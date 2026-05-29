"לא נראה דבר כזה": המניה שקופצת 30% בדרך ליום הטוב בתולדותיה

מנית דל טכנולוגיות (Dell Technologies) מזנקת ב-30% לאחר שהחברה דיווחה על קצב צמיחת ההכנסות המהיר ביותר שלה מאז חזרתה לבורסה בשנת 2018. בכך המניה בדרך ליום הטוב ביותר שלה אי פעם.

● הדולר מתחת ל-2.8 שקלים: אלו ארבעה תרחישים שיכולים לעצור את הקריסה

● הנכס הכי לוהט במגדלי המשרדים הוא בכלל מתחת לאדמה: מחירי החניה ממשיכים לטפס

דל, שדיווחה על רווחיה לרבעון הראשון לאחר נעילת המסחר ביום חמישי, חוותה גל עצום של ביקוש הקשור לבינה מלאכותית עבור השרתים שלה, המכילים מעבדים גרפיים מחברות כמו אנבידיה.

ההכנסות הרבעוניות זינקו בכמעט 88% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, כאשר ההכנסות משרתי AI לבדם זינקו ב-757% לעומת שנה קודם לכן והגיעו ל-16.1 מיליארד דולר. הרווח המותאם למניה עמד על 4.86 דולר, ועקף את הציפיות שעמדו על 2.94 דולר.

בן רייצס, ראש מחלקת מחקר הטכנולוגיה בחברת ההשקעות במילוס (Melius), אמר כי הוא "מעולם לא ראה דבר כזה" כמו הרבעון האחרון של דל. "הם עקפו כל שורה במודל [התחזיות], כך שלא מדובר רק בבינה מלאכותית, אלא בביצוע מצוין", אמר רייצס בראיון לתוכנית "Squawk on the Street" של רשת CNBC. "הם עקפו כל מה שיכולנו לחשוב עליו".

במורגן סטנלי כתבו כי בעוד שהם ציפו לדוחות חיוביים שיעקפו את התחזיות ויעלו אותן להמשך, הם "אוכלים את הכובע" בעקבות התוצאות של דל. "טעינו לגבי המניה הזו, והמודל/מחיר היעד שלנו נמצאים בבחינה מחודשת", כתבו האנליסטים.

״זה היה - לרוחב כל החזיתות - אחד הרבעונים המרשימים ביותר שראינו בתקופתנו בכיסוי תחום החומרה, במיוחד בהקשר של מה שקורה בכלל עולם הרכיבים".

עוד לפני הזינוק הנוכחי, מניית דל נסקה וכמעט שילשה את ערכה בשנה האחרונה, בזמן שיו"ר ומנכ"ל החברה, מייקל דל, בונה קשרים חזקים עם הנשיא דונלד טראמפ.

דיווחים ממשלתיים הראו כי הנשיא רכש מניות של דל בשווי של בין מיליון ל-5 מיליון דולר ב-10 בפברואר, רכישות שהגיעו לאחר שמייקל וסוזן דל הכריזו על תרומה של 6.25 מיליארד דולר כדי לסייע במימון פרויקט ״חשבונות טראמפ״ עבור 25 מיליון ילדים בארה"ב.

מדובר בפרויקט במסגרתו מקבל כל ילד עד גיל עשר 250 דולר להשקעה במסגרת יוזמה ממשלתית שמטרתה חינוך פיננסי וצמצום פערים. במהלך אירוע בבית הלבן לפני כשבועיים הודה טראמפ על התרומה וקרא לכולם לרוץ לקנות מניות דל.

כמה ימים לאחר מכן גם נודע כי החברה זכתה בחוזה של הפנטגון בשווי 9.7 מיליארד דולר לאספקת חבילת תוכנה לצבא ארה"ב.