מונה לתפקיד חנקין (2018-2025).

התפטרותו של אבידן עשויה להזכיר מקרי פרישה קודמים של מנהלים בכירים בשוק ההון לאחר תקופה קצרה, בהם עזיבתו של אייל לפידות את ניהול ענקית התשתיות שיכון ובינוי בשנת 2020, לאחר כשנה בתפקיד, בעקבות התערערות יחסיו עם דירקטוריון החברה בראשות תמיר כהן. עזיבה מהירה אף יותר על רקע אין הסכמות מול היו"ר, הייתה זאת של מנכ"ל שופרסל עופר בלוך, שסיים את תפקידו בתוך חודשיים בלבד בשנת 2022. בלוך, שניהל שורה של חברות גדולות במשק, הובא לשופרסל על ידי יו"ר הרשת דאז יקי ודמני, אך משזה הוחלף בידי איציק אברכהן, מצא את עצמו בלוך במהרה מחוץ לחברה.

שחיקה בקניונים

ביום שאחרי ההודעה על עזיבת אבידן (ב') נסחרה מניית קבוצת עזריאלי , הקרובה לרמת שיא כל הזמנים, בירידה של כ-2% למחיר המשקף שווי של 41 מיליארד שקל (לאחר שבשנה החולפת זינקה המניה ב-44%). בד בבד, פרסמה ענקית הקניונים והמשרדים את תוצאותיה לרבעון השני השנה. ההכנסות עלו בשיעור חד של 21% והסתכמו ב-949 מיליון שקל, כשבשורה התחתונה הוכפל הרווח הנקי הרבעוני ל-320 מיליון שקל - בין היתר הודות לשיערוכים חיוביים בסך כ-200 מיליון שקל בנכסי הקבוצה.

שלושה דברים שחשוב לדעת על הדוחות של קבוצת עזריאלי 949 מיליון שקל

הכנסות הקבוצה ברבעון השני, שקפצו ב־21% הודות לזינוק בפעילות הדאטה סנטרס 14 מיליון שקל

הפיצוי (נטו) שקיבלה עזריאלי ממטא על עזיבת מגדל שרונה בת"א 320 מיליון שקל

הרווח הנקי ברבעון, שהוכפל הודות לשערוכים חיוביים

דמי השכירות נטו של עזריאלי (NOI) הסתכמו ברבעון ב-648 מיליון שקל, עלייה של 17% מתקופה מקבילה, בעיקר הודות לעלייה בהכנסות ממשרדים וכן מתחום חוות שרתי הנתונים (דאטה סנטרס). ההכנסות משכירות בקניונים נשחקו ב-4% ל-239 מיליון שקל. דמי השכירות נטו בנכסים זהים בשתי התקופות (NOI SP), עלו ב-4.1% ברבעון והסתכמו ב-576 מיליון שקל.

עזריאלי עדכנה על עלייה בהכנסות משכר דירה בבנייני משרדים בעת תחלופת שוכרים, וכן בחוזי השכירות הצמודים למדד המחירים לצרכן. לצד זאת דיווחה על פיצוי חד-פעמי של 14 מיליון שקל שקיבלה משוכרת - ענקית הטכנולוגיה מטא (פייסבוק) שעזבה את משרדיה בפרויקט עזריאלי שרונה בתל אביב, וכן על גידול במגזר הדאטה סנטרס.

הכנסות הקבוצה בסיכום מחצית השנה עמדו על כ-1.9 מיליארד שקל, עלייה של 23%. הרווח הנקי במחצית עלה ב-25% ל-720 מיליון שקל, והושפע לחיוב משיערוכי נדל"ן חיוביים בסך 445 מיליון שקל.

ותודה לטיקטוק

בעוד שעבור מרבית הציבור השם עזריאלי מוכר בעיקר בקשר לקניונים, התרחבות החברה בתחומי המשרדים וחוות השרתים צמצמה בהדרגה את חלקם במאזן של עזריאלי - כיום הקניונים מהווים 27% בלבד משווי הנכסים במאזן (16.4 מיליארד שקל). המשרדים מהווים כבר כ-30% מהשווי, וחוות השרתים שהיא מחזיקה (בעיקר דרך חברת גרין מאונטיין) מוערכות בשווי 10 מיליארד שקל, כ-17% מהמאזן.

ברבעון השני נהנתה עזריאלי מההתקשרות עם הרשת החברתית טיקטוק, שחתמה הסכם לפני כשנתיים וחצי עם גרין מאונטיין להקמת חוות שרתים בנורבגיה בהיקף של 90 מגוואט. בפברואר השנה ביקשה טיקטוק להגדיל את הקיבולת בעוד 30 מגוואט. עזריאלי מדווחת כי מגזר הדאטה סנטרס רשם ברבעון השני הכנסות של 213 מיליון שקל, זינוק חד של 187% כתוצאה מהנבה של פרויקטים חדשים ובהם עם טיקטוק.

מוקדם יותר החודש השלימה עזריאלי את רכישת השליטה בחברת הבנייה למגורים צמח המרמן תמורת 873 מיליון שקל, וזו תשמש כזרוע ייזום וביצוע עבור הקבוצה.