קרן פימי נערכת לקראת ההנפקה בבורסה בת"א של רשת הסיעוד עמל ומעבר, בה היא מחזיקה 51%. הקרן רכשה בשנת 2022 80% מרשת עמל ומעבר על פי שווי של מיליארד שקל - ההנפקה הראשונית (IPO) שעיקרה בהצעת מכר של הבעלים, מתוכננת לאוקטובר השנה, והיא תהיה לפי שווי של 2.5 מיליארד שקל לפני הכסף (הציגה מכירות של מעל 2 מיליארדי שקל בשנה), כאשר תוביל אותה דיסקונט חיתום.

● הרפורמה שהקפיצה את מחזורי המסחר במדד המניות השני בגודלו בבורסת ת"א

● מנהלי ההשקעות בהלם: "לא מבינים את העליות היום בבורסה"

עמל ומעבר הוקמה בשנת 1984 בשם עמל סיעודית, וב-1995 נרכשה על ידי אבי רויכמן וערן גורן. בשנת 2000 רכש ארגון הקניות הקיבוצי גרנות 50% ממניות החברה, ובשנת 2015 היא נמכרה כאמור לבעלים הנוכחיים, איש העסקים היהודי-אמריקאי הארי גרוס (70%) ודליה קורקין. לאחר השלמת העסקה נותרה קורקין עם 20% ממניות עמל ומעבר, והמשיכה בתפקיד מנכ"לית הרשת.

קורקין, קיבוצניקית לשעבר שהחלה לנהל את החברה ב-1998 כשעוד נקראה "עמל סיעודית", מחזיקה במניות החברה בשווי של כמעט רבע מיליארד שקל, וזאת לאחר שמכרה מניות בכ-160 מיליון שקל. אקזיט חלקי של מניותיה ביצעה קורקין לפני יותר משנתיים, כשמכרה אותן תמורת 100 מיליון שקל לידי בעלת השליטה בחברה, קרן פימי בהובלת ישי דוידי.