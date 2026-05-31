מספר עובדי אנבידיה במדינה הזו יוכפל פי 4 – וזו לא ישראל

ג'נסן הואנג, מנכ"ל אנבידיה, נמצא בימים אלה בעיצומו של ביקור ממושך בן שבועיים בטייוואן. במהלכו הכריז כי החברה תבנה מתחם משרדים חדש שיכיל עד 4,000 עובדים בצפון הבירה טייפה, שצפוי להפתח ב־2030. התאריך הוא סמוך למועד שבו ייפתח מרכז החברה החדש בקרית טבעון. מדובר בהכפלה של מספר העובדים במדינה פי ארבעה ממספרם כיום: אמון גדול שמביע הואנג, אמריקאי להורים ממוצא טייוואני שהיגרו לארה"ב, במדינה. בהחלטה זו שמה אנבידיה את ה"ז'יטונים" שלה בשתי מדינות שנמצאות תחת איום גאופוליטי מתמשך: ישראל וטייוואן. מדובר גם בהפניית עורף מסוימת לסין שסגרה את השער לקניית שבבים מאנבידיה לאחר הביקור האחרון של הואנג במדינה מוקדם יותר החודש.

● מנכ"ל אנבידיה בטוח: אלו המקצועות שיישארו חסינים מ-AI

● עבור המניות האלו, זו כנראה התקופה הטובה בהיסטוריה

מי תהיה הלקוחה הגדולה ביותר של TSMC?

הואנג הוסיף כי אנבידיה מוציאה מדי שנה 100 מיליארד דולר על הכלכלה הטייוואנית מדי שנה, סכום שעתיד לעלות לדבריו ל־150 מיליארד דולר, פי עשר ממה שהחברה הוציאה במדינה רק לפני ארבע או חמש שנים, לדבריו. רוב הסכום מיועד, כמובן, למפעל הייצור המרכזי של אנבידיה TSMC הטיוואני שמחזיק מפעלים באי אך צומח לאחרונה בעיקר בארה"ב. מפעל הייצור הזה, סובל כיום מעודף ביקוש לא רק מצד אנבידיה אלא גם מכל שאר החברות בשרשרת הערך של ה־AI, בהן ברודקום, מארוול, אמזון, קוואלקום, גוגל ואפל. עם זאת, כבר השנה צפויה אנבידיה לעקוף את אפל כלקוחה הגדולה ביותר של TSMC, וכמי שמכתיבה את הטון על קצב בניית פסי הייצור שלה, שזוכים לביקורת על איטיות יחסית. TSMC דיווחה ברבעון הראשון של השנה על הכנסות של 81 מיליארד דולר ועל צפי של 91 מיליארד דולר ברבעון הנוכחי. החברה הודיעה על תוכניות להשקיע 500 מיליארד דולר בתשתיות בינה מלאכותית בארה"ב עם יצרנים מקומיים במשך ארבע שנים.

ליפ בו טאן, מנכ''ל אינטל / צילום: Reuters, Laure Andrillon

מדד מניות החברות הטייואניות Taiex זינק בקרוב ל־2% מאז ההכרזה, כשהמדד כולו רושם עלייה מרשימה של 58% מאז תחילת השנה על רקע הזינוק במניות השבבים באסיה וההשקעה האדירה בחברות שבבים טייוואניות כמו מדיהטק ו־TSMC. לאחרונה הגיעו חברות בתחום שבבי הזיכרון, שאינן טייוואניות, כמו אס קיי הייניקס הקוריאנית ומיקרון האמרקאית לשווי שוק של טריליון דולר בשל הבהלה לשבבי זיכרון - רכיבים שנמצאים במחסור כרוני עם התפתחות הבינה המלאכותית.

אנבידיה ואינטל - ראש בראש

את השבוע השני שלו בטייוואן מתכוון הואנג להקדיש להשקות הצפויות של אנבידיה בכנס "קומפיוטקס" (Computex), כנס המחשוב השנתי שמארגנת לשכת הסחר של טייוואן, TAITRA. אנבידיה אמנם רכשה נתח מאינטל והשתיים הציגו אידיליה זוגית, אלא שבפועל שתי החברות נכנסות אחת למגרש העסקי של השניה עם מוצרים שדווקא מגבירים את התחרות בין השתיים. אנבידיה צפויה לעשות את הצעד המרחיק לכת ביותר שעשתה אי פעם במגרש הביתי של אינטל, מעבדים למחשבים אישיים. באורח פלא שחררו הנהלות אנבידיה ומיקרוסופט ציוץ מסתורי שמהכריז על "עידן חדש במחשוב האישי", תוך קריצה למסיבת העיתונאים של מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג שצפויה ביום שני הקרוב. הכוונה היא להתחרות בסדרות השבבים החדשות של אינטל שמציגות יתרון בעיבוד ה־AI במכשירי הקצה. לפי ההערכות בתעשייה, אנבידיה תשיק מעבד ליבה למחשבים אישיים בשם N1 וגרסת פרמיום שלו בשם N1X, שישמש לצרכים עסקיים הדורשים יכולות עיבוד חזקות או ליכולות גיימינג משופרות. דיווחים שונים בתקשורת הטכנולוגיות העולמית, כמו למשל VideoCardz טענו כי הקוד של השבב נוסה בהצלחה בסביבת ווינדוס, והוול סטריט ג'ורנל דיווח כי המעבדים של אנבידיה צפויים להיות משובצים במחשבי לנובו ודל. אינטל, שעד כה משלה בכנסי המחשוב בטייוואן "קומפיוטקס" עם השקות של מעבדי דגל חדשים, עשויה לראות את אנבידיה גונבת לה את ההצגה.

אנבידיה הוקמה לפני 33 שנה כחברת שבבים גרפיים למחשבים האישיים, אולם היא נזהרה מלהכנס לנישה השכנה שבה שולטת אינטל עד היו, מעבדי ליבה ללפטופטים ומחשבי דסקטופ, נתח שוק שגם הוא מתכרסם על ידי מתחרה נוספת, AMD. בו בזמן, אינטל השיקה מותג מעבד גרפי משלה למחשבים אישיים, ומאיץ גרפי בשם AMX המפותח בישראל.

התכנון: לרכוב על הגל של מעבדי הליבה

זירת קרב נוספת בין ענקיות השבבים צפויה להגיע מכיוון חוות השרתים, כאשר אינטל ואנבידיה מתכוונות לרכוב על הגל שמסמן את שובם של מעבדי הליבה (CPU) לחוות שרתים, ובפרט לחוות עיבוד AI. הקפיצה האחרונה שהראתה אינטל ברבעון הראשון דווקא עם המוצר הותיק שלה, זיאון (Xeon), עלייה של 22% במכירת המוצר משנה לשנה, הוציאה לאור מגמה מסקרנת לפיה הגיע לסיומו העידן שבו המעבד הגרפי של אנבידיה מבצע את רוב המטלות החשובות בעיבוד בינה מלאכותית. מעבדי הליבה התגלו ככאלה שאליהם אפשר להעביר משימות עיבוד פשוטות יותר על גבי חומרה זולה וזמינה יותר. אם בעבר נדרש מעבד ליבה אחד (CPU) עבוד על שמונה מעבדים גרפיים (GPU), הרי שעידן ההסקה, שבו רוב משימות הבינה המלאכותית לא קשורות באימון מודלים אלא בהפעלת רבים מהם, היום היחס עומד כבר על מעבד ליבה לכל שני מעבדים גרפיים.

מנכ"ל אינטל ליפ־בו טאן שנישא על גלי הההצלחה של החברה בדיווחים הרבעוניים שלה ובבורסה, צפוי להודיע גם על סדרות מעבדים חדשות למחשוב אישי, בהם גם כאלה המיוצרים במפעלים החדשים באריזונה עם טכנולוגיה המתחרה ב־TSMC, ה־A18 (טכנולוגיית ייצור הקטנה מ־2 ננומטר), בהם השבב "קלירווטר פורסט", המיועד לחוות שרתים ולעיבוד משימות הסקה.

אנבידיה צפויה גם היא לרכוב על גל ה־CPU לחוות השרתים עם מעבד ה"וורה" (Vera) שיושק לצד המעבד הגרפי רובין (Rubin), הדור הבא של ה"בלאקוול". על פי ההערכות בתעשייה, מכוונת אנבידיה לשווק שרתים המכילים מראש את צמד השבבים כדי לספק ביצועים בנפח ובמהירות גבוהים (100 פטה־פלופ) על ידי שילוב של מעבד וורה בן 88 ליבות עם צמד מעבדי רובין בלוח אחד, כאשר כל שרת שכזה יכיל כמה לוחות.

מנכ"ל אנבידיה הואנג אף הודיע בהפתעה כי ישתתף בנאומו של מנכ"ל מארוול מט מרפי, באחת ההכרזות המסקרנות בכנס שנערך בטייוואן. לפי ההערכות, מארוול תעלה פרופיל בהכרזותיה על רכיבים היא מפתחת למעבדים גרפיים כחלק מהתחרות שלה עם ברודקום, השחקנית הגדולה בתחום. לפי ההערכה, חלק ניכר מהפיתוח בתחום נעשה במרכז הפיתוח של מארוול בישראל.

*** גילוי מלא: הכותב הוא אורח של TAITRA- ארגון לקידום סחר החוץ של טייוואן שעומד מאחורי כנס "קומפיוטקס".