הראלי בשווקים מזכיר את מה שקדם לאחת הקריסות הגדולות בוול סטריט

בימים האחרונים, הולכים ומתרבים הקולות שמזהירים מפני עליות חדות ומהירות מדי בשוק המניות האמריקאי, במיוחד לנוכח העובדה שרוחב השוק צר ומניות בתחום השבבים וה-AI נושאות עליהן את רוב המשקל הכבד. כעת, במרקטוואץ' מדווחים על כך שה-S&P 500 עלה לאחרונה בקצב מהיר כל כך בארבעה מקרים בלבד מאז מלחמת העולם השנייה - כאשר בעקבות אחד מהם, התרחשה מפולת בשווקים, לפי דויטשה בנק.

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על אף המלחמה נגד איראן וחששות שונים לגבי בינה מלאכותית, עונת הדוחות החזקה סייעה ל-S&P 500 לטפס במעל 16% במהלך שני החודשים שהסתיימו בסוף מאי. "זהו קצב באמת היסטורי", כתב ג'ים ריד מדויטשה בנק בהודעה למשקיעים. "מאז מלחמת העולם השנייה, ראינו רק ארבעה מקרים נוספים בהם העלייה הדו־‏חודשית של ה-S&P הייתה כה מהירה".

ריד ציין כי שלושה ממקרים אלו באו בעקבות מיתון - התופעה התרחשה אחרי זעזוע הנפט של שנות ה-70, ואז הרבה לאחר מכן כאשר השווקים התאוששו מהמשבר הפיננסי של 2008, כמו גם לאחר מגפת הקורונה ב-2021. המקרה הרביעי הוא זה שלא בא בעקבות מיתון, אלא מעט לפני התרסקות "יום שני השחור" ב-19 באוקטובר 1987 - אז ה-S&P 500 והדאו ג'ונס צללו במעל 20% באותו יום מסחר בלבד.

"במהלך ינואר ופברואר של אותה שנה, היה ראלי גדול 17%, והמומנטום נמשך אל תוך הקיץ. אך אז הוא נעצר בפתאומיות, כאשר ה-S&P איבד שליש מערכו תוך פחות מחודשיים [ביום שני השחור ואחריו]...", אמר ריד. לדבריו, "הסיבות המדויקות ל'יום שני השחור' עדיין נתונות לדיון, אך כמה מהבעיות מאז נשמעות מוכרות. אחת מהן הייתה סימני השאלה סביב הערכות השווי, כאשר מדד ה-S&P 500 כבר זינק ב-39% מתחילת השנה ועד סוף אוגוסט. בנוסף, הפד העלה את הריבית בתקופה שקדמה לקריסה, וגם כיום אנו עדים שתמחור השווקים [של ריבית הפד] הופך לניצי. יתרה מכך, באותה עת נפוצו חששות נרחבים יותר לגבי הגירעון המסחרי והגירעון התקציבי, שנראו גדולים בסטנדרטים של אותם ימים".

"מהלכים כאלה נוטים להסתיים בצורה דרמטית"

כאמור, הריכוזיות ההולכת וגדלה של סקטור הטכנולוגיה בשוק המניות האמריקאי והשיעור היחסית נמוך של מניות מסקטורים אחרים שתומכות בעליות, מטרידים אנליסטים רבים. בבית ההשקעות Bespoke Investment Group ציינו מוקדם יותר השבוע כי "מאז השפל של ה-30 במרץ 38 מתוך 50 המניות המובילות הן מסקטור הטכנולוגיה, כולל 23 מתוך 25 המובילות וכל 13 המניות בעלות הביצועים החזקים ביותר. זה היה לאחרונה טכנולוגיה, ואז יתר האחרים".

קייטי סטוקטון, מייסדת Fairlead Strategies, התייחסה לראלי ה-AI בוול סטריט, ואמרה ל-CNBC מוקדם יותר השבוע כי "היו לנו תשעה שבועות רצופים של עליות במדד ה-S&P 500, ובאופן טבעי זה משקף מומנטום חיובי. המומנטום חיובי כעת בטווח הקצר, הבינוני והארוך, וראינו סדרה של פריצות של 'תבנית דגל' (flag pattern) - למעשה, זינוקים חדים ואחריהם שלבי התגבשות קצרים, שנפרצים לבסוף כלפי מעלה. הזינוקים האלה הם ממש אקספלוסיביים. לרוע המזל, זה גם אומר שהם נוטים להסתיים בצורה דרמטית, אבל עדיין אין לנו אינדיקציות - שום איתותי מכירה מאושרים מאינדיקטורי קניית־היתר ומכירת־היתר שלנו - שיצביעו על כך שזה נגמר".