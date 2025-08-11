יולי היה אחד מחודשי השיא במסחר בבורסה בת"א, כשלצד השיאים אותם שברו מדדי המניות המובילים, נרשם זינוק משמעותי גם בהיקפי המסחר. כעת מתברר כי מאחורי הזינוק עמדו לא רק העניין הגובר של משקיעי ריטייל ומוסדיים במניות של החברות המקומיות, אלא גם רפורמה של הבורסה בתחום עושי השוק. זו נכנסה לתוקף לפני כחודשיים ותורמת מאות מיליוני שקלים למחזור המסחר, בדגש על המניות החברות במדד ת"א 90.

במהלך חודש יולי נרשם מחזור יומי ממוצע של כ-3.8 מיליארד שקל בשוק המניות של ת"א (60 מיליארד שקל סך הכול) בהשוואה לכ-2 מיליארד שקל באותו חודש ב-2024 (כמעט פי 2). מדובר בעלייה גם לעומת מחזור ממוצע יומי של 3 מיליארד שקל שנרשם בסיכום המחצית הראשונה של 2025 (והיווה זינוק של 45% בתוך שנה).

מאחורי הזינוק החד עומד בעיקר העניין הגובר במניות ישראליות, בין היתר הודות להסטה מתמשכת של כספים מקרנות הנאמנות העוקבות אחר מדדים בחו"ל (ובעיקר S&P 500) למדדי הדגל המקומיים, שהניבו תשואות עודפות משמעותית מתחילת השנה.

לקפיצה במחזורי המסחר תרמה גם רפורמה של הבורסה לני"ע, שנכנסה לתוקפה במהלך חודש מאי האחרון. במסגרתה, הבורסה מממנת "עושי שוק", לכל המניות הנכללות במדד ת"א 90 (המניות הבאות בגודלן לאחר מדד ת"א 35), ובנוסף משתתפת במימון עושי שוק עבור מניות שנכללות במדדי מניות קטנות יותר. בסך הכול מוענקים במסגרת הרפורמה שירותי עשיית שוק ל-305 ניירות ערך באמצעות 6 עושי שוק שונים.

עושי השוק, שהם לרוב בתי השקעות וחברות מסחר, ממלאים תפקיד מכריע בשווקים הפיננסיים באמצעות הקלה על קנייה ומכירה של מניות (ומכשירים פיננסיים נוספים). תפקידו המרכזי של עושה השוק הוא לספק נזילות לשוק, וכדי לבצע אותו הוא מוכן לקנות או למכור את המניה בכל עת במחיר קבוע.

על פי נתוני הבורסה בת"א שהגיעו לידי גלובס, שלושת עושי השוק הפועלים כיום במדד המניות ת"א-90 (מיטב, מגדל ובינה) יצרו במהלך חודש יולי מחזור מסחר מצרפי של כ־527 מיליון שקל. זאת, בהשוואה למחזורים אפסיים שנרשמו כחלק מפעילות עושי השוק במניות המדד טרם השקת הרפורמה.

שלא במפתיע החברות שבלטו בהיקפי המסחר במסגרת עושי השוק, הן חלק מהמניות הגדולות והסחירות במדד המוביל. בין מובילות מחזורי המסחר במדד היו מניית מגדל ביטוח , עם מחזור מצרפי חודשי של כ-27.7 מיליון שקל; נקסט ויז'ן , עם מחזור של כ-17 מיליון שקל; אלוני חץ עם 15.7 מיליון שקל; אאורה עם 13.4 מיליון שקל ואשטרום עם 10.9 מיליון שקל עסקאות באמצעות עושי שוק.

במקביל תרמה הרפורמה גם למחזורי המסחר במניות הקטנות יותר. במהלך חודש יולי ייצרו ארבעת עושי השוק שפועלים בני"ע שאינם נכללים במדד ת"א-125 (מיטב, מגדל, סוליד ובינה), מחזור מסחר מצרפי של כ־62 מיליון שקל. בקרב החברות הקטנות, חמש המניות הבולטות במחזורי המסחר של עושי השוק היו אלקטריאון (מחזור חודשי של כ-2.1 מיליון שקל), בלדי (כ- 946 אלף שקל), אמפא (כ-877 אלף שקל), הכשרת הישוב (757 אלף שקל) ואלומה תשתיות (כ-656 אלף שקל).

על אף שהתמקדה במתן שירותים של עשיית שוק עבור מניות בינוניות וקטנות בת"א, רפורמת עשיית השוק של הבורסה תרמה למהפך בצמרת המניות הסחירות. על פי ניתוח של אנה קאנד, כלכלנית מחלקת המסחר בבורסה לני"ע, במהלך חודש יולי חל מהפך בצמרת המניות הסחירות, כאשר בנק הפועלים עקף את בנק לאומי בראש הרשימה עם מחזור מסחר מצרפי של כ־4.5 מיליארד שקל (מחזור יומי ממוצע של כ-198 מיליון שקל).

לשם השוואה, מחזור המסחר של מניית לאומי בחודש יולי עמד על כ-4.1 מיליארד שקל (מחזור יומי ממוצע של כ-180 מיליון שקל) - פער משמעותי למרות הבדלים בשווי השוק (לאומי נסחר לפי שווי של 93 מיליארד שקל, החברה הגדולה בבורסה, והפועלים בשווי של 85 מיליארד שקל). עושי השוק של מניית בנק הפועלים תרמו יחד כ־380 מיליון שקל במהלך חודש יולי, שהיוו כ־6% מהמחזור היומי של המניה.

מאחורי המהפך עומדת ההחלטה של הפועלים להיות המניה הראשונה המצטרפת לתוכנית עשיית השוק החדשה של הבורסה - "טיילור מייד". במסגרת זאת מציעה הבורסה לחברות לאמץ מודל עשיית שוק המותאם באופן אישי לצרכיהן. המהלך בו השקיע הבנק אמצעים כספיים משמעותיים, הביא לכך שמונו שני עושי שוק ייעודיים (מיטב וברק קפיטל). לנוכח המהלך של הבנק וההשפעה על מחזורי המסחר במנייתו, בבורסה מעריכים כי "החדשנות והראשוניות של בנק הפועלים בהצטרפות לתוכנית עשיית השוק בהתאמה אישית, יחד עם הביצועים של עושי השוק של הבנק, יסללו את הדרך לעוד חברות שיצטרפו לתוכנית של הבורסה".

מסחר בשער הנעילה

בתחילת השבוע הנוכחי צפוי לצאת מהלך נוסף של הבורסה בתל אביב, שנועד להגדיל את מחזורי המסחר בה על ידי התאמת השוק המקומי לסטנדרטים הבינלאומיים, כחלק מניסיון לעודד השקעה של גופים זרים.

במסגרתו, יחל לאחר נעילת המסחר שלב חדש בשם "שער הנעילה" (TAL), שיארך כ-5 עד 6 דקות ובמהכלו יוכלו המשקיעים להעביר פקודות לביצוע על בסיס השער הקובע שנקבע בתום יום המסחר.

המהלך צפוי לסייע לכלל המשקיעים להשקיע במניות בהתאם למחירן בנעילה. אם בעבר מי שרצה להשקיע בזמן נעילת המסחר נאלץ לרכוש את המניה באותו היום במחיר לא ידוע, שכן הוא תלוי בביקושים ובהיצעים בשוק, הרי שכעת יוכלו המשקיעים והגופים המוסדיים, שעד כה נמנעו לרוב מלהשתתף בשלב הנעילה בשל התנודתיות שבו, להשקיע במניות בהתאם לשער הנעילה כשהוא גלוי וידוע.

מי שעוד ייהנו מהמהלך הן קרנות פסיביות שיקבלו הזדמנות נוספת להתאים את הרכישות שלהן בהתאם לשינויים בנכס הנעקב.

בבורסה מעריכים כי בדומה למהלכים האחרים עליהם הכריזה בשנים האחרונות, גם הוספת שלב המסחר צפויה לתרום לעלייה בהיקפי הפעילות ומחזורי המסחר. מלבד השחקנים שנמנעו עד כה מלהשקיע בשל הנעילה, בבורסה סבורים כי הדבר יעודד פעילות גם של חתמים, שעד כה ביצעו עסקאות גדולות (בלוקים) בעסקאות מחוץ לבורסה, וכעת יוכלו לבצע אותן כחלק מעסקאות שער הנעילה במחיר קבוע.