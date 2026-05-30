הרחפנים לא השאירו מקום להסתתר: סופו של עידן הצלפים הצבאיים

צלף של הכוחות המיוחדים האוקראינים קבע בסוף 2023 שיא עולם, עם ירייה שפגעה בקצין רוסי ממרחק של כמעט 3 קילומטרים. כיום יש לוויאצ'סלב קובלסקי ג'וב חדש: תמיכה במפעילי רחפנים. הוא לא יצא למשימת ירי כבר יותר משנה וחצי.

רחפנים קטנים וזולים שאפשר לצייד בחומרי נפץ שינו את פני הלוחמה באוקראינה, ודחקו כמה תפקידים צבאיים ממרכז הבמה. תצפיתנים המכוונים תקיפות ארטילריות כבר אינם נחוצים. צוותי טנקים איבדו את היוקרה שלהם, שכן כלי הרכב שלהם הם המטרות המועדפות לירי על ידי כלי טיס.

כלי לוחמה בלתי מאוישים מתאימים במיוחד לביצוע שתי המשימות העיקריות של הצלף: סיור וחיסול ממוקד. היתרונות העיקריים שלהם כוללים טווח ראייה גדול, יכולת תמרון והעובדה כי הם ניתנים להקרבה: אם המשימה נכשלת, האובדן הוא של כלי טיס ששווה אלפי דולרים, ולא של חיי אדם.

תפקיד שהולך ונעשה מסוכן יותר

אוקראינה עדיין משתמשת בצלפים, אך בשימוש מועט יותר לעומת ארה"ב, ובתפקיד משתנה שהולך ונעשה מסוכן יותר. צלפים רבים, כמו קובלסקי, מאמינים שעידן הצלפים תם.

"רחפנים הם יעילים יותר ועולים פחות", אמר קובלסקי, המשרת במחלקה לריגול נגדי צבאי של שירות הביטחון של אוקראינה, ה-SBU. "פעם הייתי הצלף וכולם כרכרו סביבי. עכשיו מפעיל הרחפן הוא זה שכולם, כולל אני, מכרכרים סביבו", אמר.

קובלסקי בן ה-60, איש עסקים לשעבר, התפרסם לאחר שה"וול סטריט ג'ורנל" חשף אותו כאיש שלחץ על ההדק במה שאוקראינה טענה שהייתה ירייה שוברת שיאים בנובמבר 2023. שמו נכנס ל"פנתיאון של צלפים" שפיתחו חיילים בריטים וגרמנים במהלך מלחמת החפירות של מלחמת העולם הראשונה. עם חברי המועדון נמנים גם לודמילה אבליצ'נקו, ילידת אוקראינה, שכונתה "גברת המוות" בשל שיעור ההרג הגבוה שלה במלחמת העולם השנייה, ומי שנחשב לצלף האמריקאי הקטלני ביותר, צ'יף כריס קייל.

קולבלסקי הפך לדמות צבאית מוכרת - חיילים צעירים ביקשו לעשות איתו סלפי, חבריהם של ילדיו שאלו על אביהם, והראפר האמריקאי המצליח Yeat פרסם את תמונתו ברשתות החברתיות.

אך בחזית, כוכבו של קובלסקי כבר החל לדעוך. יחידתו נתקלה בפחות מטרות. החיילים הרוסים הסתגלו לשדה הקרב רווי הרחפנים על ידי שיפור יכולות ההסתרה. בחמש גיחות שביצע בשנת 2024, הוא לא פגע אפילו במטרה אחת.

בסתיו של אותה שנה, הצוות הבחין בחיילים רוסים בשוחה במרחק של קילומטר וחצי משם. הם נשארו מתחת לאדמה במהלך היום, ולקובלסקי לא היו אמצעים אופטיים מתאימים לירי בחושך.

רחפנים אוקראינים הפציצו את השוחה, ולמחרת בבוקר הגיחו חיילים רוסים כדי לבחון את הנזק. קובלסקי ירה, אך הוא מחשיב ירי כפגיעה רק אם הוא בטוח ב-100% שהוא אכן פגע. זאת הייתה אחת הגיחות האחרונות שלו.

כעת הוא עובד בעיקר כעוזר למפעילי רחפנים. הוא מסייע להם להגיע לעמדותיהם, להתקין חומרי נפץ על הרחפן ולפעמים גם בניווט, ופועל כחלק מכוח תגובה מהירה למקרה שמשהו משתבש.

צלף לא יכול להתחרות במה שמציע הרחפן

לרחפנים יש מספר יתרונות על פני צלפים. בסיור, צלף אינו יכול להתחרות בתצפית ממעוף הציפור של הרחפן, או במהירות שבה הוא יכול לנוע. רחפנים, בניגוד לקליעים, יכולים לבצע פניות. ראש נפץ של רחפן יכול לגרום נזק רב יותר מקליעים.

בשנת 2022, צלף של צבא אוקראינה שכונה בקשר "אייבנהו" נהג לזהות תנועת אויב עד למרחק 3.5 קילומטרים ולהעביר את המידע כדי לכוון את הארטילריה. התהליך ארך 3-5 דקות. כעת, "מפעיל הרחפן רואה את התנועה, והתקיפה מגיעה כמעט באופן מיידי", אמר הצלף. "אייבנהו" הפך למפעיל רחפן.

צלפים עובדים בדרך כלל בצוותים של שניים לפחות, וצריכים להעביר כמויות גדולות של ציוד, לרבות תותחים בעלי קליבר גדול, רחפני מעקב, מצלמות ואפילו גנרטורים קטנים.

הם הולכים עד 9.6 קילומטרים כדי להימנע מזיהוי שלהם בעודם נושאים את הציוד, ומתחמקים מרחפנים כל הזמן. הם יכולים לבלות עד שבוע בעמדה לפני שהם חוזרים.

רחפנים הפכו את תפקידו המסורתי של הצלף למסוכן הרבה יותר. כיום אין כמעט היכן להסתתר. "לעומת זאת, טייס צעיר יושב בבונקר, וכל מה שהוא צריך לעשות זה לשלוף את הרחפן שלו וזהו, הוא יוצא לדרך", אמר קובלסקי.

רחפנים הפכו את תפקידו המסורתי של הצלף - להתקרב לקווי האויב או אפילו מאחוריהם למשך ימים - למסוכן הרבה יותר. אפילו אם צלף יצליח למצוא מקום מסתור, חום גופו עשוי לחמם את המקום מספיק שרחפנים עם מצלמות תרמיות יוכלו לזהות אותו.

כמה חטיבות אוקראיניות אמרו שהן משתמשות פחות בצלפים המסורתיים. עם זאת, אחרות מעידות שהם ממשיכים למלא תפקיד חשוב, במיוחד כשהם פועלים כצלפים מומחים ביחידת חיל רגלים.

שלא כמו רחפן, צלף יכול לפעול בכל מזג אוויר

מדינות מערביות כמו ארה"ב ובריטניה אומרות שהן אינן מוותרות על הצלפים שלהן. דובר הפנטגון אמר שצבא ארה"ב עדיין מאמן את אותו מספר צלפים, ועדכן את תוכנית ההכשרה שלהם כדי להתמודד עם התפשטותם הנרחבת של הרחפנים.

"הצלף האנושי הוא נכס קריטי, לא ניתן לשיבוש, ואינו מותיר חתימה בשדה הקרב המודרני", אמר דובר הצבא, סגן אלוף ווני ל. רייט.

מפקד צלפים אוקראיני, שכינוי הקשר שלו הוא "קויוטי", הסביר שעדיין נדרשים חיילים כדי לתפוס עמדות ולהחזיק בהן, וצלפים הם חלק מחיל הרגלים הזה. הצלפים שלו, למשל, מכוונים לחיילים רוסים שמסתננים לשטחה של אוקראינה, או לאלה שנותרים מאחור לאחר שאוקראינה מתקדמת.

צלף יכול לפעול בכל מזג אוויר, שלא כמו רחפנים שמתקשים בתנאים עננות או ערפל, הוסיף קויוטי, המפקד על יחידה של 28 צלפים.

בקיץ 2024, כ-15 מהצלפים שלו תפסו עמדות בבניינים גבוהים במזרח העיר טורצק, וזיהו קבוצה של כ-35 רוסים שהרחפנים החמיצו. כאשר הרוסים התקרבו, מחולקים לשלושה צוותים, הצלפים הרגו 16 מהם ואיבדו רק אחד מהכוח שלהם, העיד קויוטי, וכך עזרו לחיל הרגלים האוקראיני לסגת כאשר הכוחות הרוסיים הקיפו את העיר.

צלפים מהווים גם חלק מההגנה מפני רחפנים, ואוקראינה אף מתנסה בשימוש בהם כדי להפיל כטב"מי שאהד ארוכי טווח.

קובלסקי, שחונך כספורטאי שלא לכוון רובה לעבר אדם בעת ירי, אמר שיש היבט אחד בעבודתו הישנה שאליו הוא אינו מתגעגע: הריגה.