שעות לא רבות לאחר שהודיעה על עזיבתו במפתיע של רון אבידן, מפרסמת הבוקר (ב') ענקית הקניונים והמשרדים, קבוצת עזריאלי את התוצאות הכספיות לרבעון השני של השנה. ההכנסות מדמי שכירות, ניהול, אחזקה ומכירות (נטו) עלו בשיעור חד של 21% והסתכמו ב-949 מיליון שקל. בשורה התחתונה הרווח הנקי הוכפל ל-320 מיליון שקל, בין היתר הודות לזינוק חד בהתאמות שבוצעו בשווי ההוגן של נכסי הקבוצה.

● מנכ"ל עזריאלי רון אבידן עוזב לאחר ארבעה חודשים בלבד בתפקיד

דמי השכירות נטו של הקבוצה (NOI) הסתכמו ברבעון השני ב-648 מיליון שקל, עלייה של 17% שהגיעה בעיקר מעלייה בהכנסות ממשרדים וכן מתחום חוות שרתי הנתונים (דאטה סנטרס). בעוד שההכנסות משכירות בקניונים נשחקה ל-239 מיליון שקל (ירידה של 4%).

דמי השכירות נטו בנכסים זהים בשתי התקופות (NOI SP), עלו ב-4.1% ברבעון השני והסתכמו ב-576 מיליון שקל. הגידול העיקרי היה בהכנסות מדמי שכירות בשטחי המשרדים. גידול זה נבע, כך הסבירו בחברה, מעליית שכר הדירה בעת תחלופת שוכרים, וכן מעליות המדד, שכן חוזי השכירות צמודים למדד המחירים לצרכן, מפיצוי חד פעמי משוכר שעזב בניכוי אובדן ההכנסות בשל עזיבתו וכן מגידול במגזר הדאטה סנטרס. כל זאת בקיזוז קיטון במגזר מרכזי המסחר והקניונים בישראל לאור השפעות המלחמה.

באשר לפעילות הקניונים, קבוצת עזריאלי מעדכנת בדוחות כי כבר בין החודשים ינואר למאי (עוד לפני מבצע "עם כלביא") נרשמה שחיקה של 1.5% בפדיונות בקניונים שלה. בשטחי המסחר ובקניונים יש לקבוצה 1,850 שוכרים, ב-23 קניונים ומרכזי מסחר, ששטחם הכולל נאמד ב-379 אלף מ"ר. אך כאמור ה-NOI במרכזים המסחריים ובקניונים נשחק בעיקר בשל המבצע הצבאי, לפי הסברי החברה.

בעוד שעבור מרבית הציבור, עזריאלי מוכרת בעיקר הודות לקניונים, יש לציין שהתרחבות החברה לתחום חוות השרתים, וכן בתחום הנכסים, צמצמו בהדרגה את חלקם במאזן של עזריאלי. כיום הקניונים מהווים 27% בלבד משווי הנכסים במאזן (16.4 מיליארד שקל). המשרדים מהווים כבר כ-30% מהשווי (17.9 מיליארד שקל) וחוות השרתים שהיא מחזיקה (בעיקר בחו"ל דרך חברת גרין מאונטיין) מוערכים כבר בשווי של 10 מיליארד שקל, כ-17% מהמאזן. התיאבון וההתרחבות של עזריאלי בתחום לא פחתו. היא פועלת לרכז את החזקותיה בתחום דרך אותה חברה, כאשר ריכוז ההשקעות "יאפשר לה לבצע גיוסי הון ממשקיעים לשם תמיכה בהאצת קצב פיתוחה של פעילות הדאטה סנטרס". מי שמונה לנהל פעילות זו הוא אייל חנקין, שכיהן עד אפריל כמנכ"ל הקבוצה.

היחסים בין המנכ"ל הטרי ליו"ר עלו על שרטון

אמש הודיעה במפתיעה קבוצת עזריאלי, כי רון אבידן, שכיהן בתפקיד מנכ"ל אזורים עד החודשים הראשונים של השנה, מסיים את תפקידו לאחר כ-4 חודשים בלבד. אבידן נכנס לתפקיד בתחילת חודש אפריל השנה, עם תנאי שכר מפנקים בעלות שנתית של 10 מיליון שקל בשנה. אולם יחסיו עם יו"ר הקבוצה, דנה עזריאלי, עלו על שרטון. לגלובס לפי גורם בסביבת החברה שהכיר את פרטי העזיבה, כי עזיבתו הגיעה לאחר שלא הצליח לעבוד תחת כהותה של עזריאלי היו"ר, וסבר שהיא דומיננטית ומצרה את צעדיו.

בדוחות שפורסמו נכתב כי רון אבידן, עדכן "את דירקטוריון החברה, כי הודיע בבוקר אותו מועד (יום ראשון) ליו"ר דירקטוריון החברה, הגב' דנה עזריאלי, על רצונו לסיים את כהונתו כמנכ"ל החברה, מסיבות אישיות." עוד נמסר, כי בכפוף לקבלת אישור האספה הכללית שאמורה להתכנס ב-21 בספטמבר הקרוב, תמונה עזריאלי למ"מ מנכ"ל, בנוסף לתפקידה כיו"ר החברה, וזאת ללא תמורה נוספת. לאחר אישור האספה היא תישא בתפקיד לתקופה של עד שישה חודשים. אבידן ימשיך לכהן כמנכ"ל עד לאישור אספת בעלי המניות. בדוחות לא נמסר על היקף הפיצויים להם יהיה זכאי (ככל שיהיה זכאי) אבידן לנוכח פרישתו המוקדמת. בחברה ציינו כי אינם מרחיבים בנושא מעבר להודעה שפרסמו.