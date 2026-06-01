חודש מאי האחרון היה לאחד החודשים הסוערים בתולדות שוק ההנפקות המקומי, עם מספר דו-ספרתי של תשקיפים שהוגשו לבורסה על בסיס הדוחות הכספיים לשנת 2025. לתשקיפי ההנפקות של תדהר, בגירה, קיסו, בסט, קבוצת אביב, אביסרור, רוסטיק, גלעם, רפא, אורדע פרינט ועוד, הצטרפה ברגע האחרון גם יצרנית המכלולים מטליקון, המקדמת הנפקה ראשונית של מניותיה (IPO) לפי שווי מוערך של כ-550 מיליון שקל (לפני הכסף).

במסגרת המהלך, אותו מובילות חברות החיתום של לידר ודיסקונט, צפויה מטליקון לגייס 150 מיליון שקל. מי שעתידה ליהנות מהצפת ערך משמעותית של פי 8 על השקעתה המקורית בחברה, היא בעלת השליטה (100%), קרן ההשקעות מאונטן ליון (MLH) הנמצאת בבעלות משותפת של שמואל טופז (המשמש כיו"ר) וליאור חמי (סגן יו"ר), ששימש כבנקאי השקעות במשך שני עשורים.

בתחילת שנת 2023 רכשה הקרן של טופז וחמי את פעילות מטליקון מידי פלסאל של משפחת ורטהיימר, תמורת 65 מיליון שקל. תחת ניהולה של הקרן, עברה מטליקון מהלך למיקוד פעילותה בתחום הביטחוני (בדגש על ענף הטילאות), המהווה כיום כ-78% מהכנסותיה. בנוסף, לקראת סוף השנה שעברה השלימה את רכישת השליטה בכור מתכת (91%), המספקת פתרונות ייצור והנדסה לתעשיות הביטחוניות, לפי שווי של 185 מיליון שקל.

מטליקון פעילות: ייצור מכלולים מורכבים לתעשייה הביטחונית והאזרחית היסטוריה: נוסדה בשנת 2011 בידי איש העסקים סטף ורטהיימר ז"ל. נמכרה ב-2023 לקרן LMH תמורת 65 מיליון שקל. רכשה בשנת 2025 את כור מתכת. נערכת להנפקת מניותיה בבורסת ת"א נתונים: החברה, בניהול איגור קרפובינסקי, מעסיקה כ-460 עובדים. הציגה ב-2025 הכנסות של כ-319 מיליון שקל, לצד הפסד מינורי

סיבוב שני בבורסה אחרי ניהול המ-לט

עבור טופז, המשמש כיו"ר מטליקון, מדובר בסיבוב שני בבורסה בת"א, לאחר שהוביל בעבר כמנכ"ל את יצרנית המחברים והברזים הוותיקה המ-לט, שאותה ייסד אביו צבי טופז ז"ל. בשנת 2004 מכרו שמואל ואחיו דני את מניות השליטה בהמ-לט לידי דסק"ש של נוחי דנקנר בשתי פעימות, תמורת סכום כולל של כ-20 מיליון דולר. בהמשך נמכרה השליטה בחברה לידי קרן ההשקעות פימי, שבשנת 2020 מכרה אותה לחברת UCT האמריקאית ברווח גדול. מאז מימש את החזקותיו בהמ-לט, פנה טופז לביצוע השקעות, ובין היתר הקים את חברת השתלים פלטופ, שנמכרה לפני כשש שנים לקרן ההשקעות אקסלמד תמורת 100 מיליון שקל.

מטליקון הוקמה בשנת 2011 על ידי איש העסקים סטף ורטהיימר ז"ל, לשעבר בעלי ישקר, כחלק מהליך ארגון מחדש של חברת פלסאל שבבעלותו. כיום עוסקת החברה המנפיקה בייצור מכלולים מכניים וקפיצים מדויקים עבור התעשייה הביטחונית, כמו גם עבור חברות מכשור רפואי, מוליכים למחצה ויצרניות מכונות דפוס. הללו, משמשים כרכיבים קריטיים עבור רכבים צבאיים (מרכבה, נמר, איתן), טילים, לוויינים וחימושים מדויקים.

את שנת 2025 סיימה מטליקון עם הכנסות (פרופורמה) של כ-319 מיליון שקל, גידול של כ-27% ביחס לתקופה המקבילה בשנה הקודמת. זאת, הודות לצמיחה משמעותית בהיקף ההכנסות בסקטור הביטחוני, שהושפעה מגידול בביקושים כתוצאה ממלחמת "חרבות ברזל" וממגמת הצטיידות כלל עולמית. בשורה התחתונה, הציגה החברה הפסד קל של כ-328 אלף שקל, לעומת הפסד של כ-3.8 מיליון שקל בשנת 2024.

במבט קדימה, מטליקון צופה כי תסיים את שנת 2026 עם הכנסות של כ-355 מיליון שקל, שישקפו צמיחה של כ-11% ביחס לנתון אשתקד. בשורה התחתונה היא מצפה להציג קפיצה של כ-39% ב-EBITDA (רווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות) שיעמוד על כ-59 מיליון שקל.

דמי ניהול ומענק בכ-2.5 מיליון שקל בשנה

לצד החזקותיהם בחברה, זכאים בעלי השליטה טופז ושותפו חמי, לדמי ניהול שנתיים משותפים של כ-1.7 מיליון שקל ולמענק שנתי של עד 800 אלף שקל. טל טופז, בנו של בעל השליטה המכהן כמשנה למנכ"ל, זכאי לשכר בעלות שנתית של 900 אלף שקל, לצד מענק של עד 450 אלף שקל. דן טופז, אחיו של בעל השליטה, מספק לחברה שירותי שיווק ופיתוח אסטרטגי, בתמורה לתשלום שעמד אשתקד על 675 אלף שקל.

עם זאת, המשתכרים הבכירים בחברה אשתקד היו המנכ"לים המשותפים של כור מתכת - יואב אסולין ואילן בן גיגי, שקיבלו שכר של כ-9.5 מיליון שקל ו-4.1 מיליון שקל בהתאמה (מרביתם בדמות הקצאת מניות). עלות שכרו של מנכ"ל החברה איגור קרפובינסקי, עמדה אשתקד על כ-1.3 מיליון שקל.