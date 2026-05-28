ירידות באסיה עקב התקיפות האמריקאיות באיראן; מחירי הנפט עולים

9:40

אסיה

המסחר באסיה מתנהל הבוקר בירידות שערים, על רקע התקיפות החדשות שביצעה ארה"ב נגד מטרות איראניות במהלך הלילה, שלדברי הצבא האמריקאי איימו על כוחות אמריקאיים ועל תנועת כלי שיט במצר הורמוז. בהמשך, אזעקות נשמעו בכוויית ומשמרות המהפכה טענו כי תקפו את הבסיס האמריקאי ממנו בוצעה התקיפה באיראן.

הניקיי ירד בכ-0.5%, ההנג סנג נופל בכ-1.3%, בורסת שנגחאי מטפסת בכ-0.2% והבורסה בסיאול איבדה כ-0.5% - אם כי הירידות מתונות ביחס לאלו שנרשמו מוקדם יותר ביום המסחר. השווקים באסיה תלויים מאוד בנפט שמגיע מהמזרח התיכון, ועל כן הם רגישים במיוחד לתנודות במחירי הנפט.

ככלל, הסנטימנט בשווקים ברחבי העולם שלילי הבוקר. תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב עולות, הדולר מתחזק ברחבי העולם והחוזים העתידיים על וול סטריט רושמים ירידות של עד 0.4%.

בבית ההשקעות BTIG הזהירו הבוקר כי מדדי המניות בדרום קוריאה נמצאים בסיכון גבוה ל"היפוך מגמה חד כלפי מטה" לאחר העליות בשבוע האחרון. האנליסטים מצביעים על הדומיננטיות המוחלטת והמסוכנת של שתי ענקיות השבבים, סמסונג ו-SK Hynix, שמכתיבות לבדן את כיוון השוק הדרום־קוריאני וחושפות אותו לתנודתיות גבוהה.

וול סטריט

בוול סטריט, המסחר ננעל אמש בעליות. הדאו ג'ונס מוטה התעשייה התקדם בכ-0.4% לשיא חדש, על רקע הירידה שנרשמה במחירי הנפט. גם ה-S&P 500 והנאסד"ק ננעלו בשיאים חדשים, אם כי הם התקשו להתרומם במהלך יום המסחר. ה-S&P 500 ננעל בעלייה מזערית, מה שנכון גם עבור הנאסד"ק, שטיפס בכ-0.1% בלבד.

על ה-S&P 500 הכבידו מניות השבבים, שלקחו הפסקה מהראלי החסר־תקדים שרשמו בשבועות האחרונים. מדד השבבים של פילדפליה (SOXX) ירד במעל 1%, לאחר שטיפס ביום שלישי לשיא כל הזמנים שלו, בתמיכת מניית מיקרון , שזינקה בכמעט 20%; זאת, לאחר שבבנק ההשקעות השוויצרי UBS שילש את מחיר היעד שלו ליצרנית שבבי הזיכרון, ל־1,625 דולר - מה ששיקף לה אפסייד של מעל 100% לעומת מחירה בעת ההמלצה. ב-UBS העריכו כי הביקוש לשבבי זיכרון בעלי רוחב פס גבוה, המהווים רכיב קריטי במעבדי ה-AI, ימשיך לייצר לחברה שולי רווח חסרי תקדים שיעקפו את תחזיות השוק השמרניות.

מיקרון המשיכה לטפס גם אתמול, אך שחקניות מרכזיות אחרות בתחום, כמו אינטל וקוואלקום , נסחרו באדום. ככלל, נדמה כי מניות יצרניות שבבי הזיכרון הפכו לדרך המועדפת של משקיעים להיחשף לתחום ה-AI לאחרונה. גם SK Hynix הדרום־קוריאנית, שחקנית משמעותית בתחום, הרחיבה אתמול את הזינוק שלה ב־12 החודשים האחרונים ליותר מ־1,000%, והפכה לחברה האסייתית השלישית שמגיעה לשווי שוק של טריליון דולר.

אריק פרנל, אסטרטג שווקים ראשי ב-Great Valley Advisor Group, אמר ל-CNBC כי "ההשפעה המהפכנית של ה-AI בשנים ובעשורים הקרובים היא כזו שלא ניתן להפריז בה, אבל הערכות השווי הנוכחיות של רבות מחברות השבבים שמספקות את תשתיות המחשוב שמיועדות לגרום לכל זה לקרות הפכו למוגזמות באופן קיצוני (במקור: "extremely frothy") והקדימו את זמנן בהרבה". פרנל הוסיף כי "אמנם ייתכן שאנחנו נמצאים כיום בשיאו של מחזור גאות במניות השבבים, אך חשוב לזכור שבאופן היסטורי, בעקבותיהם הגיעו מחזורי שפל".

על המדדים הכבידה גם נסיגה במניות אבטחת הסייבר, לאחר שזיסקיילר - שחקנית מרכזית בתחום - פרסמה תחזית מאכזבת לרבעון הנוכחי וצללה במעל 30%. החברה סיפקה תחזית הכנסות לרבעון הנוכחי בטווח של 875 עד 878 מיליון דולר, נתון שנפל מהתחזית של 879 מיליון דולר אליה כיוונו האנליסטים, כך על פי נתוני LSEG. האכזבה הקרינה גם על מניות כמו פאלו אלטו וקראוד סטרייק , שנחלשו במהלך המסחר. קרן הסל Global X Cybersecurity ETF ירדה בקרוב ל-5%.

מניה נוספת שריכזה עניין שייכת לבנק ההשקעות ג'יי. פי. מורגן . המניה ירדה במעל 2%, לאחר שהמנכ"ל ג'יימי דיימון אמר שהבנק עשוי להוציא עד 20 מיליארד דולר על רכישה במהלך "מספר השנים הקרובות".

בין המניות שטיפסו, ניתן למצוא את מניות חברות התעופה וחברות הקרוזים, שהתחזקו על רקע הירידה במחירי הנפט. בין היתר, בלטו בעליות יונייטד איירליינס , דלתא איירליינס , קרניבל ונורווג'יאן קרוז ליין .

לאחר נעילת המסחר אמש, מניית חברת הענן סנואופלייק זינקה ב-36% במסחר המאוחר, לאחר שהחברה חתמה על תוכנית להשקעה של 6 מיליארד דולר ב-Amazon Web Services לאורך חמש שנים. בנוסף, תוצאותיה הכספיות של החברה לרבעון הראשון היכו את תחזיות האנליסטים בשורה העליונה והתחתונה.

בגזרת הדוחות היום - ברשתות הקמעונאות ירכזו עניין דוחות בסט ביי ו-קוהל'ס . לאחר נעילת המסחר, ירכזו עניין תוצאותיה הכספיות של ענקית המחשוב דל , שמנייתה כבר יותר מהכפילה את שוויה בשלושת החודשים האחרונים ונסחרת בשיא כל הזמנים.

שוקי הסחורות והמטבעות

בשוק הסחורות, מחירי הנפט צנחו אתמול במעל 4%, בעקבות הדיווח האיראני על הגעה לטיוטה ראשונית של הסכם מסגרת עם ארה"ב - מגמה שנמשכה גם לאחר שהבית הלבן הכחיש את הדיווח. הירידות התחזקו מעט לאחר שדווח כי שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו הצהיר כי הושגה התקדמות מסוימת בשיחות עם איראן, וכי ארה"ב מתכוונת לתת למשא ומתן "כל הזדמנות להצליח".

עם זאת, הבוקר, בעקבות התקיפות האמריקאיות החדשות באיראן והתגובה האיראנית שבאה בעקבותיהן, מחירי הנפט מטפסים בקרוב ל-3%. נפט מסוג ברנט נסחר סביב 97 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 91 דולר לחבית. השווקים מתמחרים כעת מחדש סיכון לשיבושים במצר הורמוז האסטרטגי.

בבנק סיטי ציינו אתמול כי המשקיעים כבר החלו להוציא מהתמחור שלהם את תרחישי הקצה, אך במקביל הזהירו כי העלייה המתמשכת במחירי הנפט מתחילה לחלחל לתוך לחצי אינפלציה רחבים יותר, בפרט דרך "אדוות של סיבוב שני" (במקור: "second round effects"), מה שמעודד חלק מהבנקים המרכזיים ליטות לכיוון ניצי יותר.

שוק החוב האמריקאי

בשוק החוב האמריקאי, נרשמו אתמול ירידות קלות בתשואות האג"ח הממשלתיות, אם כי לנוכח התקיפות האמריקאיות באיראן והתגובה האיראנית בכוויית - אלו מטפסות באופן ניכר הבוקר. התשואה לעשר שנים עולה בכ-5 נקודות בסיס לרמה של 4.52%, התשואה ל-30 שנה עולה בכ-4 נקודות בסיס לרמה של 5.05% והתשואה לשנתיים עולה גם היא בכ-4 נקודות בסיס לרמה של 4.07%.

יצוין כי עליית התשואות באה גם לפני פרסום מדד ה-PCE לחודש אפריל בארה"ב שישוחרר בצהרי היום - מדד האינפלציה המועדף על הפדרל ריזרב - שצפוי להציג עלייה משמעותית באפריל, בדומה למדד המחירים לצרכן שיצא מוקדם יותר החודש.

מאקרו

בצהרי היום, יפורסם בארה"ב דוח ה-PCE לחודש אפריל - מדד המחירים המועדף על הפדרל ריזרב, אשר צפוי לשפוך אור נוסף על הכיוון אליו הולכת האינפלציה בארה"ב. לפי נתוני FactSet, המדד צפוי להצביע על עלייה שנתית של 3.9% - הרמה הגבוהה מאז 2023 והרבה מעל ליעד יציבות המחירים של הפד, שעומד על 2%. זאת, באופן המתואם עם מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל, שגם הוא הציג את העלייה השנתית הגבוהה ביותר מאז 2023.

חוזה טורס, כלכלן בכיר ב-Interactive Brokers, אמר לאתר הכלכלי Morningstar כי השאלה המרכזית היא האם הפד, תחת היו"ר החדש קווין וורש, יפרש את העליות במדד המחירים לצרכן וב-PCE כזעזועים חד־פעמיים, או יאמץ עמדה ניצית שמטרתה להילחם בלחצי האינפלציה המתגברים.

תחזית

בנק גולדמן זאקס העלה את התחזית שלו ל-S&P 500 מ-7,600 נקודות ל-8,000 נקודות - מה שמשקף לו אפסייד של מעל 6% עד לסוף השנה הנוכחית. האסטרטג בן סניידר העלה את תחזית הרווח למניה שלו לשנת 2026 עבור מדד ה-S&P 500 ל-340 דולר, נתון המשקף עלייה של 24% ברווחים השנה.

בהודעה ללקוחות, סניידר כתב כי "צמיחת הרווחים הניעה את כל התשואה של ה-S&P 500 מתחילת השנה, ואנו צופים שדינמיקה זו תימשך בחודשים הקרובים". סניידר ציין את עונת הדוחות של הרבעון הראשון, שהייתה "חזקה בצורה יוצאת־דופן", כאחת הסיבות להעלאת היעד שלו.

סניידר הוסיף כי "במבט קדימה, תרחיש הבסיס שלנו הוא למכפיל שוק שיישאר ללא שינוי, מכיוון שהרוח הגבית להערכות השווי, הנובעת מתשואות אג"ח ממשלתיות נמוכות יותר, מתקזזת על ידי 'רוח נגדית' (headwind) להערכות השווי, הנובעת מהאטה בצמיחה הכלכלית ובצמיחה ברווחים; ספקנות מצד משקיעים לגבי עמידות הרווחים הקשורים להקמת תשתית ה-AI; והמשך אי־הוודאות סביב השיבושים הטכנולוגיים של הבינה המלאכותית והתחזית הגיאופוליטית".

בגולדמן אף מאמינים שבמידה שהתחזית הגאופוליטית תשתפר, השוק אף יכול לעקוף את רף ה-8,000 נקודות.

ב-CNBC דיווחו אתמול כי רווחי החברות במדד ה-S&P 500 צמחו ברבעון הראשון ביותר מ-28% לעומת התקופה המקבילה אשתקד - כך על פי נתוני FactSet. מדובר בהתרחבות הרווחים החזקה ביותר עבור המדד מאז הרבעון הרביעי של 2021 - אז הם רשמו זינוק שנתי של 32%. עוד דווח כי החברות גם עוקפות את הציפיות בקצב גבוה מהרגיל. נתוני FactSet מראים כי כ-84% מהחברות במדד ה-S&P 500 עקפו את הערכות הרווח של האנליסטים, נתון הגבוה משמעותית מהממוצע בחמש השנים האחרונות, שעומד על 78%.