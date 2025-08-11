ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
קרן פימי

פימי תנפיק את רשת הסיעוד של עמל ומעבר לפי שווי של 2.5 מיליארד שקל

קרן פימי רכשה בשנת 2022 80% מרשת עמל ומעבר, על פי שווי של מיליארד שקל • ההנפקה, שעיקרה בהצעת מכר של הבעלים, מתוכננת לאוקטובר השנה, תהיה לפי שווי של 2.5 מיליארד שקל

שירות גלובס 07:36
בית אבות עמל בשרון של הרשת עמל ומעבר / צילום: עפל גרופ, ויקיפדיה
בית אבות עמל בשרון של הרשת עמל ומעבר / צילום: עפל גרופ, ויקיפדיה

קרן פימי נערכת לקראת ההנפקה בבורסה בת"א של רשת הסיעוד עמל ומעבר, בה היא מחזיקה 51%. הקרן רכשה בשנת 2022 80% מרשת עמל ומעבר על פי שווי של מיליארד שקל - ההנפקה הראשונית (IPO) שעיקרה בהצעת מכר של הבעלים, מתוכננת לאוקטובר השנה, והיא תהיה לפי שווי של 2.5 מיליארד שקל לפני הכסף (הציגה מכירות של מעל 2 מיליארדי שקל בשנה), כאשר תוביל אותה דיסקונט חיתום.

עמל ומעבר הוקמה בשנת 1984 בשם עמל סיעודית, וב-1995 נרכשה על ידי אבי רויכמן וערן גורן. בשנת 2000 רכש ארגון הקניות הקיבוצי גרנות 50% ממניות החברה, ובשנת 2015 היא נמכרה כאמור לבעלים הנוכחיים, איש העסקים היהודי-אמריקאי הארי גרוס (70%) ודליה קורקין. לאחר השלמת העסקה נותרה קורקין עם 20% ממניות עמל ומעבר, והמשיכה בתפקיד מנכ"לית הרשת.

קורקין, קיבוצניקית לשעבר שהחלה לנהל את החברה ב-1998 כשעוד נקראה "עמל סיעודית", מחזיקה במניות החברה בשווי של כמעט רבע מיליארד שקל, וזאת לאחר שמכרה מניות בכ-160 מיליון שקל. אקזיט חלקי של מניותיה ביצעה קורקין לפני יותר משנתיים, כשמכרה אותן תמורת 100 מיליון שקל לידי בעלת השליטה בחברה, קרן פימי בהובלת ישי דוידי.