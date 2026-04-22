ואסט דאטה

כפי שנחשף בגלובס: ואסט דאטה הודיעה על סגירת סבב גיוס לפי שווי שיא של 30 מיליארד דולר

החברה גייסה כמיליארד דולר ומשלשת את שוויה בתוך כשנה • עוד לפי החברה, היא מציגה צמיחה מהירה ורווחיות על רקע הביקוש הגובר לתשתיות AI

מיטל וייזברג 18:48
הנהלת Vast Data / צילום: Vast Data
הנהלת Vast Data / צילום: Vast Data

חברת VAST Data הישראלית הודיעה היום על השלמת סבב גיוס מסדרה F לפי שווי של 30 מיליארד דולר, יותר מפי שלושה מהשווי שבו גייסה בסוף 2023. הסבב, שנחשף בגלובס, בהיקף כולל של כמיליארד דולר, כלל הון ראשוני והון משני.

סבב הגיוס הובל על ידי Drive Capital ו-Access Industries, בהשתתפות משקיעים קיימים ובהם Fidelity, ‏NEA ו-אנבידיה. הגיוס משקף את הזינוק בביקוש לתשתיות נתונים מתקדמות, שמאפשרות לאמן ולהפעיל מערכות בינה מלאכותית בקנה מידה גדול. VAST, שנוסדה ב-2016, פיתחה ארכיטקטורה ייחודית לאיחוד אחסון, מחשוב ועיבוד נתונים, ובהמשך הרחיבה אותה לפלטפורמה מלאה, VAST AI OS, שמיועדת לשמש כתשתית מרכזית בעידן ה-AI.

צמיחה מהירה לצד רווחיות

לצד ההתבססות הטכנולוגית, החברה מפרסמת גם כי היא חצתה רף של 4 מיליארד דולר בהזמנות מצטברות, וסיימה את השנה האחרונה עם יותר מ-500 מיליון דולר בהכנסות שנתיות חוזרות מחויבות, לצד רווחיות תפעולית ותזרים מזומנים חופשי חיובי.

בין לקוחותיה נמנים ארגונים כמו קוורוויב, לואו'ס וחיל האוויר האמריקאי, המשתמשים בפלטפורמה להפעלת סביבות הכוללות מיליוני מעבדי GPU.

מנכ"ל החברה, רנן חלק, מציין כי הגבולות בין תשתיות, מודלים ויישומים הולכים ומיטשטשים, והנתונים הופכים למרכיב שמחבר בין כולם. לצד משקיעים בינלאומיים, גם קרנות ישראליות כמו גרינפילד פרטנרס ו-83North נמנות עם בעלי המניות, והחברה ממשיכה להתרחב ולגייס עובדים בישראל ובעולם.