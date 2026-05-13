הגאות בשווקים והמעבר למסחר בשישי הכפילו את רווחי הבורסה

הבורסה בתל אביב נהנית בשנתיים האחרונות מגאות חסרת תקדים שבאה לידי ביטוי בזינוק של מעל פי 2 במדדים המובילים. שלא במפתיע, אחת המרוויחות המרכזיות מהעניין הגובר של המשקיעים בשוק המקומי, היא הבורסה לניירות ערך, שמסיימת רבעון נוסף עם צמיחה בהכנסות לצד קפיצה מתמשכת ברווח הנקי.

הכנסות הבורסה , בניהולו של איתי בן זאב, עמדו ברבעון הראשון על כ-183.3 מיליון שקל, גידול של כ-40% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הגידול נבע מכלל תחומי הפעילות, ובראשם שירותי מסלקה (עלייה של 69% בהכנסות) ועמלות מסחר וסליקה (עלייה של 44%).

קפיצה גדולה נרשמה גם בהכנסות הבורסה מפעילות ניהול המדדים, שבימים אלו נבחנת האפשרות למכור אותה לגוף בינלאומי. במהלך הרבעון הכניסה הבורסה כ-10 מיליון שקל מהרשאות שהיא מעניקה למנהלי הקרנות לעשות שימוש במדדיה, צמיחה של 60% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

בשורה התחתונה, המשיכה הבורסה להנות מהיציבות בהוצאות התפעוליות שלה המסייעת לה לתרגם את הצמיחה בהכנסות לקפיצה גדולה עוד יותר ברווח. בסיכום הרבעון, רשמה הבורסה זינוק של כ-116% ברווח הנקי שהסתכם בכ-77.4 מיליון שקל.

המעבר לימי שישי וכניסת המשקיעים הזרים הקפיצו את התוצאות

תוצאות הבורסה מגיעות פחות משבוע לאחר שמנייתה רשמה ציון דרך - בסוף השבוע שעבר נכנסה למדד ת"א 35 היוקרתי. זאת, לאחר שמתחילת השנה היא רשמה תשואה של כמעט 75%, תוך שהיא מציגה קפיצה של כ-245% בשנה האחרונה, אשר הביאה אותה לשווי של 16.2 מיליארד שקל.

ברקע, התוצאות החזקות שהיא מציגה, המגיעות כאמור לנוכח הפעילות הגוברת בשוק המקומי שבאה לידי ביטוי בעלייה מתמשכת במחזורי המסחר בבורסה. ברבעון הראשון עמד מחזור המסחר הממוצע היומי בשוק המניות על כ-5.6 מיליארד שקל, עלייה של כ-92% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

בבורסה מייחסים את העלייה במחזורי המסחר לתחילת המסחר בימי שישי, אשר הוביל למחזורי מסחר גבוהים משמעותית בימי שישי בהשוואה למחזורי המסחר בימי ראשון בעבר. כך, מחזור המסחר הממוצע בימי שישי ברבעון הראשון עמד על כ-4.4 מיליארד שקל , עלייה של כ-175% בהשוואה למחזור בימי ראשון בשנת 2025 שעמד על כ-1.6 מיליארד שקל

בנוסף, מציינם בבורסה את התרחבות פעילות המסחר של משקיעים זרים בשוק המקומי, כמו גם זו של הציבור הרחב שהגביר באופן ניכר את החשיפה לשוק המקומי באמצעות קרנות נאמנות וקרנות סל, תוך הקטנת החשיפה לשווקים הבינלאומיים. ברקע, במהלך הרבעון הראשון נרשמו בבורסה רכישות של כ-3.1 מיליארד שקל בקרנות סל על מדדי מניות מקומיים, ומנגד נרשמו מכירות של כ-5.3 מיליארד שקל בקרנות סל על מדדי מניות בינלאומיים.

"תוצאות הרבעון מדגישות בראש ובראשונה את החוסן של הכלכלה הישראלית ושל החברות הציבוריות הפועלות בה", אמר איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה לניירות ערך, לאחר פרסום הדוחות. "אנו ממשיכים לפתח ולשכלל את שוק ההון בהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים הגבוהים ביותר, תוך יישום עקבי של התוכנית האסטרטגית שלנו. המעבר המוצלח למסחר בימים שני - שישי יוצר הזדמנויות חדשות לשוק ההון המקומי ואנו רואים חשיבות רבה בכך שגם החברות הציבוריות ינצלו את המעבר המוצלח ויפעלו בהתאם לסטנדרטים המקובלים בעולם, כדי להגדיל את מעורבות המשקיעים הזרים ולחזק את מעמד שוק ההון הישראלי בזירה הגלובלית".