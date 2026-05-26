נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הפתיע בימים האחרונים עם הכרזה כי הוא מצפה ממדינות המפרץ ומפקיסטן להצטרף להסכמי אברהם, ולנרמל את יחסיהם עם ישראל - לאחר חתימת ההסכם המתגבש בין וושינגטון לבין איראן.

טראמפ כתב ברשת החברתית שבשליטתו, truth, כי "אני מבקש באופן מחייב שכל המדינות יחתמו על הסכמי אברהם, בתנאי כמובן שאיראן תחתום על הסכם איתי". הוא המשיך, כי לאחת או שתיים מהמדינות יכולות להיות סיבות לא להצטרף, אבל רובן צריכות להיות "מוכנות, ערוכות ונכונות להפוך את ההסכם הזה עם איראן לאירוע הרבה יותר היסטורי ממה שהוא יהיה כעת".

אבל במדינות לא ממהרים לקבל את ההזמנה, ובשטח לא ברור כיצד מבצע שאגת הארי וסיומו, משפיע על ליבת הבעיות שלהן עם ישראל.

ההכרזה של טראמפ לא רלוונטית למדינה אחת במפרץ - איחוד האמירויות. שנשיאה, מוחמד בן זאיד, נרמל יחסים עם ישראל כבר ב־2020. מצד אחד, בעקבות נרמול היחסים המדינה נהנתה במלחמה מסיוע ישראלי בצורת מערכות הגנה אווירית, אבל ד"ר יואל גוז'נסקי, ראש תוכנית המפרץ במכון למחקרי ביטחון לאומי, מסביר כי יש לכך גם צד שלילי - "במהלך המלחמה תקפו את איחוד האמירויות יותר מכולן בגלל הקשר עם ישראל, על כן זה חרב פיפיות", הוא מדגיש.

פוטנציאל כלכלי אדיר

הפוטנציאל הכלכלי מנרמול יחסים של ישראל עם מדינות המפרץ הוא אדיר.

אחת הדרכים בהן זה משתקף, היא תוכנית מסדרון IMEC לחיבור תחבורתי, חשמלי ותקשורתי מהודו לאירופה, דרך איחוד האמירויות, ערב הסעודית, ירדן וישראל. מיזם שהוצג עוד בספטמבר 2023, וקיבל את תמיכת טראמפ עם כניסתו לבית הלבן, אבל בשטח לא ממש קרה דבר. התשתיות של המדינות אפילו לא קרובות להיות מוכנות למהלך.

בדרך לרווח כלכלי איזורי רחב עומדת סוגיה אחת מהותית. המפרציות, ובמיוחד ערב הסעודית, לא מרשות לעצמן לנרמל יחסים עם ישראל - ללא אופק למדינה פלסטינית. נסיך הכתר הסעודי מוחמד בן סלמאן ובכירים סעודים מכירים בתועלות הרבות מקשר עם ירושלים, אבל יתקשו להסביר לעם מדוע הם "מפקירים" את הפלסטינים.

ד"ר עידו זלקוביץ', ראש התוכנית ללימודי מזרח התיכון באקדמית עמק יזרעאל, מסביר כי מבצע שאגת הארי דחק את הנושא הפלסטיני לשוליים, ושזה ניכר בשטח. עם זאת, "כל עוד אין בחירות בישראל שיביאו לשינוי אסטרטגי בנושא הפלסטיני, נישאר בסטטוס קוו עם המפרציות. כרגע, אין רצון ויכולת ישראלית לשנות מדיניות בשאלה הפלסטינית", מסביר ד"ר זלקוביץ'.

הדד־ליין של טראמפ

לטראמפ נותר עד ינואר 2029 כדי להגשים הישג מדיני משמעותי, אולי אפילו היסטורי, בקדנציית הנשיאות השנייה שלו. לפחות לפי שעה, ניכר כי עם איראן הוא יתקשה לעמוד בהצהרותיו המוקדמות, במיוחד בהיבט הגרעיני. לא מן הנמנע כי כעת הוא מתכנן לחזור להרחבת הנורמליזציות עם ישראל, לאחר שלפני שנה, בראיון לפוקס ניוז, הוא אמר כי הוא חושב שטהרן עשויה להצטרף להסכמי אברהם.

ד"ר קובי ברדה, היסטוריון ומומחה גיאו־אסטרטגיה אומר כי "לגבי הרחבה של הסכמי אברהם עם מדינות אחרות, בממשלה הנוכחית אין סיכוי בעולם שזה יקרה. עם הרכב שונה בממשלה הבאה, ניתן יהיה לפרוץ קדימה. האם ערב הסעודית, עומאן או אחרות עשויות להצטרף? התשובה היא בהחלט כן. חזון IMEC מתבסס על קשר כלכלי והובלת סחורות בין המדינות".

במדינות המפרץ לא הסתירו את התמיהה הגדולה מציפיותיו של טראמפ, אך נמנעו ממתיחת ביקורת. "התשובות של המפרציות לא הפתיעו אותי", מסכם המומחה לנושאי המפרץ. "לא ברור על סמך מה טראמפ מבקש - מבחינתן - לערוך ויתורים ולהתקרב לישראל. למדינות הללו יש תנאים מסויימים שאיני רואה כיצד ישראל תמלא אותן. לא מבין מה המנוף של טראמפ ואיך הוא מצליח לכרוך הסכם כלשהו עם איראן עם מהלך שכזה".