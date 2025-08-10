שלושה בעלי שליטה יקבלו השבוע צ'ק של 340 מיליון שקל

המפקח על הבנקים, דני חחיאשוילי, התיר היום (א') לבנקים לחלק עד 50% מהרווח הנקי שלהם בגין תוצאות הרבעון השני - כבר בדוחות שיפרסמו השבוע. ההחלטה הובילה לזינוק במניות, וחמשת הבנקים הגדולים בבורסה סיימו את יום המסחר עם שווי מצרפי של כ-300 מיליארד שקל, תוספת של כ-16 מיליארד שקל ביום מסחר בודד.

בשבוע שעבר, העריך אנליסט הבנקים והביטוח הבכיר, אלון גלזר, מלידר שוקי הון, כי חמשת הבנקים הגדולים במשק, לאומי, הפועלים, מזרחי טפחות, דיסקונט והבינלאומי, צפויים לרשום רווח נקי מצרפי של 8.5 מיליארד שקל. כך, אם עד כה, יכלו לחלק 40% מהרווח הנקי (3.4 מיליארד שקל), הרי שכעת יוכלו לחלק סכום של 4.25 מיליארד שקל. מדובר בתוספת של 850 מיליון שקל שיחולקו בין בעלי מניות הבנקים, חלק נכבד מהם זה למעשה הציבור הרחב, דרך קרנות הפנסיה וקופות הגמל שלו.

שלושה מחמשת הבנקים הגדולים במשק, לאומי, הפועלים ודיסקונט, הינם ללא גרעין שליטה מזה שנים. אולם בשניים מהבנקים, מזרחי טפחות והבינלאומי, ישנו גרעין שליטה. בראשון מחזיקים ב-41% מהמניות אייל עופר ודודי ודרורית ורטהיים. ואילו בבנק הבינלאומי מחזיק בשרשור צדיק בינו בכ-13.8% משיעור מניותיו. בעלי הבית בבנקים המדוברים ישמחו לגלות שקיבלו תוספת של כמעט 70 מיליון שקל, בגין חלוקת הרווחים הצפויה.

לפי שיעור חלוקת רווחים של 40% הם אמורים היו לקבל דיבידנד של כ-274 מיליון שקל, ברבעון הנוכחי (לפי הערכות הרווח הנקי לבנקים של גלזר). כעת עם ההגדלה הצפויה של החלוקה ל-50%, הם צפויים לקבל תוספת של כ-68 מיליון שקל, כלומר דיבידנד מצרפי של 343 מיליון שקל. שמורכב מצ'ק של 300 מיליון שקל לאייל עופר ולאחים וורטהיים, וצ'ק צנוע יותר של 43 מיליון שקל לצדיק בינו.