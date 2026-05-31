המסלולים שזינקו, וזה ששוב נשאר מאחור: מה קרה לחיסכון שלכם במאי?

למרות אי־הוודאות הגדולה לגבי חידוש המלחמה או הסכם עם איראן, המגמה החיובית החזקה בשווקים נמשכה גם בחודש מאי והובילה לחודש מצוין נוסף לחוסכים. כך, החוסכים במסלולים הכלליים בקופות הגמל צפויים ליהנות מתשואה של 2% (1.7%-2.4%) ואלה במסלולי המניות צפויים ליהנות מתשואה של 3.3% (עם טווח תשואה של 2.8%-3.8%), כך מעריך אבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי מיטב גמל ופנסיה. לדברי ברקוביץ, "התיסוף של השקל גרע כ-0.9% מתשואת הקופות הכלליות". גם העליות באג"ח תרמו לתשואות.

אלא ששוב, מי שנפגעו הכי הרבה הם החוסכים במסלולים מחקי מדד S&P 500. גם בחודש מאי, הדולר המשיך להיחלש בצורה משמעותית, בשיעור של 4.7% והתוצאה שמסלולי ה-S&P 500 רשמו תשואה של 0.4% בלבד, וזאת למרות שהמדד האמריקאי עצמו קפץ ב-5.1% במהלך מאי (והנאסד"ק ניתר ב-8.4%), בעוד מדד ת"א 35 המקומי עלה ב-1.8%, ת"א 125 עלה ב-2.7% ות"א 90 קפץ ב-5%. גם מדד הדאקס הגרמני קפץ ב-4.8%, יורוסטוקס 50 עלה ב-2.9% (מדד הקאק הצרפתי עלה רק ב-0.8%) והניקיי היפני זינק בכמעט 12%. באג"ח הקונצרניות בישראל, נרשמה עלייה של 1.5% במדד תל בונד 60 ומדד האג"ח הממשלתיות עלה ב-1.6%.

גם החוסכים במסלולי הפנסיה נהנו מחודש חזק. על פי ברקוביץ, קרנות הפנסיה לבני 50 ומטה נהנו מעלייה של כ-2.3% (טווח של 2%-2.6%) ואלה לבני 60 ומעלה הוסיפו 1.5%.

מתחילת השנה: תשואה של 6.4% במסלולים הכלליים ו-12% במניות

מתחילת השנה, מציגות הקופות תשואות חזקות גם כן. במסלולים הכלליים של קופות הגמל נרשמת מתחילת השנה תשואה של 6.4% (בטווח של 5%-8% עם יתרון לגופים שמוטים יותר לישראל ופחות למט"ח) ובמסלולי המניות התשואה כבר מגיעה ל-12% בממוצע (עם טווח של 8.5%-14%).

התשואה הזו ראויה לציון שכן היא מגיעה למרות "מרץ האדום" בשווקים (בגלל המלחמה באיראן), שמחק את רוב התשואה שהצטברה בחודשיים הראשונים של השנה. אלא שחודש אפריל היה אחד החודשים החזקים ביותר של 15 השנים האחרונות, וגם חודש מאי היה כאמור חזק. שני אלה אחראים לכמעט כל התשואה מתחילת השנה.

התשואה הזו מתבססת על הריצה של השווקים מתחילת השנה. מדד ה-S&P 500 כבר רושם עלייה דו־ספרתית של 10.7%, וזו השנה הרביעית ברציפות שזה קורה (נכון לעכשיו). מדד הנאסד"ק משלים זינוק של 16.1%. אלא שברקוביץ מציין כי "היחלשות הדולר מול השקל גרעה כ-11.9% מתשואות אלה במונחים שקליים" - כלומר, כמעט את כל התשואה.

ישראל והמזרח מובילים מתחילת השנה

המדדים המובילים מתחילת השנה שייכים הפעם למזרח, כאשר מדד ניקיי היפני השלים קפיצה של 31.8%, והמדד העולמי של השווקים המתפתחים כבר רשם עלייה של 24.6%.

אחריהם, נמצאים מדדי המניות של ישראל, כאשר מדד ת"א 35 כבר משלים ניתור של 22.7%, ת"א 125 עם קפיצה של כמעט 21% ות"א 90 עם עלייה של כמעט 13%.

באירופה, נרשמו עליות קלות מתחילת השנה, כאשר מדד הדאקס הגרמני השלים עלייה של 2.5%, יורוסטוקס 50 עלה ב-4.5% ואילו הקאק הצרפתי עלה רק ב-0.4%.

גם מדדי אגרות החוב משלימים עליות, כאשר הן הקונצרניות והן הממשלתיות עלו ב-2.2% מתחילת השנה.