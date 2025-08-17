מנכ"ל עזריאלי רון אבידן עוזב לאחר ארבעה חודשים בלבד בתפקיד

חברת הנדל"ן המניב עזריאלי מדווחת הערב (א') כי רון אבידן, המנכ"ל שהצטרף אליה לפני פחות משנה, החליט לעזוב את החברה "בנסיבות אישיות".

● מיטב בראש, אלטשולר שחם בתחתית: מה עשה הכסף שלכם בחודש יולי

● קנס לרמי לוי ולחברה שבשליטתו בעקבות טעות חריפה בדוחות

אבידן, בן 57, כיהן קודם לכן בתפקיד מנכ"ל חברת הנדל"ן אזורים במשך חמש שנים וחצי ולפני כן כמנכ"ל חברת עופר השקעות, בעלת השליטה במליסרון, המתחרה הגדולה של עזריאלי.

***הרחבה מיד***