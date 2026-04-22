חברת VAST Data הישראלית הודיעה היום על השלמת סבב גיוס מסדרה F לפי שווי של 30 מיליארד דולר, יותר מפי שלושה מהשווי שבו גייסה בסוף 2023. הסבב, שנחשף בגלובס, בהיקף כולל של כמיליארד דולר, כלל הון ראשוני והון משני.

● מפיתוח האייפון ועד מהפכת השבבים: השינוי ההיסטורי בצמרת אפל וההשלכות

● תחום אחרי תחום, ההשקות של אנתרופיק מטלטלות את שוק הטכנולוגיה

סבב הגיוס הובל על ידי Drive Capital ו-Access Industries, בהשתתפות משקיעים קיימים ובהם Fidelity, ‏NEA ו-אנבידיה. הגיוס משקף את הזינוק בביקוש לתשתיות נתונים מתקדמות, שמאפשרות לאמן ולהפעיל מערכות בינה מלאכותית בקנה מידה גדול. VAST, שנוסדה ב-2016, פיתחה ארכיטקטורה ייחודית לאיחוד אחסון, מחשוב ועיבוד נתונים, ובהמשך הרחיבה אותה לפלטפורמה מלאה, VAST AI OS, שמיועדת לשמש כתשתית מרכזית בעידן ה-AI.

צמיחה מהירה לצד רווחיות

לצד ההתבססות הטכנולוגית, החברה מפרסמת גם כי היא חצתה רף של 4 מיליארד דולר בהזמנות מצטברות, וסיימה את השנה האחרונה עם יותר מ-500 מיליון דולר בהכנסות שנתיות חוזרות מחויבות, לצד רווחיות תפעולית ותזרים מזומנים חופשי חיובי.

בין לקוחותיה נמנים ארגונים כמו קוורוויב, לואו'ס וחיל האוויר האמריקאי, המשתמשים בפלטפורמה להפעלת סביבות הכוללות מיליוני מעבדי GPU.

מנכ"ל החברה, רנן חלק, מציין כי הגבולות בין תשתיות, מודלים ויישומים הולכים ומיטשטשים, והנתונים הופכים למרכיב שמחבר בין כולם. לצד משקיעים בינלאומיים, גם קרנות ישראליות כמו גרינפילד פרטנרס ו-83North נמנות עם בעלי המניות, והחברה ממשיכה להתרחב ולגייס עובדים בישראל ובעולם.