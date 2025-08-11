הבנק הבינלאומי: הרווח הנקי צמח ב-5% - מחציתו יחולק כדיבידנד

האינפלציה, הריבית הגבוהה וגם החגיגה בבורסה סייעו לבנק הבינלאומי להציג הבוקר (שני) עליה של 4.6% בשורת הרווח הנקי ברבעון השני, לכדי 637 מיליון שקל. במחצית הראשונה נשחק הרווח הנקי של הבנק בניהולו של אלי כהן ל-1.2 מיליארד שקל, ירידה של כ-1% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

● פסק הדין שיגדיל את הפרשות חברות כרטיסי האשראי ל-1.25 מיליארד שקל

● הרפורמה שהקפיצה את מחזורי המסחר במדד המניות השני בגודלו בבורסת ת"א

בין הגורמים שתרמו לעליה ברווחי הבנק ברבעון השני, נמצא הזינוק הלא פוסק במדדי הבורסה. לבינלאומי פעילות אינטנסיבית וחריגה (ביחס לגודלו במערכת הבנקאית) בתחום הבורסה. וכך אף שבמהלך הרבעון השני נרשם מבצע "עם כלביא" נגד איראן, העמלות שגבה הבינלאומי מפעילות שוק ההון הסתכמו ב-479 מיליון שקל, עליה של 23% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. נתון זה סייע להצמיח את כלל העמלות שגבה הבנק (ב-18%*, כך שההכנסות מעמלות שוק ההון היוו מעל למחצית מההכנסות אלה.

התשואה על ההון שרשם הבנק, נתון שנהוג לבחון לפיו את ביצועי הבנקים, היתה גבוהה ועמדה על 18.3%. אך מדובר בנתון שמלמד דווקא על שחיקה, שכן הינו נמוך יותר מזה שנרשם ברבעון המקביל אשתקד, אז עמד על 19.6%.

יחלק 320 מיליון שקל לבעלי המניות

דירקטוריון הבנק הבינלאומי הזדרז לאמץ את ההנחיה של המפקח על הבנקים, שנודע עליה רק אתמול, והוא מחלק מחצית מהרווח הנקי שלו כדיבידנד. מדובר בסכום של 319 מיליון שקל. מדובר בהנחיה "חד-פעמית" של המפקח, שנועדה לביצוע זהיר של הגדלת שיעור החלוקה שהיה נהוג עד כה (40%). מדירקטוריון הבנק נמסר כי הוא "ימשיך לדון ביישומה של מדיניות חלוקת דיבידנד של הבנק לאור ההתפתחויות והשפעתן על המשק ועל הבנק".

הבינלאומי נשלט (13.8% בשרשור) על ידי צדיק בינו, יחד עם משפחת ליברמן האוסטרלית. הם מחזיקים בבנק דרך חברת פיבי הבורסאית. הנתח של צדיק בינו עצמו בדיבידנד הנוכחי שיחולק מסתכם בכ-44 מיליון שקל.

מנתוני הרבעון השני ניתן ללמוד כי יש התמתנות במתן האשראי במשק. היקפו צמח ב-2.3% ברבעון שחלף, למול עליה של 12% במחצית הראשונה. גם בנתון פקדונות הציבור נרשמה גדילה מתונה יותר ברבעון שחלף (1.8%+) ביחס לקצב ברבעון הראשון שהשפיע על המחצית כולה (צמיחה של 10.3%).

חוסנם של לקוחות הבינלאומי עדיין איתן כפי שניתן ללמוד מסעיף ההכנסות בגין הפסדי אשראי. לרוב בסעיף זה נרשמת הוצאה, אך הבינלאומי רשם בו הכנסה. אם כי זו הצטמצמה ברבעון השני ביחס למקבילו ועמדה על 16 מיליון שקל, מול 71 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. כאשר יש הכנסה בסעיף זה המשמעות העיקרית היא שהבנק הצליח לגבות יותר חובות אשר מחק בעבר. גם במחצית נרשמה מגמה דומה כאשר הכנסות אלה פחתו ל-27 מיליון שקל מול 73 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד.

בבינלאומי ציינו כי במחצית הגידול בהכנסות בסעיף זה נבע בעיקר, "מהחמרה בתחזית מדדים מאקרו כלכליים מסוימים ששימשו בחישוב ההפרשה, נוכח אי הוודאות בתנאים הכלכליים , בשל האירועים הגיאופוליטיים. כאשר בנוסף, בתקופה המקבילה אשתקד, "לא חלה הרעה במדדים מאקרו כלכליים מסוימים ביחס לערכי הייחוס ששימשו בחישוב ההפרשה".

נזכיר כי בנק ישראל גיבש מתווה חדש של הקלות ללקוחות הבנקים, שאליו הצטרפו כל הבנקים תוך שהם מוסיפים הטבות נוספות מטעמם. המתווה יצא לדרך לאחר פרוץ מבצע "עם כלביא". הוא הצטרף להקלות אחרות שניתנו מוקדם יותר במלחמה. בבנק מציינים כי ייתכן שלאחר שההקלות יסתיימו, תחול החמרה במצב הלקוחות. וכך נמסר בדוחות כי "בתחשיב ההפרשות להפסדי אשראי, נלקח בחשבון כי יתכן ובסיום תקופת ההקלות שפורסמו על ידי הרגולטור , עלולים לצוף קשיים תזרימיים אצל לווים מסוימים להם ניתנו אותן הקלות".