הכוכבת של הבורסה פרסמה דוחות חזקים, אז למה המניה נחתכת?

החברה הביטחונית נקסט ויז'ן , שמנייתה זינקה ביותר מ-200% בשנה האחרונה, המשיכה להציג צמיחה בתוצאות גם ברבעון השני של השנה. זאת, על אף המערכה מול איראן שהביאה לדחייה באספקה של מוצריה ולקיטון משמעותי בהיקף המזומנים. המניה יורדת בכ-5% במסחר בת"א.

● הבנק הבינלאומי: הרווח הנקי צמח ב-5% - מחציתו יחולק כדיבידנד

● פימי תנפיק את רשת הסיעוד של עמל ומעבר לפי שווי של 2.5 מיליארד שקל

החברה, המייצרת מצלמות מיוצבות עבור כלים ביטחוניים (מל"טים), סיימה את הרבעון השני עם הכנסות של כ-37 מיליון דולר צמיחה של כ-32% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. עיקר השיפור בהכנסות מיוחס לגידול בכמות ההזמנות והלקוחות להם מכרה החברה במהלך הרבעון החולף.

בשורה התחתונה דיווחה נקסט ויז'ן, בניהולו של חן גולן, על רווח נקי של כ-23.2 מיליון דולר, גידול של כ-46% ביחס לרבעון השני של 2024. זאת בין היתר הודות לשיפור ברווחיות הגולמית בשל תהליכי ייעול שיושמו בקו הייצור ובכוח האדם, לצד ההתחזקות של השקל והאירו מול השקל, שהקטינו את הוצאות המס והגדיל את הכנסות המימון (החברה מחזיקה בפיקדונות באירו).

צבר ההזמנות של החברה עמד בסוף הרבעון על כ-110 מיליון דולר, קיטון של כ-10% ביחס לנתון בסוף הרבעון אשתקד, אך הרבה מעל לצבר אשתקד אשר עמד על כ-79 מיליון דולר.

במהלך הרבעון חלה ירידה של כ-52% ביתרת המזומנים של החברה שעמדו על כ-42.6 מיליון דולר. זאת, בשל הצורך בביצוע רכש מהותי של מלאי, והדחייה של אספקת המוצרים בסוף חודש יוני עקב מבצע "עם כלביא".

"השקעה מתמשכת בחדשנות ובפיתוח פתרונות מתקדמים מאפשרת לנו לשמור על מעמד מוביל בשוק ולהעניק ערך מוסף משמעותי ללקוחותינו", סיכם חן גולן, יו"ר ומייסד נקסט ויז'ן. "החברה ממשיכה לראות ביקושים גבוהים בכל העולם ומשקיעה משאבים רבים על מנת לעמוד ביעד המכירות השאפתני שהציב לה דירקטוריון החברה - מכירות של 160 מיליון דולר".

המנהלים הבכירים ניצלו את הזינוק במניה

נקסט ויז'ן, המפתחת ומייצרת מצלמות יום ולילה מיוצבות, שמיועדות בעיקר למל"טים ורחפנים, הייתה חלק מגל הנפקות הטכנולוגיה של שנת 2021 בבורסה בתל אביב. אלא שבניגוד לרוב החברות שהונפקו אז ואיבדו חלק ניכר משוויין, נקסט ויז'ן ייצרה לבעלי העניין בה ערך עצום. מאז ההנפקה זינקה מניית החברה בכמעט 2,500% לשווי של כ-10.4 מיליארד שקל .

מי שניצלו את הזינוק במחיר המנייה הם בכירי החברה שבחרו למכור לפני כחודשיים מניות בהיקף של יותר מ-146 מיליון שקל לשורה של גופים מוסדיים. במסגרת העסקה, מכרו שלושת המייסדים, חן גולן (יו"ר החברה), בוריס קיפניס (סמנכ"ל הטכנולוגיות) ומיכאל גרוסמן (מנכ"ל החברה), מניות תמורת כ-59 מיליון שקל. לצידם מכרו גם שניים מהמשקיעים הוותיקים בחברה, אנשי העסקים יוסף סנדלר ונחמן בנשעיה, המכהנים גם כדירקטורים בה, שמימשו מניות תמורת 87 מיליון שקל.