שתי המניות שהקפיצו את הבורסה הטובה בעולם

בזמן שהמשקיעים במערב נושאים עיניים לוול סטריט, מתחת לרדאר של רבים ממשיך להתחולל מהפך בשוקי המזרח. בחודש מאי, היה זה מדד הקוספי הדרום קוריאני שהוביל את התשואות בעולם, עם זינוק דולרי של 28.5% (ושל 26% במטבע המקומי). מתחילת השנה רשם המדד תשואה של 101%, והשלים זינוק של לא פחות מ-230% בשלוש השנים האחרונות. לשם השוואה, מקום שני בתשואות בעולם בחודש האחרון הוא המדד של בורסת טייוואן שרשם תשואה של 15% בחודש מאי, 54.5% מתחילת השנה ו-171% בשלוש השנים האחרונות.

את המקום השלישי בחודש מאי תפס השוק היפני, כאשר מדד הניקיי רשם זינוק של 11.5%. מבין השווקים הגדולים, נאסד"ק הגיע למקום הרביעי עם עלייה של 8.4%, ואחריו ה-S&P 500 עם 5.1%. אחרי חודשים חזקים, השוק הישראלי דווקא לא בלט לטובה בחודש מאי והסתפק עם עלייה של 2.7%.

התוצאה היא ששווי השוק של המניות בדרום קוריאה ממשיך לזנק לשיא חדש של 4.2 טריליון דולר. אם רק לפני חצי חודש, הוא היה השוק ה-7 בגודלו בעולם, כעת הוא כבר השוק ה-5 בשוויו בעולם. הוא עוקף גם את קנדה והודו, ולאחר שמוקדם יותר כבר עקף את טייוואן, צרפת, שוויץ וגרמניה, ערב הסעודית ואוסטרליה.

שתי המניות שמקפיצות את דרום קוריאה

מה שמוביל את הראלי החריג בדרום קוריאה הוא סקטור הבינה המלאכותית. בדומה לארה"ב, מדד המניות של קוריאה הדרומית נראה יותר כמו הייטק. שתי המניות הגדולות, סמסונג ו-SK HYNIX הן חברות שבבים. הן הפכו לאחרונה לחברות ה-11 וה-12 בעולם כשחצו לאחרונה שווי של טריליון דולר (סמסונג נושקת ל-1.4 טריליון דולר ו-SK HYNIX עם שווי של 1.1 טריליון דולר) ונסחרות בשיאי כל הזמנים. מניית סמסונג זינקה ב-40% רק בחודש מאי לבדו, מתחילת השנה היא משלימה קפיצה של 164% ובשנה האחרונה לא פחות מ-465%. מניית SK HYNIX טסה ב-80% רק בחודש מאי. מתחילת השנה היא השלימה זינוק של 260% ובשנה האחרונה לא פחות מ-1,000%.

אלא שהצלחה זו חושפת את נקודת התורפה המרכזית של השוק: ריכוזיות קיצונית. שתי המניות הללו מהוות כ-60% מכל שווי השוק של המניות בדרום קוריאה (בוודאי כשלוקחים בחשבון שיש גם חברות אחזקה, שמחזיקות כמובן בהן). עבור המשקיע, מדובר בסיכון מובנה, כל תנודה בביקוש העולמי לשבבים או סביב ה-AI עלולה לפגוע במניות הללו ולהפיל את המדד.

האנליסטים חלוקים: לאן הולך המדד הקוריאני?

במחלקת המחקר של בית ההשקעות תמיר פישמן מצננים את ההתלהבות ומסבירים כי "העליות החדות בקוספי הונעו במידה רבה על ידי שתי מניות בלבד, סמסונג וSK Hynix-המהוות למעלה משליש מהמדד כולו. שתי החברות נהנות כיום מביקושים חריגים לשבבי זיכרון, בעיקר על רקע מהפכת ה-AI וההשקעות האדירות בתשתיות מחשוב ובמרכזי נתונים.

"עם זאת, ענף הזיכרונות הוא מהענפים המחזוריים ביותר בעולם הטכנולוגיה: תקופות של ביקושים חזקים במיוחד מובילות בדרך כלל להגדלת כושר הייצור, ובהמשך ללחצים על המחירים ועל שיעורי הרווחיות. לכן, הרווחיות הגבוהה שאנו רואים כיום אינה בהכרח מייצגת את הרווחיות לאורך מחזור העסקים כולו". לפי תמיר פישמן, "קוריאה ממשיכה אמנם להיות מובילה טכנולוגית ברמה עולמית, אך המשקיעים צריכים לזכור שחלק משמעותי מביצועי המדד תלוי במספר מצומצם של חברות ובמחזור העסקים של תעשיית השבבים. לאחר ריצה כה משמעותית, חלק גדול מהחדשות הטובות כבר מגולם במחירים, ולכן פוטנציאל התשואה העתידי נראה מתון יותר".

מנגד, אופיר ויצמן, מנהל השקעות מניות חו"ל באי.בי.אי קרנות נאמנות, מציג עמדה הפוכה ומעריך שהמניות הענקיות הללו עדיין זולות. "שתי ענקיות השבבים הקוריאניות נהנות מה'בום' של שבבי הזכרונות. מדד קוספי נסחר במכפיל עתידי זול של 9.7 לסוף השנה הזו ושיעורי מרווח גולמי שמתקרבים ל-40%. סמסונג עצמה צומחת ב-90% ברווח ונסחרת במכפיל זול של 7.4 לשנה הזו ו-5.5 לסוף השנה הבאה, היא במכפיל הכי זול שהייתה בו בשנים האחרונות. אני מצטער אבל לא יכול להגיד ששוק שנמצא במכפיל 7 הוא בועה".

לדבריו, "הקוריאנים מדפיסים כסף במובן החיובי. סמסונג הולכת לייצר בשנתיים הקרובות במצטבר רווח נקי של 410 מיליארד דולר. אלה סכומים דמיוניים. אין חברה כזו בעולם. היא תהיה החברה הכי רווחית בעולם. כלומר היא עדיין 'קנייה'".

"אלה מספרים חריגים, שנובעים מכך שכל האקו-סיסטם בקוריאה סובב סביב סמסונג ו- SK Hynix, יש חברות אחזקה שמחזיקות את Hynix וגם חברות שהן הספקים שלהן והן נהנות מהבום של הזכרונות. אם לא ימצאו פתרון טכנולוגי שיוריד את הצורך במספר שבבי הזכרון בדאטה סנטרס (חוות השרתים בשביל ה-AI, נ"א), וכרגע נראה שאין משהו בשל, אז הם הולכים להמשיך ליהנות גם בהמשך. לפי גולדמן זאקס למשל גם ב-2027 וב-2028, שתי הקוריאניות ייהנו מעודף ביקוש פלוס העלאות מחירים. כלומר הן גם מגדילות קיבולת ומוכרות את הכל ועושות את זה תוך העלאת מחירים. ככה הן מדפיסות כסף".

ועדיין ויצמן מציע להיחשף לשוק הקוריאני בשיעור של עד 9% מתיק ההשקעות. "למקרה שאני טועה ופתאום יגיע שיפור טכנולוגי שיצריך פחות זיכרונות ויפגע בתוצאות שלהן. מצד אחד, המכפילים העתידיים לא יקרים בכלל. מצד שני, אומרים שאנשים בקוריאה מוכרים את הבית שלהם כדי לקנות את SH HYNIX. זו הפכה לתופעה. אני אישית מחזיק את סמסונג בשיעור של 3.5% ועוד אחוזים בודדים במניות אחרות.

גם בחברת ההשקעות שרודרס (Schroders) נותרים שוריים על השוק הדרום קוריאני ומעריכים כי יש שם מקום לעליות נוספות. לטענתם, גל ההשקעות העולמי בבינה מלאכותית ממשיך לתמוך בשווקים בעלי חשיפה גבוהה לשרשרת הערך של השבבים. דרום קוריאה נהנית ממומנטום חזק ביצוא הטכנולוגי, משיפור ברווחיות החברות במגזר השבבים והמוליכים למחצה, ומכלים ייעודיים לצמצום ה-"Korea Discount" (פער התמחור ההיסטורי שבו מניות קוריאניות נסחרות בדיסקאונט מול מקבילותיהן בעולם) באמצעות רפורמות בשוק ההון.

בשרודרס מעריכים כי הרפורמות בממשל התאגידי והתוכניות שמקדמת הממשלה עשויות לאורך זמן לצמצם את פער התמחור המבני, בעוד שמהלכים מצד חברות קוריאניות לשיפור תשואת בעלי המניות ימשיכו למשוך הון גלובלי לשוק הזה. עם זאת, הם מדגישים כי בתקופה האחרונה השוק הציג ביצועים חזקים במיוחד, ולכן מציעים לגלות סלקטיביות רבה בבחירת החברות. הדיסקאונט שהיה בשוק כבר אינו רוחבי ומובהק.

איפה הכסף הישראלי?

למרות הנתונים המרשימים, נראה שהמשקיעים המוסדיים בישראל נותרו מאחור. על-פי נתוני מערכת סמארטבול, המנתחת את החזקות הגופים המוסדיים, כמעט ואין החזקות ישירות של קרנות ישראליות במניות דרום קוריאניות.

עם זאת, נראה שרוב החוסכים בישראל חשופים לשוק הזה בדרך עקיפה. קרנות הפנסיה והשתלמות משקיעות חלק מהכסף גם במדדי אסיה.

משקיע שמעוניין בחשיפה ישירה וממוקדת יותר לקוריאה הדרומית יכול לעשות זאת דרך קרן הסל המקומית "קסם KOSPI 200 ETF" (הגובה דמי ניהול של 0.6%), או הקרן הזרה של בלקרוק - iShares MSCI South Korea (EWY) , שדמי הניהול שלה עומדים על 0.45%.