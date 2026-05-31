1 האירועים שישפיעו על שבוע המסחר

השווקים בארץ ובעולם נכנסים לשבוע נוסף של אי־ודאות, בעוד המגעים בין ארה"ב לאיראן משתרכים - אם כי נדמה שהם מהמרים בבירור על השגת עסקה בין הצדדים בטווח הזמן הקרוב. וול סטריט סגרה שבוע נוסף של שיאים, בתמיכת קדחת ה-AI, מחירי הנפט איבדו גובה והשקל ירד מול הדולר לשפל חדש.

בתל אביב, עונת הדוחות הגיעה לסיומה. מרבית תשומת לבם של המשקיעים תופנה להסלמה שנרשמה בסוף השבוע מול חיזבאללה בגבול הצפון, ולהעמקת התמרון הקרקעי של צה"ל בלבנון.

בארה"ב, ייפתח שבוע עמוס למדי בנתוני מאקרו, כאשר הפרסום הבולט ביותר יהיה דוח התעסוקה הרשמי לחודש מאי, שישוחרר ביום שישי. בנוסף, בימי שני ורביעי יפורסמו נתוני פעילות מגזרי הייצור והשירותים.

עונת הדוחות בוול סטריט נמצאת בישורת האחרונה, אך יפורסמו מספר דוחות בולטים. חברות אבטחת הסייבר פאלו אלטו וקראוד סטרייק יפרסמו את תוצאותיהן בימים שלישי ורביעי, בהתאמה, כאשר ענקית השבבים ברודקום תדווח ביום רביעי.

2 מה צפוי מחר במניות הדואליות?

המניות הדואליות יכבידו על המסחר בתל אביב בפתח יום שני ויחזרו מוול סטריט בפתח עם פער ארביטראז' שלילי גדול של קרוב ל-1.4%. טאואר צפויה ליפול במעל 11%, ככל הנראה על רקע מימושים בשוק, לאחר שבשבוע שעבר טיפסה לשיא כל הזמנים. החברה פרסמה מוקדם יותר החודש דוחות חזקים ותחזית חיובית להמשך, כאשר בשלושת החודשים האחרונים היא זינקה במעל 100%.

עוד מניות דואליות שיעשו תנועות משמעותיות מחר: נובה וקמטק ייחלשו במעל 4% ו-3%, בהתאמה; גילת תיחלש במעל 6% ואלביט מערכות תאבד כ-2.5%. מנגד, פאלו אלטו תקפוץ במעל 8%, אם כי המניה לא כלולה במדדי הבורסה ולכן לא תשפיע עליהם.

הבורסה בת"א חתמה את חודש מאי בעליות שערים. מדד ת"א 35 עלה בכ-1.8%, מדד ת"א 125 התקדם בכ-2.7% ומדד ת"א 90 זינק בכ-5%.

מתחילת החודש, המדד הענפי שכיכב הוא מדד הקלינטק, שהתרומם בשיעור חד של 21.5% והמשיך במומנטום החיובי שלו שרשם מתחילת השנה. זאת, על רקע הביקוש המסיבי לחשמל מצד חוות שרתים והמשבר במצר הורמוז, שחיזק את הצורך במקורות אנרגיה עמידים יותר בפני טלטלות גאופוליטיות. מדובר במדד הענפי בעל הביצועים החזקים ביותר מתחילת השנה, עם תשואה של כ-72% - יותר מפי שלושה לעומת התשואה שרשם מדד ת"א 35 (22%).

מנגד, מדד ת"א־נפט וגז נחלש בכ-10.4%, על רקע הירידה שנרשמה במחירי הנפט בעולם. גם מדד הבנקים בלט לשלילה עם ירידה של כ-5.3%, בין היתר, על רקע החלטת בנק ישראל להוריד את הריבית ברבע אחוז.

הבורסה בניו יורק סגרה שבוע נוסף של שיאים חדשים, בהובלת מניות הטכנולוגיה. במבט חודשי, מי שהלך לפי הפתגם הוותיק בוול סטריט "Sell in May and go away" ומכר במאי הפסיד תשואות מרשימות: הנאסד"ק טיפס במעל 8%, ה-S&P 500 התקדם בכ-5% והדאו ג'ונס עלה בקרוב ל-3%. כך, ה-S&P 500 עבר לרשום תשואה דו־ספרתית של מעל 10% מתחילת השנה.

הקטר שהוביל את וול סטריט לשיאים חדשים הוא סקטור השבבים, שרשם במהלך החודש ראלי היסטורי. מיקרון חצתה בשבוע שעבר שווי שוק של טריליון דולר, לאחר שהשלימה זינוק של 87% בחודש האחרון בלבד, חברת AMD השלימה זינוק של יותר מ-50%, וברודקום טיפסה בכ-7%. שלוש החברות האלו לבדן מהוות יחד 17% מהסקטור כולו.

ויולטה טודורובה, אנליסטית מחקר בחברת Leverage Shares, מזהה כאן נורות אזהרה: "מדד השבבים SOXX זינק בכ-82% מאז השפל של חודש מרץ, כאשר מדד העוצמה היחסית (RSI) טיפס מעל 87 נקודות - הרמה השנייה בגבוהה ביותר שנרשמה מאז 1995". לדבריה, מדובר ברמות קיצוניות שנראו בעבר רק בתקופת בועת הדוט-קום. "השוק מתמחר שלמות. הסיפור ארוך הטווח של ה-AI אמיתי, אבל בטווח הקצר, המשקיעים מתנהגים כאילו הוצאות הענק של חברות הטכנולוגיה על התחום יכולות להאיץ לנצח". להערכתה, כאשר המגמה תתהפך, תיקון של 15%-20% בסקטור אינו תרחיש חריג.

עם זאת, האירוע המרכזי של סוף השבוע החולף הוא ללא ספק הזינוק האדיר של מניית חברת המחשוב דל , אחרי הדוחות הכספיים שפרסמה בליל יום חמישי - אלו הציגו עלייה חדה של 88% בהכנסות וזינוק מסחרר של 757% בהכנסות משרתי AI. המניה המריאה ביום שישי במעל 30% ורשמה את היום החזק ביותר שלה אי־פעם.

3 השקל לא עוצר והביטקוין סופג לחצים

מגמת ההתחזקות ההיסטורית של השקל נמשכה בסוף השבוע, על רקע ההתקדמות במגעים בין ארה"ב ואיראן והסנטימנט החיובי במסחר בוול סטריט. בשיא כוחו ביום שישי האחרון, שער הדולר שבר מתחת לרף ה-2.8 שקלים, בעוד שער האירו הגיע לרמה של 3.26 שקלים - אם כי בהמשך המגמה מעט נחלשה. בסך הכל, במהלך חודש מאי, השקל התחזק מול הדולר בכ-4.3%.

בסקירתם השבועית, כלכלני לידר שוקי הון העריכו כי ייתכן שהטון היחסית "ניצי" של הצהרת בנק ישראל בהחלטת הריבית בשבוע שעבר תרם להתחזקות השקל מול סל המטבעות בשבוע החולף (3.2%+).

גם בחטיבה הפיננסית של בנק הפועלים נקטו בגישה דומה והעריכו כי המסר שיצא מהודעת הריבית לשווקים פעל להמשך התחזקות השקל. בסקירה השבועית של הבנק, נכתב כי "ככל שהשקל מתחזק משקיעים נוספים מוכרים מט"ח וחוזר חלילה. זה מעגל קסמים שלילי שמשהו צריך לשבור אותו. לכאורה, ניתן לומר שהתחזקות השקל תצמצם את היצוא ותגביר יבוא וזה יבלום את התהליך, אלא שהתגובה של אלו היא איטית יותר, ביחס לתגובה המהירה של זרמי הון שמשפיעים על כיוון השקל. מעגל הקסמים של התחזקות השקל יישבר לבסוף על ידי אירוע אקסוגני, או מדיניות יזומה: לדוגמה, תרחישים כמו ירידות מחירים בשוקי המניות בעולם שישנו את המומנטום, החרפה במצב הביטחוני, או מדיניות יזומה, כמו רכישת מט"ח בידי בנק ישראל".

בשוק הסחורות, מחירי הנפט רשמו את הירידה החודשית הגדולה ביותר שלהם מזה שש שנים, בעוד המשקיעים כבר מתמחרים את פתיחתו המחודשת של מצר הורמוז. בסך הכל, נפט מסוג ברנט נפל במאי בכ-19%, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) נחלש בכ-17%, ומחיריהם ננעלו בסוף השבוע ב-92 דולר ו-87 דולר, בהתאמה.

בשוק הקריפטו, הביטקוין השלים ירידה של יותר מ-3% בחודש מאי. מתחילת השנה, הוא בולט לשלילה עם ירידה של 16% ובשנה האחרונה הוא איבד כמעט שליש מערכו ונסחר כעת תמורת 74 אלף דולר למטבע.

לדברי פול מרינו, סמנכ"ל הכנסות בחברת Themes ETF's, אחד הגורמים המרכזיים לחולשה הוא יציאת כספים משמעותית מקרנות הסל העוקבות אחר ביטקוין. הוא מציין כי יותר מ-1.5 מיליארד דולר יצאו מקרנות הסל בתוך שבוע אחד בלבד, מה שמחייב מכירת ביטקוין בפועל בשוק ומפעיל לחץ נוסף על המחיר.

מרינו הסביר כי "חלק מהכסף שעוזב את הקריפטו מוצא את דרכו דווקא למניות הבינה המלאכותית, השבבים והזיכרונות, שהפכו למוקד המשיכה המרכזי של המשקיעים ב-2026". עם זאת, הוא העריך כי הסיפור ארוך־הטווח של הביטקוין לא השתנה וציין כי "האימוץ המוסדי, היצע המטבע המוגבל והמשך הפיתוח של תשתיות השקעה מוסדיות ממשיכים לתמוך בתזה ארוכת־הטווח".

4 בנק הפועלים: ריבית בנק ישראל צפויה לרדת גם בהחלטה הבאה

בחטיבה הפיננסית של בנק הפועלים התייחסו להחלטת הריבית של בנק ישראל בשבוע שעבר וציינו כי "האיתות מבנק ישראל היה - הריבית ירדה, אבל כנראה שנצטרך ריבית גבוהה יחסית לאורך זמן כדי להתמודד עם הסיכונים. אלא שהשווקים השתכנעו יותר מהייסוף החד בשער החליפין, שהחריף לאחר ההודעה, והחלו לגלם כמעט שתי הפחתות ריבית כבר השנה לרמה של 3.25%... בהיעדר התערבות בשוק המט"ח, הכלי שנותר הוא הריבית, וזו צפויה, בהסתברות גבוהה, לרדת גם בהחלטה הבאה".

בית ההשקעות מיטב הוריד את התחזית שלו לריבית בנק ישראל בעוד 12 חודשים ל-2.75%-3%, לעומת ריבית של 3.25%-3% הגלומה בשוק - אם כי הם הסתייגו וציינו שהתחזית מותנית בפתיחת מצר הורמוז.

במיטב כתבו כי "אנו מניחים שהריביות במדינות המרכזיות לא יעלו כפי שמגולם כיום בשווקים, ובחלקן אף יחזרו להופיע ציפיות להורדות ריבית. להערכתנו, בנק ישראל צפוי להמשיך להתמודד עם אותם גורמים שתמכו בהורדת הריבית האחרונה: אינפלציה וציפיות אינפלציה הנמצאות במרכז היעד או מתחתיו, ושקל חזק. לכך, מתווסף כעת סיכון גובר שהצמיחה ושוק העבודה יתאוששו בקצב איטי יותר מכפי שבנק ישראל מעריך היום. שילוב גורמים זה צפוי להמשיך לתמוך בהורדות ריבית במהלך השנה הקרובה".

5 במיטב ממליצים להפחית חשיפה לשוק המניות הישראלי

אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב, המליץ למשקיעים בסקירתו השבועית להוריד חשיפה לשוק המניות המקומי מ-"משקל־יתר" ל-"משקל־שוק" (שקול להורדת המלצה מ-"קנה" ל-"החזק") ומעריך כי הגורמים שתמכו בביצועי היתר של השוק נחלשים.

זבז'ינסקי ציין כי "הן המשקיעים המוסדיים והן קרנות הנאמנות נמצאים בחשיפת שיא למניות בישראל, לאחר הזרמת סכומים חסרי־תקדים לשוק המקומי. עם זאת, בחודשים האחרונים מתחילים להופיע סימנים לשינוי כיוון. המשקיעים המוסדיים הגדילו את החשיפה להשקעות בחו"ל, וגם באפריל, חודש בו השקל התחזק בכ-5% מול הדולר, החשיפה לחו"ל לא ירדה - אינדיקציה לכך שהמוסדיים המשיכו להזרים כספים לחו"ל".

הוא הוסיף כי "פרמיית הסיכון של ישראל כבר לא יורדת במהירות וחוסר הוודאות לגבי הצלחת המלחמה, לצד הלחימה המתמשכת בלבנון, ממשיך להעיב על הסנטימנט העסקי והצרכני... התחזקות השקל והעלייה בפיטורי העובדים בענף ההיי-טק פוגעות במנוע הצמיחה של ישראל וצפויות להכביד על הפעילות במשק". הוא מעריך כי הצמיחה תסתכם השנה בכ-3% בלבד, לעומת תחזיות של מעל 5% שהיו לפני המלחמה.

זבז'ינסקי נתן מקום מיוחד בסקירתו לגל הפיטורים בהיי-טק הישראלי ובחו"ל. לדבריו, המגמה בארה"ב ובישראל עשויה להעיד על התחזקות ההשפעה של המהפכה הטכנולוגית על שוק העבודה, אך ישראל חשופה לסיכון משולש:

"ראשית, סיכון ענפי ייחודי לישראל - יצוא השירותים של ישראל, שהוא מנוע הצמיחה של הכלכלה, מרוכז בענפי תוכנה, שירותי מחשוב ורישיונות שימוש בתוכנה - תחומים הנמצאים בחזית החשיפה לתחרות מצד יישומי AI. שנית, סיכון תעסוקתי רחב - אימוץ AI מאפשר לחברות להתייעל. בישראל, החשיפה גבוהה במיוחד, שכן שיעור המועסקים בענף ההיי-טק גבוה פי שניים מהממוצע באירופה. שלישית, סיכון ייחודי לישראל - התחזקות השקל פוגעת בכושר התחרות וברווחיות של חברות ההיי-טק ומחריפה את הלחץ על הענף דווקא בתקופה של שינוי טכנולוגי מואץ".