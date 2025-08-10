בניגוד לציפיות השוק, הבורסה בת"א פותחת את יום ראשון בעליות שערים חדות. בשוק ציפו שעל רקע החלטת הקבינט להרחיב את הלחימה בעזה ואולי לכבוש את הרצועה המסחר דווקא יתנהל בירידות. אלא שהמשקיעים בינתיים חושבים אחרת ובבורסה נרשמות עליות נאות.

מדד ת"א 35 עולה ב-0.8% ומדד ת"א 90 רושם עליות חדות של 1.6%. את העליות בבורסה מובילות כעת מניות לאומי ופועלים , שני הבנקים והחברות הגדולים בבורסה, עם עליות של יותר מ-2%. גם מניות הביטוח מזנקות - בהובלת הפניקס והראל ולצידן חברת בדיקת ציוד השבבים נובה , שעולה בכ-3%. מעבר לסנטימנט החיובי שנרשם היום בבורסה, העליות בהפניקס ונובה מוסברות גם בהחלטת חברת המדדים MSCI להכניס אותן למדד שלהן MSCI Israel.

האנליסטים חלוקים בדעתם

גם מנהלי השקעות בכירים מופתעים הבוקר מהעליות. לדברי אחד מהם "לא ברורות לי העליות, אני לא מבין למה המשקיעים אופטימיים ככה" ושניים אחרים אומרים שהם לא מבינים את התנהגות המשקיעים. שני גורמים בשוק מעריכים ש"השוק כבר תמחר את האפשרות הזו של הרחבת המלחמה. המדדים הגדולים כבר ירדו בשבוע שעבר ב-3%-5%. כלומר הציפיות בשוק כבר גילמו את ההחלטה על הרחבת המלחמה, ועובדה שגם פרמיית הסיכון עלתה בשבוע האחרון, אך לא באופן דרמטי".

ובכל זאת, כשהם מנסים להסביר את התנהגות השוק לדברי מנהל השקעות אחד סבור ש"השוק אולי מגיב בעיקר לכך שאולי תהיה עסקה", ואחר מעריך שהשוק עולה בעקבות הדברים של עמית סגל מאמש על כך ש"גורם ישראלי יודע דבר טוען שיש סיכוי לעסקה חלקית בקרוב". לדברי כלכלן נוסף, אולי זה נובע מ"הדיווחים ששר האוצר בצלאל סמוטריץ' אולי יפרוש מהממשלה בעקבות עסקה כזו ואולי זה מהלך שיוביל לפירוק הממשלה".

"השוק למוד ניסיון"

רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי בבנק מזרחי טפחות, מנתח בשיחה עם גלובס ונותן ארבע סיבות אפשריות. הראשונה היא ש"החלטת הקבינט היא ללכת לתהליך דו שלבי. כלומר רק בעוד חודשיים-שלושה אמור להתחיל המהלך המלחמתי העצים, אחרי פינוי האוכלוסיה, וידוע שחודשיים במציאות הישראלית זה נצח". לדבריו, במילים אחרות, "השוק חשש אולי שתתקבל החלטה שכבר בשישי טנקים ישעטו לעזה והחלטה כזו לא התקבלה".

עוד הוא מוסיף ש"הרבה מאוד פרשנים מדברים על כך שדווקא האיום בכיבוש עזה יכול להביא לפריצת דרך, כלומר ליותר מאמצים בינלאומיים מצד ארה"ב, האיחוד האירופי, סעודיה ועוד, כדי למנוע את המהלך ואולי בשוק חושבים שאם זה מה שיקרה ותימצא נוסחה, נראה אופק יותר חיובי ולכן זו הזדמנות כניסה".

האפשרות השלישית לדעתו היא ש"יש לשוק המקומי כבר ניסיון עם אירועים קודמים. היו לנו הרבה הזדמנויות בשנתיים האחרונות לראות שכל פעם השוק הגיב בעליות מהירות - אוקטובר 2023, מרכבות גדעון, המהלך מול חיזבאללה, וכמובן הדוגמה הכי חזקה זה המלחמה עם איראן. השוק למוד ניסיון וזה יכול להסביר מדוע הוא לא מתרגש".

סיבה רביעית לדברי מנחם קשורה לחו"ל. "השוק המקומי מגיב גם למה שקורה בחו"ל. וול סטריט עלתה ביום שישי בעד 1% במדד הנאסד"ק. זה כמובן לא אומר שזה יימשך גם מחר אבל צריך לזכור שכבר יותר משנה אנחנו במגמה כללית של עליות שערים".

קובי שגב, שותף מנהל בבית ההשקעות אקורד, מוסיף כי "כמו שראינו כבר לא מעט פעמים, שוק ההון מקדים את הכלכלה הריאלית ומשקף תחזיות ל-12-18 חודשים קדימה. השוק לא מתרגש מהחלטה שניתן לשנותה, כמו למשל, מצב שעם תחילת המהלך ישוחררו חטופים".