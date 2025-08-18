2025 מסתמנת בתור אחת השנים החזקות לחוסכים הישראלים בהיסטוריה. השווקים המשיכו לרוץ והתשואה הממוצעת במסלולים הכלליים בקרנות ההשתלמות הסתכמה בחודש יולי ב־1%, כאשר מתחילת השנה היא עומדת על 7.8% ובשלוש השנים האחרונות 28.5%. עד כה, זו השנה הכי חזקה לחוסכים מאז 2021. במסלולי המניות של קרנות ההשתלמות התשואה ביולי עומדת בממוצע על 1.9%. מתחילת השנה התשואה כבר דו־ספרתית ומסתכמת ב־12.9% והיא עומדת על יותר מ־47% במהלך שלוש השנים האחרונות.

● מיטב בראש, אלטשולר שחם בתחתית: מה עשה הכסף שלכם בחודש יולי

● הישראלית שקפצה הודות לטראמפ, ואלו שקיבלו כתף קרה מהמשקיעים

"גם חודש אוגוסט בינתיים חיובי בסך הכל", אומר ערן גולדרינג, משנה למנכ"ל וראש אגף השקעות בבית ההשקעות אנליסט. בארץ הוא התחיל חלש יותר מחו"ל (ירידה של 1.2% במדד ת"א 125 לעומת פלוס 1.7% ב‏־S&P 500, נ"א) כי השוק עלה לפני כן בצורה מאוד חזקה. כעת אני לא רואה עדיפות מובהקת לישראל על פני חו"ל, וגם הדשדוש בעזה משפיע טיפה על מצב הרוח של הסוחרים, כאשר המזרח התיכון החדש עוד לוקח זמן. מנגד - השוק פה מחזיק מעמד, התרגל למלחמה בעזה ולא כל כך מתרגש מזה".

"מה שיקבע את ההמשך זה המאקרו"

גיא מני, מנהל ההשקעות הראשי במיטב גמל ופנסיה, מסכים ומוסיף לגבי חו"ל כי "טראמפ מנהל את זה נכון, המכסים 'זזו הצידה'... הרווחיות של החברות עלתה בכמעט 12%, אבל מה שיקבע את ההמשך זה המאקרו וכיוון ירידת הריבית בארה"ב. אנחנו מניחים שהיא תתחיל לרדת בספטמבר בצורה הדרגתית".

הוא מציע להתכונן לירידת הריבית בחו"ל: "הארכנו מעט את המח"מ באג"ח (לקראת הורדת ריבית אפשרית. נ"א), והפחתנו חשיפה למט"ח ל־19%־20% במקום 22% כי בראייה ארוכת טווח הסיכונים של ישראל הם כבר לא מה שהיו לפני שנתיים. החשיפה שלנו בחלק המנייתי היא מאוזנת - 65% חו"ל ו־35% ישראל, צריך כעת פיזור ולא לקחת פינות".

רו"ח אמיר איל מנהל השקעות ראשי קבוצת אינפיניטי, ממשיך להיות שורי במיוחד על ישראל. לדבריו, "השוק כאן כבר עשה מהלך גדול אבל פרמיית הסיכון עוד צריכה לרדת וזה יקרה בתוך כמה חודשים, למרות כל האנטישמיות והאיומים על חרם על ישראל. הקרן הנורבגית שמוכרת כעת מניות של חברות ישראליות זו הזדמנות נהדרת, שרק יביאו לנו את כל הסחורה". נזכיר כי הקרן מכרה על פי הפרסומים מניות כמו רמי לוי, אל על, מנועי בית שמש ועוד. "עדיין צריך לתת משקל עודף לישראל, לנצל כל 'גיהוק' (ירידות. נ"א) בשוק המקומי".

לקראת החודש הגרוע בשווקים? מה מלמדת הסטטיסטיקה

בעוד שבועיים יגיע חודש ספטמבר, זה שיש לו את המוניטין של החודש עם "הביצועים הכי גרועים בוול סטריט", כאשר מדד S&P 500 רשם בו, בממוצע, ירידה של 1.2% במאה השנים האחרונות - כך על פי נתוני חברת המחקר Yardeni Research מהשנה שעברה.

אין הסבר רשמי לתופעה, אך בשוק מציינים סיבות כמו משקיעים שרוצים לנעול רווחים אחרי חופשת הקיץ או מימוש רווחים לקראת סוף השנה. ויש מי שתוהה אם מדובר ב"אפקט פיגמליון" - נבואה שמגשימה את עצמה.

אלא שכדאי לציין שהסטטיסטיקה הזו כמובן היא לא באמת נבואה. בשנה שעברה למשל, חודש ספטמבר התחיל אמנם גרוע עם נפילה של יותר מ־4%, וענה על המוניטין עם "השבוע הכי גרוע מאז 2022 בנאסד"ק". אך עד סוף ספטמבר אשתקד הירידות החדות נמחקו ו־S&P 500 סיים בכלל את החודש ההוא בעליות של 2% ובחזרה לשיאי כל הזמנים.

באתר אינווסטופדיה ציטטו כלכלנים שאומרים ש"פשוט חייב להיות חודש אחד שהוא הגרוע ביותר בשנה". ואם נחזור לחברת Yardeni, שם ציינו שבמאה השנים האחרונות, 55% מחודשי ספטמבר היו שליליים. לכן, מי שהימר נגד ספטמבר ב־100 השנים האחרונות היה יוצא מורווח, אבל מאז 2014 בלבד היה מפסיד כסף.