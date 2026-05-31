הישראלית שזינקה ב-70% ביומיים. ואיך הגיבו משקיעי וויקס לפיטורים?

בוול סטריט הסתיים שבוע מסחר חיובי נוסף, כאשר בשני ימי המסחר האחרונים של השבוע, מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.8%, מדד S&P 500 עלה בשיעור דומה ומדד נאסד"ק עלה ב-1.1%.

אלה המניות הישראליות (ובעלות זיקה לישראל) שבלטו במסחר:

סנטינל וואן נפלה אחרי הדוחות, בבנק אוף אמריקה מאמינים שהמניה אטרקטיבית

מניית סנטינל וואן נפלה ביום שישי ב-8.2%, אחרי שהחברה, המספקת פתרונות לאבטחת סייבר, פרסמה את דוחות הרבעון הפיסקאלי הראשון שלה (שהסתיים בסוף אפריל) עם תוצאות מעורבות. במקביל, היא הודיעה רשמית על צמצום 8% מכוח האדם שלה - כ-240 עובדים, מתוך מעל 3,000 שהעסיקה בסוף הרבעון.

סנטינל וואן, שהוקמה ומנוהלת על-ידי תומר וינגרטן, רשמה ברבעון הראשון הכנסות של 277 מיליון דולר, צמיחה של 21% ביחס לרבעון המקביל, אך נמוך מתחזיות האנליסטים. לעומת זאת, ברווח הנקי למניה (Non-GAAP) היא עקפה את תחזיות האנליסטים עם רווח של 4 סנטים למניה, ובסך הכול 12.3 מיליון דולר. על-פי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP), סנטינל וואן עדיין לא רווחית, אך היא צמצמה את ההפסד בהשוואה לרבעון המקביל ב-63.4% ל-76.2 מיליון דולר.

החברה העלתה את תחזית הרווח התפעולי השנתי שלה (Non-GAAP) ומצפה לרשום בשנת הכספים הנוכחית רווח תפעולי של 115-125 מיליון דולר. ההכנסות השנתיות יסתכמו ב-1.195-1.205 מיליארד דולר והרווח הנקי למניה יסתכם ב-32-38 סנט.

כאמור, החברה גם הודיעה רשמית על פיטורי עובדים. לפי הדיווח שהעבירה, בשנה האחרונה מספר העובדים שלה גדל מ-2,700 ליותר מ-3,000 (נכון לסוף אפריל) וכעת היא מתכננת להפחית אותו ב-8%. בסנטינל וואן מציינים שמטרת התוכנית היא לייעל יותר את המבנה הארגוני, לשפר יעילות ולרכז את ההשקעות בתחומי צמיחה שמניבים לה צמיחה גבוהה, כמו AI, דאטה, ענן ואבטחת נקודות קצה; החברה גם חזרה על המחויבות שלה להגיע לצמיחה רווחית. תוכנית ההתייעלות תוביל להכרה בהוצאה חד-פעמית של 25 מיליון דולר ברבעון השני.

סנטינל וואן נסחרת בבורסת ניו יורק לפי שווי של 5.7 מיליארד דולר. בבנק אוף אמריקה מעריכים שהנפילה במניה מייצרת נקודת כניסה אטרקטיבית למשקיעים ומעלים את ההמלצה מ"נייטרלי" ל"קנייה", ואת מחיר היעד מ-16 דולר ל-20 דולר, פרמיה של 20.8%. האנליסט טל ליאני מהבנק מציין את התרחבות ה-ARR (הכנסות חוזרות שנתיות) והשיפור בביצועי החברה, וכן את המשמעת הטובה יותר בתחום ההוצאות שתומכת בהתרחבות שולי הרווח.

השוק מגיב לפיטורי 20% מהעובדים: מניית Wix עלתה משפל של 8 שנים

בשבוע שעבר, מניית Wix נפלה לשפל של מעל 8 שנים, פחות מ-53 דולר למניה. ביום שישי המניה עלתה ב-6.5% למחיר של מעל 56 דולר למניה, שמשקף לחברת האינטרנט שווי שוק של כ-2.3 מיליארד דולר. בשוק מגיבים לפיטורים הנרחבים שעליהם הודיע מייסד ומנכ"ל Wix, אבישי אברהמי, בשבוע שעבר. כפי שנחשף בגלובס, החברה תפטר כ-20% מעובדיה, ואברהמי הסביר זאת בהתחזקות השקל ביחס לדולר, מה שיצר לחץ מבני על פעילות החברה. במקביל כתב אברהמי שהתפתחות ה-AI דורשת מ-Wix להפוך לחברה מהירה, רזה ושטוחה יותר, במטרה להישאר תחרותית. הודעתו של אברהמי פורסמה ביום חמישי והמניה הגיבה בירידה לשפל, אך כאמור ביום שישי היא נסחרה בעלייה. עם זאת, המניה עדיין רושמת תשואה שלילית של 46% מתחילת השנה ושל 84.1% מהשיא של שנת 2021. לאחרונה, החברה השלימה מהלך שנוי במחלוקת של רכישה עצמית של מניותיה באמצעות מכרז שערכה, במסגרתו המחיר נקבע ברף העליון שהציעה, 92 דולר ובסה"כ תמורת 1.6 מיליארד דולר, שרוקנו את קופת המזומנים שלה והעבירו אותה לחוב נטו.

לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, 24 אנליסטים מסקרים כיום את מניית Wix, מתוכם 14 חיוביים, 9 נייטרליים ואחד שלילי, ומחיר היעד הממוצע שלהם משקף פרמיה של 53.9% על המחיר הנוכחי בנאסד"ק.

מניית פאראזירו קפצה בכ-70% תוך יומיים

מניית פאראזירו (ParaZero) קפצה בימים חמישי ושישי ב-69.7% במצטבר, במחזורי מסחר גבוהים משמעותית מהממוצע במניה. החברה בניהולו של אריאל אלון מספקת פתרונות אוטונומיים למערכות אוויריות מאוישות ובלתי מאוישות (כגון רחפנים), ובין הפתרונות שהיא מציעה - מערכות להגנה נגד רחפנים עוינים בשדה הקרב, ומערכות שיגור. פאראזירו דיווחה בשבוע שעבר על חתימת חוזה עם קבלן משנה, על מנת לייצר בקנה מידה גדול את המערכת שלה DefendAir, ובכך לדבריה לחזק את יכולתה להגיב במהירות לביקוש הצומח בשוק. לפי הודעת החברה, החוזה יאפשר לה קיבולת ייצור של אלפי יחידות בשנה ויסייע לה לחזק את מעמדה בשוק ההגנה נגד רחפנים.

פאראזירו נסחרת כעת בשווי צנוע של 24 מיליון דולר. החברה הונפקה לראשונה בשנת 2023 לפי שווי של 43 מיליון דולר. לאחרונה, המניה הגיעה לשפל של כל הזמנים ששיקף לחברה שווי של כ-12 מיליון דולר בלבד, אך מאז היא קפצה כמעט פי 2 תוך 8 ימי מסחר.