החוסכים בישראל ממשיכים ליהנות מצמיחה נאה של הכסף שלהם עם עוד חודש מצוין לקרנות ההשתלמות והפנסיה ביולי. אמנם בהתחלה השווקים חששו מהמכסים של טראמפ, שהיו אמורים להיכנס לתוקף בתחילת יולי, אך אלה לבסוף נדחו לאוגוסט - והשווקים המשיכו לרוץ.

● הישראלית שקפצה הודות לטראמפ, ואלו שקיבלו כתף קרה מהמשקיעים

● תעשיית הקרנות שוברת שיא חדש: נכסים בשווי 700 מיליארד שקל

התשואה הממוצעת של במסלולים הכלליים בקרנות ההשתלמות הסתכמה בחודש יולי ב-1%. מתחילת השנה התשואה היא 7.8% ובשלוש השנים האחרונות 28.5%. התשואות השנה חריגות לטובה, והיא השנה הכי חזקה מאז שנת 2021.

גם במסלולי המניות של קרנות ההשתלמות, התשואה בחודש יולי הייתה חזקה והיא עומדת בממוצע על 1.9%. מתחילת השנה התשואה כבר דו ספרתית ומסתכמת ב-12.9% ויותר מ-47% במהלך שלוש השנים האחרונות.

גם המשקיעים במסלולים מחקי מדד ה־S&P 500 יכולים לרשום לעצמם נחמה מסוימת. בחודש יולי המסלול בלט לטובה והתשואה מסתכמת ב-3.2%. מתחילת השנה תשואת המסלול חזרה להיות חיובית ומסתכמת ב-0.8%. המדד עצמו השלים אמנם עלייה של 7.8% מתחילת השנה, אך היחלשות השקל מול הדולר של יותר מ-7% פגעה אנושות בתשואה. בשלוש השנים האחרונות המסלול הניב תשואה של כ-60%.

מיטב מוביל ביולי וההפתעה לרעה של אלטשולר שחם

הגופים שבלטו לחיוב במסלולים הכלליים בחודש יולי מבין הגופים הגדולים הם בית ההשקעות מיטב עם תשואה של 1.22% ואחריו חברת הביטוח הפניקס עם 1.14%. בתי ההשקעות אנליסט וילין לפידות תופסים את המקומות הבאים עם תשואה של כ-1.1% כל אחד. יצוין כי אינפיניטי הקטן יותר הניב תשואה של 1.26% בחודש יולי.

בתחתית הטבלה, ובאופן מפתיע לחודש יולי, נמצא בית ההשקעות אלטשולר שחם עם תשואה של 0.78% בלבד. התוצאה הזו מפתיעה במיוחד שכן אלטשולר שחם מוטה להשקעות בחו"ל ובפרט בארה"ב, יותר משאר הגופים, ובחודש יולי וול סטריט הניבה את התשואה החזקה ביותר. גלובס פנה לאלטשולר שחם אך בינתיים טרם התקבלה תשובתם.

בתחתית ומעט מעל אלטשולר שחם נמצאות חברות הביטוח מגדל והראל עם תשואה של 0.82% ו-0.83% בהתאמה.

מתחילת השנה במסלולים הכלליים בולטת כלל עם תשואה של 8.6% ומיד אחריה מור ואנליסט עם תשואה של 8.5% כל אחד. בתחתית מתחילת השנה נמצאים הגופים הראל עם 7% בלבד ומעליה ילין לפידות עם 7.1% ואלטשולר שחם עם 7.2%.

מור ממשיך להוביל מתחילת שנה במסלול המנייתי

בית ההשקעות מיטב תופס בחודש יולי גם את המקום הראשון במסלולים המנייתיים בקרנות ההשתלמות עם תשואה של 2.4%, ואחריו ילין לפידות ואינפיניטי עם 2.2% כל אחד ואנליסט עם 2.1%. בתחתית נמצאים הראל ואלטשולר שחם עם 1.6% כל אחד ומעליהם כלל ומגדל עם 1.7%.

מתחילת השנה מור ממשיך להוביל בביטחה במקום הראשון עם תשואה של 14.8%, אחריו אינפיניטי עם 14.1% ואחר כך מיטב עם 13.5%. בתחתית נמצאים אנליסט עם 11.1% ילין לפידות עם 11.2% ואלטשולר שחם עם 11.8%.

ומה לגבי מסלולי הפנסיה? בהם מור רשם את התשואה החזקה בחודש יולי עם עליה של 1.8%, אחריו אינפיניטי הקטן עם 1.6% ומיטב עם 1.5%. בתחתית נמצאים הראל עם 1%, ומעליה אלטשולר שחם, מגדל וכלל עם 1.1%. מתחילת השנה מור מוביל עם 9.9% ואחריו אינפיניטי עם 9.6%, כלל עם 9.5% ומנורה עם 9.4%.

בתחתית גם כאן נמצאים הראל עם 8.3%, אלטשולר שם עם 8.9% ומיטב ומגדל עם 9% לכל אחד.

מה צפוי באוגוסט?

מתחילת חודש אוגוסט הבורסה המקומית נמצאת מאחור, על רקע החששות מהתעצמות הלחימה ברצועת עזה ואי הוודאות הנלווית לכך. כך, מדד ת"א 35 ירד מתחילת החודש ב-0.9% ות"א 125 משלים ירידה של 1%, מנגד, מדד ה- S&P 500 משלים עליה של 1.74% והנאסד"ק עם עליה של 2.4%. גם הדאקס הגרמני משלים בינתיים עליה חודשית של 1.3% ויורוסטוקס 600 משלים עליה של 1.4%.

יצוין כי מבין המדדים הענפיים בישראל מדד הבנקים נמצא באיזון מתחילת אוגוסט, מדד הביטוח עלה ב-1.7% ומדד הבנייה נפל ב-5.5%.