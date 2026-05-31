מאי בשווקים: טירוף השבבים העלה את וול סטריט, הכסף ברח מהקריפטו

חודש מאי בארה"ב ובישראל עמד בסימן אופטימיות חריגה בשווקים. בוול סטריט, מדד ה-S&P 500 קפץ ביותר מ-5%, בעוד מדד דאו ג'ונס עלה 'רק' ב-2.8%. מי שגנב את ההצגה והוביל את המגמה היה מדד הנאסד"ק הטכנולוגי, שהשלים זינוק של 8.4%.

"חרף אי-הוודאות, השווקים הגלובליים הגיבו בצורה חיובית מאוד לאפשרות של סיכום קרוב בין ארה"ב לאיראן לגבי הפסקת אש ופתיחת מצרי הורמוז", מסביר אבישי קרואני, מנכ"ל פעילים ניהול תיקי השקעות. "בנוסף לכך, נמשכה אופטימיות המשקיעים לגבי חברות ה-AI ובמיוחד בתחום השבבים, שם קיימים עודפי ביקוש משמעותיים".

כשצוללים לתוך הסקטורים בארה"ב, קל לראות את אותם עודפי ביקוש עליהם מדבר קרואני, וכיצד סקטור הטכנולוגיה "משך" את ה-S&P 500 כולו כלפי מעלה. הסקטור השלים קפיצה של יותר מ-15% בחודש מאי בלבד - נתון דרמטי במיוחד בהתחשב בכך שהוא מהווה כיום כמעט 40% מהמדד כולו. לשם השוואה, כל שאר 10 הסקטורים במדד האמריקאי הציגו ביצועי חסר ועלו פחות מהמדד עצמו.

מה שהוביל בעיקר את העלייה בסקטור הזה הוא לאו דווקא ענקיות הטכנולוגיה (אנבידיה ומיקרוסופט דרכו במקום בחודש האחרון) אלא חברות השבבים כמו מיקרון , שחצתה בשבוע שעבר שווי שוק של טריליון דולר לאחר שהשלימה זינוק של 87% בחודש האחרון בלבד, חברת AMD שהשלימה זינוק של יותר מ-50%, וברודקום עם עלייה של 7%. שלוש החברות האלו לבדן מהוות יחד 17% מהסקטור כולו. גם מניית אינטל (3.6% מסקטור) סייעה עם גידול של יותר מ-20%. למגמה סייעה גם ענקית הטכנולוגיה אפל , המהווה 12% מהמדד, שרשמה בעצמה זינוק של 15.4% בחודש מאי.

במקום השני התברג מדד הצריכה המחזורית, שגם בו חלק משמעותי מהמשקל מיוחס למעשה למניות הטכנולוגיה. מניות ענק כמו אמזון וטסלה מהוות יחד כמעט 50% מהסקטור כולו. אמזון הוסיפה לערכה 5.5% בחודש מאי וטסלה ניתרה ב-17% בחודש האחרון.

מדד נוסף שבלט לטובה היה מדד שירותי התקשורת. במקרה שלו, מטא וגוגל מהוות יחד 24% ממנו. אך, בעוד ש מטא ירדה בחודש מאי ב-5% גוגל בלטה עם זינוק של 8%.

בצד השני של המשוואה בלטו לשלילה מניות הגז והנפט, שהשלימו ירידה של יותר מ-3% בחודש מאי. זאת לאחר שמחירי הנפט עצמם ירדו ב-17% (חבית מסוג ברנט) וסקטור התשתיות בלט גם הוא לרעה עם ירידה של 4.3%.

ויולטה טודורובה, אנליסטית מחקר בחברת Leverage Shares, מזהה כאן נורות אזהרה: "מדד השבבים SOXX זינק בכ-82% מאז השפל של חודש מרץ, כאשר מדד העוצמה היחסית (RSI) טיפס מעל 87 נקודות - הרמה השנייה בגבוהה ביותר שנרשמה מאז 1995".

לדבריה, מדובר ברמות קיצוניות שנראו בעבר רק בתקופת בועת הדוט.קום. "השוק מתמחר שלמות", היא מדגישה. "הסיפור ארוך הטווח של ה-AI אמיתי, אבל בטווח הקצר המשקיעים מתנהגים כאילו הוצאות הענק של חברות הטכנולוגיה על התחום יכולות להאיץ לנצח".

טודורובה מוסיפה כי נוצרה סטייה טכנית שלילית בין המחירים לבין המומנטום, סימן קלאסי להיחלשות המגמה. להערכתה, כאשר המגמה תתהפך, תיקון של 15%-20% בסקטור אינו תרחיש חריג.

הביטקוין נחלש, ה-AI שואב: 1.5 מיליארד דולר החליפו ידיים בשבוע

ומה עשה הביטקוין בחודש מאי? גם הוא השלים ירידה של יותר מ-3% בחודש מאי. מתחילת השנה הוא בולט לשלילה עם ירידה של 16% ובשנה האחרונה הוא איבד כמעט שליש מערכו ונסחר כעת תמורת 74 אלף דולר למטבע.

לדברי פול מרינו, סמנכ"ל הכנסות בחברת Themes ETF's, אחד הגורמים המרכזיים לחולשה הוא יציאת כספים משמעותית מקרנות הסל העוקבות אחר ביטקוין. הוא מציין כי יותר מ-1.5 מיליארד דולר יצאו מקרנות הסל בתוך שבוע אחד בלבד, מה שמחייב מכירת ביטקוין בפועל בשוק ומפעיל לחץ נוסף על המחיר.

לדבריו, "חלק מהכסף שעוזב את הקריפטו מוצא את דרכו דווקא למניות הבינה המלאכותית, השבבים והזיכרונות, שהפכו למוקד המשיכה המרכזי של המשקיעים ב-2026". אך מעריך מנגד כי הסיפור ארוך הטווח של הביטקוין לא השתנה. "האימוץ המוסדי, היצע המטבע המוגבל והמשך הפיתוח של תשתיות השקעה מוסדיות ממשיכים לתמוך בתזה ארוכת הטווח", הוא אומר.

ומה קרה בישראל?

בחודש מאי בישראל, השווקים המשיכו לעלות כאשר מדד ת"א 35 עלה ב-1.8%, ת"א 125 טיפס ב-2.7% ומדד ת"א 90 קפץ ב-5%. מדדי האנרגיה המתחדשת בלטו לטובה עם עליות של 21.5% במדד הקלינטק, וכמעט 16% במדד תשתיות אנרגיה. את העליות במדדים אלו הובילו מניות האנרגיה המתחדשת, בהן דוראל , נופר אנרג'י , אנרג'יקס , פריים אנרג'י ומשק אנרגיה , שזינקו ב-27%-50% בחודש מאי. מניות נוספות בענף כמו אנלייט , אורמת וטראלייט טיפסו ב-15%-20%.

מדדים נוספים שעלו הם טק-עילית, שמעבר למניות האנרגיה המתחדשת כוללות גם את מניית השבבים טאואר שטסה ב-33% (אך צפויה ליפול מחר בת"א, עם תחילת חודש יולי, ב-11%). גם מדד רשתות השיווק זינק ב-7%.

מדדי הפיננסים בישראל רשמו מגמה מעורבת. מצד אחד, מניות הביטוח הוסיפו לערכן עוד 5%, אך מנגד, מניות הבנקים איבדו גובה והשלימו ירידה של 5.3% בחודש מאי. בצד השלילי, סקטור הנפט והגז המקומי צלל ב-10.4% במהלך מאי, כשהוא מיישר קו עם המגמה העולמית ועם חולשת מחירי הנפט.

ומה קרה במדדים מתחילת השנה?

למרות הירידה במניות האנרגיה בוול סטריט בחודש האחרון, הן עדיין המנצחות בשוק האמריקאי מתחילת השנה. זאת על רקע זינוק של 45% במחיר של חבית נפט מסוג ברנט מאז ינואר. סקטור הנפט משלים עלייה של 24.4% מתחילת השנה, כשהוא עוקף במקצת את הטכנולוגיה שעלתה ב-23.5% מתחילת השנה, כאשר התשואה התרחשה בעיקר בחודשיים האחרונים כאמור. במקום השלישי מתחילת השנה נמצא סקטור התעשייה עם תשואה של 11.5% ואחריו החומרים עם תשואה של יותר מ-11%. מהצד השני, מדד הפיננסים האמריקאי סובל מחולשה ומשלים ירידה של 6%.

מדד ה-S&P 500 רשם עלייה יפה של 10.7% מתחילת השנה והנאסד"ק זינק ב-16.1%. ובכל זאת, המדדים בישראל משאירים להם אבק: ת"א 35 טס ב-22.7%, ת"א 125 הוסיף 21%, ומדד ת"א 90 טיפס ב-13%.

הפער מהעולם בולט במיוחד בסקטורים המקומיים: מתחילת השנה איבד מדד הנפט והגז כ-5%, ענף הבנקים נותר ללא שינוי, ומדד הבנייה הצליח לטפס בכ-7%.

מי שמובילים את המדדים בישראל מתחילת השנה הם מדד הקלינטק עם קפיצה של 72%, אחריו מדד תשתיות אנרגיה עם עלייה של 68%, הטכנולוגיה במקום השלישי עם עלייה של 37% ומדד חברות הביטוח נמצא 'רק' במקום הרביעי השנה עם זינוק של 36.6%.