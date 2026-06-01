חברת ההחזקות ברקשייר האת'וויי הודיעה אמש כי תרכוש את טיילור מוריסון הום (Taylor Morrison Home), בין חברות הבנייה למגורים הגדולות בארה"ב, תמורת 6.8 מיליארד דולר בעסקה של מזומן בלבד. במסגרת העסקה, החברה תשלם 72.5 דולר למניה - מחיר המשקף פרמיה של 24% לעומת מחיר הנעילה שלה ביום שישי האחרון (29 במאי). מניית טיילור מוריסון מתרוממת במעל 20% במסחר המוקדם בוול סטריט.

מדובר באחת מעסקאות הענק הראשונות שמבצעת ברקשייר האת'וויי תחת ניהולו של גרג אייבל, שהחליף את וורן באפט בתפקיד המנכ"ל בתחילת השנה. נזכיר כי חברת ההחזקות מיעטה מאוד ברכישות בשנים האחרונות, ונכון לעכשיו יושבת על ערימת מזומנים אדירה שמסתכמת בקרוב ל-400 מיליארד דולר. העסקה צפויה להיות מושלמת במחצית השנייה של השנה.

בהודעה שהוציא אייבל, מסר כי "ברקשייר רוכשת חברת בניית בתים ארצית מובילה בתחומה, המונהגת על־ידי צוות יוצא מן הכלל ומגובה במוניטין מהימן בכל הנוגע לחוויית הלקוח. עם הזמן, אנו מצפים לאחד את פעילויות בניית הבתים שלנו לפלטפורמה משולבת, שתאפשר לנו להגשים את חלום הבעלות על בית עבור אמריקאים רבים יותר".

ביל סטון, מנהל ההשקעות הראשי של Glenview Trust ובעל מניות בברקשייר, התייחס לרכישה ואמר ל-CNBC כי "הם מהמרים על כך שמחזור שוק הדיור ישנה מגמה ושישנו ביקוש כבוש". בבלומברג ציטטו את כריסטופר דייוויס, שותף ב-Hudson Value Partners, שציין כי שאיפתו של אייבל לאחד את פעילויות הבנייה היא "תפנית בולטת" לעומת האסטרטגיה המזוהה עם החברה, המאפשרת לחברות שנרכשו להתנהל באופן עצמאי. "המשקיעים יברכו על האבולוציה הזו בגישה", הוא אמר.

באפט שיבח את אייבל על עבודתו בעסקה. בשיחה עם בקי קוויק מ-CNBC, הוא ציין כי "גרג עשה את זה מהר יותר ממה שאני הייתי מסוגל לעשות, חלק יותר ממה שאני הייתי מסוגל לעשות, ומעולם לא שוחחתי עם המנכ"ל. הוא המריא".

ברקשייר למעשה מגדילה את ההימור שלה על שוק הדיור האמריקאי, שכן היא כבר מחזיקה בענקית בניית הבתים המתועשת קלייטון הומז (Clayton Homes), לצד שורה של חברות מוצרי בנייה, כמו גם ב-Berkshire Hathaway HomeServices, מרשתות הזכיינות הגדולות בארה"ב לתיווך נדל"ן למגורים בארה"ב.

העסקה הגדולה האחרונה של ברקשייר נרשמה באוקטובר האחרון, אז החברה סגרה עסקה בגובה 9.7 מיליארד דולר לרכישת יחידת הפטרוכימיה OxyChem של חברת אוקסידנטל פטרוליום .