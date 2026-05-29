האם מהפכת הקורקינטים והשיפור בתחבורה הציבורית באמת מורידים את הביקושים לחניות במגדלי משרדים? ממצאי דו"ח Natam לשנה שעברה שפורסם על ידי NEWMARK NATAM מלמדים שניתן להטיל בכך ספק. שוק החניות במגדלים ממשיך להיות לוהט, גם בתקופה שהנדל"ן למשרדים עצמו במצב מאתגר.

הטענה היא ש"מהפכת הקורקינטים" שפקדה את העיר בשנים האחרונות, בתוספת לאופנת העבודה מהבית שהחלה מאז פרוץ הקורונה ב־2020, הקטינו את הביקושים למקומות חנייה בעיר.

מחירי השוק של החניות אינם תומכים בטענה זו. נראה כי עדיין חלק ניכר מהעובדים במגדלי המשרדים התל אביבים אינם מגיעים לעבודה בקורקינטים ובאופניים ואף לא בתחבורה ציבורית.

אזור בית המשפט במקום השני

צלילה לנתוני הסקר מעלה כי דמי השכירות הממוצעים למקום חניה עלו ב־4%, לפי NEWMARK NATAM, בין סוף 2023 לסוף 2025, בעוד שמחירי השכירות למ"ר בתקופה הזו דווקא ירדו בחצי אחוז. מכאן ניתן ללמוד שעל אף הסיוט לנוע בתוך תל אביב החפורה, שוכרי השטחים מוכנים לשלם יותר מבעבר כדי שיהיו להם מספיק חניות.

בפרט מצא הסקר כי מחירי השכירות למקום חניה במגדלי המשרדים ברמה הגבוהה ביותר (Class A) בתל אביב הם הגבוהים בארץ, והמקום היקר ביותר הוא מתחם חסן עראפה, שבו שכירת מקום חניה מגיעה לממוצע של 1,425 שקל לחודש.

אחריו ברשימה אזור בית המשפט, שכולל את החלק הדרומי של רחוב ויצמן, בית המשפט ושדרות שאול המלך, שבו מחיר חניה מגיע ל־1,275 שקל לחודש; אחריו ציר מנחם בגין, שכולל את מנחם בגין, מתחם עזריאלי, המע"ר הצפוני ואזור שרונה, שמחיר החניה בו מגיע לכמעט 1,200 שקל לחודש; אזור הסיטי, שכולל את סביבת הרחובות יהודה הלוי־רוטשילד־אחד העם, שבו המחיר מגיע ל-1,160 שקל לחודש; מתחם הבורסה ברמת גן (שלצורך סיכומי שוק המשרדים נכלל בתל אביב, עקב צמידותו לעיר) עם 1,122 שקל, ציר יגאל אלון 1,100 שקל ורמת החיל ששם מחיר חניה מגיע ל-886 שקל בחודש.

לצורך הפרופורציות, החניות היקרות ביותר בערים שאינן תל אביב מצויות במרכז ירושלים (878 שקל), בני ברק (860), מת"ם בחיפה (750); הרצליה פיתוח (670) ורעננה (538).

ירידה ברמת החייל, בהתאם למגמה באזור

קיים מתאם חיובי משמעותי בין מחירי החניות למחירי השכירות של השטחים במגדלים. דווקא על הרקע הזה, מה שקרה במתחם הבורסה חורג לחלוטין מהנוסחה המקובלת. מחירי השכירות בין סוף 2024 לסוף 2025 עלו בכ־6% ואילו מחירי החניות - ב־15%, והם עקפו את אלה שבציר יגאל אלון שנמצא דרומית למתחם.

מה קרה במתחם הבורסה? ייתכן שעל אף הקירבה לתחנת הרכבת סבידור, היצע החניות שם היה נמוך יחסית להיקף הביקושים ועתה, עם התחלת השכירות במגדלים החדשים, השוכרים העתידיים מוכנים לשלם יותר.

גם בציר יגאל אלון הייתה עלייה משמעותית של 5%, בעוד שבאזור בית המשפט המחירים נותרו כשהיו לפני שלוש שנים, ואילו ברמת החייל הם אף ירדו, דבר שתואם את המגמה ארוכת הטווח של מחירי השכירות באזור תעסוקה זה.