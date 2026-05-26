"צרפת הגיעה לקצה": שר המשפטים מציע להקפיא הגירה לשלוש שנים

ברחבי מערב אירופה סוגיית ההגירה משרטטת מחדש את המפה הפוליטית, ומביאה לזינוק בתמיכה במפלגות המבטיחות יד קשה נגד מבקשי מקלט, מהגרים לא חוקיים וגם הגירה חוקית ללא שליטה. כעת, שר המשפטים הצרפתי הפיל פצצה פוליטית בנושא, כאשר הציע בראיונות שפורסמו בסוף השבוע לאסור כמעט לחלוטין את ההגירה לצרפת למשך שלוש שנים. הצעד יאפשר למנוע איחוד-משפחות מפליטים שקיבלו הכרה, להשעות את הליכי קבלת בקשות המקלט מצד מהגרים לא חוקיים, אך גם עשוי להקשות על זרים לקבל תושבות על רקע עבודה או נישואים לבני זוג צרפתים.

השר, ז'ראלד דרמנין, אמר את הדברים בשורת ראיונות שהעניק בסוף השבוע לטלוויזיה ולעיתונות הצרפתית. היו מי שראו במהלך, שתפס את הכותרות הראשיות במדינה בסוף השבוע, את שאיפתו להוביל את מחנה המרכז-ימין אחרי הנשיא המכהן עמנואל מקרון, במסגרת הבחירות לנשיאות שיתקיימו בעוד פחות משנה.

"הגענו לקצה גבול היכולת שלנו מבחינת אינטגרציה ושילוב בחברה (של מהגרים). עלינו לשים סוף למערכת ההגירה כפי שהיא קיימת כיום", אמר דרמנין (43). לא ברור כיצד ואם מתכוון השר לקדם את היוזמה, אם בכלל, אך היא משקפת את ההתרחקות הפוליטית במדינות מערביות ממדיניות של קבלת פליטים ומהגרים, והתמקדות בצעדים שנועדו להגביל את ההגירה.

"מצב חירום צרפתי"

בגרמניה השכנה, הממשלה מתגאה בכך שהציבה שוטרים בגבולות - כשהיא מכריזה על מצב חירום - מה שהוביל לירידה במספר מבקשי המקלט שנכנסים למדינה. בבריטניה התגאה בימים האחרונים ראש הממשלה קיר סטארמר בכך שמספר המהגרים לבריטניה ירד בעשרות אחוזים, לעומת השנה לפני שהחל בכהונתו. בצרפת, עם זאת, משרד הפנים פירסם באחרונה נתונים לפיהם מספר אישורי התושבות ב-2025 עלה ב-11.2% בשנת 2025, בהשוואה לשנה שלפניה. דרמנין אמר כי נושא ההגירה צריך למלא "תפקיד מרכזי" בבחירות לנשיאות בצרפת בשנה הבאה.

בראיון הציע דרמנין שורת צעדים קונקרטיים שיוכרזו למשך "תקופה זמנית" של שלוש שנים שתנומק במצב חירום צרפתי. ביניהם: הגבלת איחוד משפחות למי שהוכרו כפליטים, צמצום האפשרות של מי שמקבל ויזת עבודה לצרפת להביא עמו את משפחתו, הצגת מכסות מחייבות לקבלת מבקשי מקלט ופליטים ועוד. חלק מהצעדים דורשים שינוי בחוקה הצרפתית. דרמנין אמר כי אינו פוסל לרוץ לנשיאות ב-2027, ואמר גם אינו פוסל קיום משאל עם על רפורמת הגירה מקיפה.

לפי הערכות משרד הפנים הצרפתי, במדינה חיים כיום כ-900 אלף מהגרים לא-חוקיים. מספר מבקשי המקלט החדשים מדי שנה עולה בהדרגה, ועמד בשנה שעברה על כ-130 אלף בני אדם. צרפת משמשת גם כמרכז מעבר של מהגרים לבריטניה, באמצעות שיט בסירות גומי קטנות לעבר הממלכה המאוחדת. לפי סקר YouGov שהתקיים לפני כחמישה חודשים, 56% מהציבור בצרפת תומך ב"צעדים שיפחיתו משמעותית את ההגירה למדינה". 58% מהציבור מתנגד להשארת המצב הקיים מבחינת מספר מהגרים - חוקיים ולא-חוקיים - שנכנסים למדינה. יותר מ-75% היו רוצים לראות גירוש מהמדינה של מהגרים לא-חוקיים, שנכנסו למדינה כדי לבקש מקלט ו-64% מהם סבורים כי ההגירה הלא-חוקית היתה "רעה למדינה".