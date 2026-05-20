שר החוץ הצ'כי פטר מצ'ינקה התחייב היום (ד') במסיבת עיתונאים לבלום ניסיונות להטיל סנקציות נוספות על ישראל במסגרת האיחוד האירופי, בצעד המהווה הישג משמעותי למדיניות החוץ הישראלית. השר הצ'כי אמר את הדברים בתום פגישה עם שר החוץ גדעון סער, שהגיע לצ'כיה בראש משלחת מדינית-כלכלית לקידום קשרי החוץ והכלכלה בין המדינות. גורם ישראלי אמר בעבר לגלובס כי "מתנהלות שיחות עם מדינות שונות למצוא מחליפה להונגריה" אחרי שחילופי השלטון בבודפשט הובילו את המדינה לזנוח את מדיניות הווטו למען ישראל שניהלה בשנים האחרונות.

שר החוץ הצ'כי אמר היום בצהריים, לפי ציטוט שהפיץ משרד החוץ הישראלי: "מתנהלים באיחוד האירופי ניסיונות בלתי פוסקים להעלות סנקציות חדשות נגד ישראל. צ'כיה תתייצב לצד ישראל מרגע זה ואילך, לא נאפשר עוד שום סנקציות מסחריות נוספות גם אם נצטרך לחסום זאת כמדינה יחידה. אנו בהחלט לא נאפשר שום השעיה או הקפאה של הסכם האסוציאציה של ישראל עם האיחוד האירופי, בין אם במלואו ובין אם של חלקים כלשהם ממנו. בנקודה הזו העמדה שלנו תהיה ברורה: 'לא'. גם נחפש קבוצות בנושאים שבהם ההצבעה דורשת רוב מיוחס, וזאת כדי ששום צעדים אגרסיביים נוספים מצד האיחוד האירופי לא יפגעו במדינת ישראל״.

חלק מההחלטות באיחוד האירופי - כולל השעיית הסכם האסוציאציה העומד בבסיסי היחסים או אפילו הגבלות על ארגונים הקשורים להתנחלויות - דורשות הסכמה פה אחד. הדבר אינו מחייב כי כל 27 המדינות החברות באיחוד יצביעו בעד הצעד, אלא שאף אחת מהן לא תתנגד. מדינה יכולה להימנע, ברוב המקרים. עד לאחרונה, הונגריה היתה זו שהשתמשה בזכות הווטו הזו כדי לסכל סנקציות נגד ישראל. אחרי שראש ממשלת הונגריה ויקטור אורבן הפסיד בבחירות בחודש שעבר, המדינה זנחה את המדיניות הזו. היפוך זה סלל את הדרך לסנקציות שהוטלו בשבועות האחרונים על ארגון "אמנה" וארגון "רגבים" הקשורים לבנייה בהתנחלויות, כמו גם על אישים הקשורים לפעילות הישראלית מעבר לקו הירוק. כעת, כאמור, מתחייבים הצ'כים להחליף את ההונגרים בתפקיד בולמי הסנקציות, כאשר השר הצ'כי התייחס בדבריו ל"סנקציות מסחריות" בלבד.

ההכרזה היא משמעותית, בין השאר, מכיוון שהאיחוד צפוי לדון בישיבתו הקרובה בהטלת הגבלות על סחר עם התנחלויות, צעד שדורש רק רוב מיוחס של יותר מ-55% מהמדינות המייצגות יותר מ-65% מתושבי האיחוד. בהקשר זה, התמיכה של גרמניה ואיטליה בישראל עד כה מהווה "גוש חוסם", בשל כמות האוכלוסייה הגדולה של שתי המדינות. גורם מדיני אמר לגלובס לאחרונה כי תמיכת שתי המדינות עדיין איתנה.

המדיניות הצ'כית כלפי ישראל

צ'כיה הסתמנה בשנים האחרונות כתומכת ברורה של ישראל באיחוד, במיוחד תחת כהונתו של אנדריי באביש. באביש כיהן בעבר כראש ממשלה, הפסיד, אך נבחר מחדש בבחירות בשנה שעברה. התמיכה בישראל חוצה מחנות פוליטיים במדינה. צ'כיה התנגדה נחרצות להכרה במדינה פלסטינית, הביעה תמיכה בזכותה של ישראל להגן על עצמה אחרי ה-7 באוקטובר, וגם סיפקה נשק ותחמושת לישראל. התמיכה בישראל בקרב הציבור הצ'כי לא נשחקה בשלוש השנים האחרונות, לעומת זו במדינות אחרות במרכז ובמערב אירופה.

שר החוץ סער אמר במסיבת העיתונאים: ״אנו עדים לניסיון של ממשלות שמאל מסוימות באירופה לגרור את האיחוד האירופי לגישה אנטי-ישראלית רדיקלית. ממשלות עוינות אלו פוגעות ביחסים האסטרטגיים עם הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון״. הוא שיבח את צ'כיה על עמדתה.