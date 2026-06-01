חברת שרתי התקשורת הישראלית דרייבנטס (Drivenets) של עידו סוסן והלל קוברינסקי מגייסת 410 מיליון דולר לפי שווי של 8.5 מיליארד דולר, בסיבוב ענק שהופך אותה לחברה הפרטית השנייה בגודלה בישראל במונחי שווי שוק - כך נודע לגלובס. ראשונה לה רק ואסט דאטה, שקיבלה לאחרונה שווי שוק של 30 מיליארד דולר.

את השווי הגבוה השיגה דרייבנטס לאחר שהוכיחה כי נכנסה לשוק הבינה המלאכותית הצומח, לאחר שבשנים הראשונות לפעילותה שירתה בעיקר חברות תקשורת. דרייבנטס הפכה את שרתי התקשורת שפיתחה - שנועדו להפעיל מתגי תקשורת גדולים בקרב ענקיות טלקום - לתשתית תקשורת בחוות שרתים המיועדות לעיבוד AI וממלאת תפקיד הדומה לזה שממלאת מלאנוקס בתוך אנבידיה.

לפי ההערכה, דרייבנטס משרתת כיום ענקיות בתחום הניאו-ענן, שוק חדש יחסית של חברות שמתמחות בבניית חוות שרתים לעיבוד AI ובהשכרת שירותים אלה לחברות ענן או לשוק.

את הסיבוב מובילים המשקיעים הקיימים: קרן בסמר האמריקאית, שאת ההשקעה מטעמה מוביל השותף הישראלי בה אדם פישר, וקרן אטריידס (Atreides), המיוצגת בדירקטוריון על-ידי גאווין בייקר - משקיע סדרתי בחברות ישראליות בתחום הבינה המלאכותית ואחד המשקיעים המוקדמים בספייס אקס.

לסיבוב הצטרפו משקיעים חדשים ומפתיעים - כמו ענקית השבבים AMD שהחלה לשתף פעולה עם הסטארט-אפ הישראלי, רד דוט הישראלית וכן משקיעים קיימים כמו פיטנגו ו-D1.

בשנה וחצי האחרונות, מאז שנכנסה לעסקי ה-AI, נחשבת החברה לרווחית ובעלת תזרים מזומנים חיובי, עם סך עסקאות חתומות בהיקף של מעל למיליארד דולר ועתיד של צמיחה - כאשר בשוק מעריכים כי שוק התקשורת לחוות שרתי AI (נטוורקינג) יגיע ל-200 מיליארד דולר עד סוף שנת 2030. אנבידיה לבדה מכניסה מהתחום כ-40 מיליארד דולר בשנה, באמצעות פעילות מלאנוקס לשעבר.

דרייבנטס פיתחה נתבי תקשורת המבוססים על שבבים מוזלים ביחס לשבבי אנבידיה, המאפשרים להעביר מידע ולבצע עיבוד בינה מלאכותית באמינות גבוהה המתחרה בזו של סיסקו ומלאנוקס, שנרכשה על-ידי אנבידיה.

צבר הזמנות של מיליארד דולר

לפני כשנה נחשף בגלובס כי דרייבנטס החלה לשרת גם את שוק הניאו-עננים, חברות שעוסקות בהשכרת שירותי עיבוד AI ושטחי חוות שרתים, נוסף על לקוחות מסורתיים מתחום התקשורת כמו AT&T, קומקסט, NTT ו-KDDI, שמשתמשים בשירותיה עבור עיבוד תקשורת.

בעקבות ההתרחבות לתחום הבינה המלאכותית הצומח, החברה מצפה לצבר הזמנות של מיליארד דולר לפחות במשך חמש השנים הקרובות. מדרייבנטס לא התקבלה תגובה לידיעה.

בשנה שעברה ביצעה החברה עסקת סקנדרי (מכירת מניות שניונית) במסגרתה נמכרו 15% ממניות המשקיעים - בהם פיטנגו, בסמר וגופים מוסדיים כמו הראל ופועלים אקוויטי - בהיקף של 750-800 מיליון דולר, לפי שווי חברה של 5 מיליארד דולר.

עד היום גייסה דרייבנטס, שמעסיקה מעל ל-500 עובדים, קרוב ל-600 מיליון דולר (לא כולל סיבוב הסקנדרי) בהובלת בסמר, פיטנגו וקרנות אמריקאיות כגון D1 ו-D2. סבב סקנדרי הוא סיבוב השקעה שבו מניות עוברות מיד ליד ללא השקעה בקופת החברה, דבר שמעיד ככל הנראה על רצון של AT&T להצטרף כשותפה אסטרטגית לחברה - ומצד שני על רצונן של המשקיעות באקזיט, ולו חלקי, בחברה.