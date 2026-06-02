ראלי צר מאוד: הנתון שלא נראה מאז התפוצצות בועת הדוט.קום

וול סטריט ממשיכה לשבור שיאים, אך מתחת לפני השטח מבעבים סימני אזהרה מוכרים מימי בועת הדוט.קום. מדד S&P 500 סיים את חודש מאי בשיא, אך רק 20 מתוך 500 החברות במדד רשמו שיאים משלהן. מתוך אותן 20 מניות, רק שבע אינן קשורות ישירות לבינה מלאכותית.

האסטרטג מייקל הארטנט מבנק אוף אמריקה ציין כי גם בשיא בועת האינטרנט במרץ 2000 רק 20 מניות הגיעו לשיאים חדשים, למרות שהמדדים עצמם המשיכו לטפס. לדבריו, הפעילות הספקולטיבית בשוק עדיין עשויה להימשך, אך מדובר בעוד סימן לכך שהראלי מתקרב לצומת.

הזינוק האחרון הובל כמעט כולו על ידי מניות השבבים והבינה המלאכותית. AMD זינקה ב-46% במאי, מיקרון ב-88% וסמסונג ב-44%. במקביל נאסד"ק זינק ב־25% באפריל ובמאי יחד, הרצף הדו־חודשי החזק ביותר שלו זה יותר משני עשורים.

החשש המרכזי בקרב חלק מהאסטרטגים הוא שרוחב השוק נשאר צר מאוד. בעוד קומץ מניות AI ממשיך להוביל את העליות, מניות רבות אחרות אינן משתתפות בחגיגה. לפי נתוני BCA Research, רק כ־55% ממניות ה־S&P 500 נסחרו מעל הממוצע הנע ל־200 יום באמצע מאי, נתון שמרמז כי חלק גדול מהשוק עדיין מפגר מאחור.

ב־ BCA Research מזהירים כי למרות שמדדי המניות בארה״ב ובשווקים המתעוררים שוברים שיאים חדשים, העליות נשענות על מספר מצומצם של מניות בלבד. "התקדמות המדדים הייתה צרה מאוד. רוחב שוק חלש הוא לעיתים קרובות סימן לפגיעות בסיסית של שוק המניות", כתבו האסטרטגים.

הארטנט סבור שהמשקיעים צריכים להתחיל להיערך לשלב הבא במחזור השוק. לדבריו, הניסיון ההיסטורי מאז 1929 מלמד כי לאחר תקופות של בועה, ההשקעות שמניבות את הביצועים הטובים ביותר הן בדרך כלל אג"ח ארוכות טווח וסקטורים דפנסיביים - או לחלופין אותם ענפים שפיגרו משמעותית אחרי השוק בחודשים האחרונים של הבועה.

במילים אחרות, הארטנט אינו ממליץ לרדוף אחרי מניות ה־AI והשבבים שכבר זינקו במאות אחוזים, אלא להתחיל לבחון מעבר הדרגתי לנכסים יציבים יותר כמו אג"ח ממשלתיות, שירותים ציבוריים, מוצרי צריכה בסיסיים, בריאות וסקטורים אחרים שנותרו מאחור בזמן שמניות הטכנולוגיה הובילו את הראלי.

"אות ביקוש כוזב"

מייקל ברי, המשקיע שהתפרסם בזכות ההימור נגד שוק המשכנתאות שתועד בסרט The Big Short, מטיל ספק בשוויי הענק שמקבלות כיום חברות הבינה המלאכותית והחלל הפרטיות.

באתר Substack, ברי הביע ספקות משמעותיים לגבי השווי המבוקש של SpaceX ושל Anthropic. לגבי SpaceX, הוא כתב כי "כל עלייה נוספת תונע בעיקר מהייפ וממומנטום טכני", והוסיף כי "אין שום דבר בתשקיף ההנפקה שמצדיק שווי של טריליון דולר, שלא לדבר על שני טריליון דולר".

גם לגבי Anthropic, שפיתחה את מודל הבינה המלאכותית Claude, ברי נשמע סקפטי. לאחר שהחברה גייסה הון לפי שווי של 965 מיליארד דולר, הוא כתב כי "אין שום ערובה, ואפילו לא הסתברות גבוהה, שאנתרופיק תהיה שווה בטווח הארוך קרוב לטריליון דולר".

ברי אומר שהמודל העסקי של Anthropic, המבוסס על פיתוח מודלי בינה מלאכותית מתקדמים, הוא "יקר מדי ומבוסס יותר מדי על כוח חישוב גולמי". לדבריו, בטווח הארוך כוח המחשוב יהפוך למוצר בסיסי (Commodity), בדומה לאופן שבו השימוש באינטרנט הפך לזמין ונגיש לכולם, ולכן היתרון התחרותי של חברות ה־AI עלול להישחק.

ברי אף טען כי מה שמתרחש כיום בשוק הוא "אות ביקוש כוזב" (False Demand Signal). לטענתו, המרוץ של חברות הטכנולוגיה לרכוש שבבים, שרתים וכוח מחשוב לצורכי AI יוצר גל השקעות עצום שעלול להתברר כמוגזם בעוד מספר שנים.

"הביקוש הנוכחי מוביל להקמת תשתיות ולהזמנות בהיקף גדול בהרבה ממה שבאמת יידרש בעוד כמה שנים", כתב והוסיף עקיצה: "לפני שאשלם טריליון דולר עבור Anthropic, אני אעדיף לספור עד טריליון. בעוד 240 אלף שנה אולי אשקול זאת מחדש".