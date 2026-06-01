שתי מניות של חברות מחשוב אמריקאיות בולטות קפצו בסוף שבוע המסחר שעבר בשיעור דו-ספרתי, וממשיכות את המגמה עם פתיחת שבוע המסחר הנוכחי. מניית דל קפצה ביום שישי ב-33% ביום המסחר החזק ביותר בתולדותיה, והוסיפה 67.5 מיליארד דולר, לשווי נוכחי של 273 מיליארד דולר. ב-IBM הקפיצה הייתה צנועה יותר, של 12.7%, והיא הוסיפה 31.6 מיליארד דולר לשוויה שמגיע כעת ל-280 מיליארד דולר.

● מאי בשווקים: טירוף השבבים העלה את וול סטריט, הכסף ברח מהקריפטו

● הישראלית שזינקה ב-70% ביומיים. ואיך הגיבו משקיעי וויקס לפיטורים?

בדל, הסיבה היא דוחות כספיים חזקים שפורסמו ביום חמישי אחרי המסחר. החברה נהנית מביקוש גדול לשרתים שלה, על רקע התפתחות הבינה המלאכותית. ואילו ב-IBM הסיבה פיקנטית יותר: פירגון מהנשיא דונלד טראמפ, אמנם מלפני כמה חודשים, למנכ"ל ולמניית IBM, שצץ מחדש ברשת אחרי שכמה ימים לפני כן, נודע שהממשל בארה"ב ישקיע 2 מיליארד דולר בתחום המחשוב הקוונטי במטרה להבטיח את ההובלה מול סין, ומחצית מהסכום תגיע ל-IBM. בשבוע שעבר, IBM הודיעה שתשקיע בשנים הקרובות 10 מיליארד דולר במחשוב קוונטי.

המרוויח הגדול מהעלייה במניית דל הוא מייסד, יו"ר ומנכ"ל החברה, מייקל דל, ששווי החזקתו בחברה זינק ביום שישי בלבד ב-27.6 מיליארד דולר לכ-112 מיליארד דולר. מייקל דל הוא היום מספר 6 בעשירי העולם, עם הון שנאמד לפי פורבס ביותר מ-244 מיליארד דולר.

מלבד דל, עוד מספר גופים מוסדיים מארה"ב הם בעלי עניין בדל ונהנו מעלייה בשווי החזקתם, ביניהם הענקיות בלקרוק ו-ונגארד. הן גם בין בעלי העניין ב-IBM, וגם שם הן נהנו מרווח נאה "על הנייר" מהעלייה האחרונה במניה.

גם בישראל ניתן למצוא מרוויחים מהקפיצה בשתי מניות המחשוב - גופים מוסדיים ועובדים המועסקים בישראל (בהנחה סבירה שהם מקבלים תגמול הוני, ונהנים מהעלייה).

על פי נתוני מערכת סמארטבול, שמנתחת החזקות של גופים מוסדיים, שווי החזקות המוסדיים ב-IBM הוא כ-175 מיליון דולר, והחזקותיהם בדל מסתכמות ב-5.7 מיליון דולר בלבד (נכון למועד הדיווח האחרון, כך שבשתיהן הסכום עלה מאז). בין המוסדיים המקומיים, המחזיקה הגדולה ביותר ב-IBM היא אלטשולר שחם, עם שווי החזקה של כ-168 מיליון דולר שהוא רוב הסכום, ועוד מספר גופים מחזיקים במניות בשווי של מאות אלפי דולרים עד מיליונים בודדים, בהם הכשרה ביטוח, קסם קרנות נאמנות ואילים. גופים שמחזיקים במניות דל כוללים לפי נתוני סמארטבול את כספי הפנסיה של חברת החשמל שמנוהלים על־ידי הפניקס, אימפקט קרנות, פסגות והראל .