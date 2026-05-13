מניית השבבים שמזנקת בבורסה ביותר מ-13% אחרי שפרסמה דוחות חזקים

מניית טאואר סמיקונדקטור קופצת לשיא אחרי שפרסמה את הדוחות הכספיים לרבעון הראשון בהם עקפה את תחזיות האנליסטים, והציגה תחזית טובה לרבעון השני המשקפת האצה של הצמיחה. החברה גם עדכנה שחתמה על חוזים בשווי 1.3 מיליארד דולר עם לקוחות בתחום הסיליקון פוטוניקס - מנוע צמיחה משמעותי של טאואר, לשנת 2027.

יצרנית השבבים ממגדל העמק רשמה ברבעון הראשון הכנסות של 414 מיליון דולר, צמיחה של 15% מהרבעון המקביל וגבוה מתחזיות האנליסטים שציפו ל-411 מיליון דולר. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ב-65 מיליון דולר, שהם 57 סנט למניה, סנט אחד יותר מתחזיות האנליסטים.

טאואר מעדכנת שברבעון השני הכנסותיה יגיעו ל-455 מיליון דולר, הכנסות שמשקפות צמיחה של 22% ביחס לרבעון המקביל ושל 10% ביחס לרבעון הראשון של השנה.

טאואר נסחרת בנאסד"ק ובבורסה בתל אביב ושווי השוק שלה זינק ל-26.3 מיליארד דולר אחרי עלייה של 450% במחיר המניה בשנה האחרונה, לא כולל הקפיצה במניה היום עם פרסום הדוחות.

ראסל אלוואנגר, מנכ"ל טאואר סמיקונדקטור, אמר: "התחלנו היטב את שנת 2026, עם צמיחה במכירות בפלטפורמות הטכנולוגיות המרכזיות שלנו בהשוואה לשנה קודמת, תוך המשך מימוש האסטרטגיות העיקריות של החברה. תחזית המכירות לרבעון השני מהווה את רמת המכירות הגבוהות ביותר בתולדות החברה, ואנו צופים המשך צמיחה מרבעון לרבעון על פני השנה. מגמה זו מתאפשרת בזכות ביקושים חזקים מצד הלקוחות, הרחבת ההיצע והערך המוסף הטכנולוגי שלנו שהינו מוביל וייחודי, במיוחד בתחום הסיליקון פוטוניקס עבור תשתיות תקשורת ובינה מלאכותית".

אלוואנגר הוסיף: "בנוסף, הארגון מחדש של פעילות החברה ביפן והמעבר המתוכנן לבעלות מלאה על פאב 7, מהווים צעד משמעותי נוסף בקידום האסטרטגיה שלנו המתמקדת בטכנולוגיות ה-300 מ"מ. מהלך זה צפוי לחזק עוד יותר את היכולת שלנו לתמוך בצמיחה ארוכת הטווח של לקוחותינו, תוך יצירת מבנה תפעולי יעיל ורווחי לצד הרחבת כושר הייצור הגלובלי של החברה. בהינתן רמת המחויבות ההולכת וגדלה מצד לקוחותינו, לרבות בהסכמים שנחתמו עם הלקוחות הגדולים המשקפים מכירות סיליקון פוטוניקס בהיקף של 1.3 מיליארד דולר בשנת 2027, ובהתבסס על רמת הנראות הגבוהה של תחזיות המכירות והמיקוד בצמיחה וברווחיות, אנו בטוחים ביכולתנו להשיג את יעדי המודל שלנו הכוללים הכנסות שנתיות של 2.8 מיליארד דולר ורווח נקי בסך 750 מיליון דולר ב-2028."