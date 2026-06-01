שלוש המניות שמשכו את וול סטריט לשיאים חדשים

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:35

1. שוק המניות

יום המסחר צפוי להיפתח בירידות שערים, על רקע ירידות שרשמו המניות הדואליות במהלך סוף השבוע בוול סטריט, וכן על רקע ההסלמה מול חיזבאללה בגבול הצפון והעמקת התמרון הקרקעי של צה"ל בלבנון.

באסיה, הבורסות נסחרות הבוקר בעליות. בורסת טוקיו עולה בכ-0.7%, בורסת הונג קונג מטפסת בכ-0.9% ובורסת שנגחאי מתקדמת בכ-0.2%. בורסת סיאול ממשיכה ברצף העליות המדהים שלה וקופצת בכ-4%, בין היתר, על רקע דיווחים לפיהם מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג יגיע לביקור בדרום קוריאה בקרוב. במקביל, החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים בעליות של עד 0.5%.

המניות הדואליות יכבידו על המסחר בתל אביב הבוקר ויחזרו מוול סטריט בפתח עם פער ארביטראז' שלילי גדול של קרוב ל-1.4%. טאואר צפויה ליפול במעל 11%, ככל הנראה על רקע מימושים בשוק, לאחר שבשבוע שעבר טיפסה לשיא כל הזמנים. החברה פרסמה מוקדם יותר החודש דוחות חזקים ותחזית חיובית להמשך, כאשר בשלושת החודשים האחרונים היא זינקה במעל 100%.

עוד מניות דואליות שיעשו תנועות משמעותיות היום: נובה וקמטק ייחלשו במעל 4% ו-3%, בהתאמה; גילת תיחלש במעל 6% ואלביט מערכות תאבד כ-2.5%. מנגד, פאלו אלטו תקפוץ במעל 8%, אם כי המניה לא כלולה במדדי הבורסה ולכן לא תשפיע עליהם.

הבורסה בתל אביב חוזרת משבוע ירוק. מדד ת"א 35 עולה בכ-1.4%, מדד ת"א 90 קפץ בכ-5.2% ומדד ת"א 125 הוסיף לערכו כ-2.4%. גם את חודש מאי הבורסה חתמה בעליות שערים, כאשר מדד ת"א 35 עלה בכ-1.8%, מדד ת"א 125 התקדם בכ-2.7%, ומדד ת"א 90 זינק בכ-5%.

מתחילת החודש, המדד הענפי שכיכב הוא מדד הקלינטק, שהתרומם בשיעור חד של 21.5% והמשיך במומנטום החיובי שלו שרשם מתחילת השנה. זאת, על רקע הביקוש המסיבי לחשמל מצד חוות שרתים והמשבר במצר הורמוז, שחיזק את הצורך במקורות אנרגיה עמידים יותר בפני טלטלות גאו־פוליטיות. מדובר במדד הענפי בעל הביצועים החזקים ביותר מתחילת השנה, עם תשואה של כ-72% - יותר מפי שלושה לעומת התשואה שרשם מדד ת"א 35 (22%).

מנגד, מדד ת"א־נפט וגז נחלש בכ-10.4%, על רקע הירידה שנרשמה במחירי הנפט בעולם. גם מדד הבנקים בלט לשלילה עם ירידה של כ-5.3%, בין היתר, על רקע החלטת בנק ישראל להוריד את הריבית ברבע אחוז.

הבורסה בניו יורק סגרה שבוע נוסף של שיאים חדשים, בהובלת מניות הטכנולוגיה. ה-S&P 500 עלה בכ-1.4%, הנאסד"ק הוסיף לערכו כ-2.4% והדאו ג'ונס התקדם בכ-0.9%. במבט חודשי, מי שהלך לפי הפתגם הוותיק בוול סטריט "Sell in May and go away" ומכר במאי הפסיד תשואות מרשימות: הנאסד"ק טיפס במעל 8%, ה-S&P 500 התקדם בכ-5% והדאו ג'ונס עלה בקרוב ל-3%. כך, ה-S&P 500 עבר לרשום תשואה דו־ספרתית של מעל 10% מתחילת השנה.

הקטר שהוביל את וול סטריט לשיאים חדשים הוא סקטור השבבים, שרשם במהלך החודש ראלי היסטורי. מיקרון חצתה בשבוע שעבר שווי שוק של טריליון דולר, לאחר שהשלימה זינוק של 87% בחודש האחרון בלבד, חברת AMD השלימה זינוק של יותר מ-50%, וברודקום טיפסה בכ-7%. שלוש החברות האלו לבדן מהוות יחד 17% מהסקטור כולו.

ויולטה טודורובה, אנליסטית מחקר בחברת Leverage Shares, מזהה כאן נורות אזהרה: "מדד השבבים SOXX זינק בכ-82% מאז השפל של חודש מרץ, כאשר מדד העוצמה היחסית (RSI) טיפס מעל 87 נקודות - הרמה השנייה בגבוהה ביותר שנרשמה מאז 1995". לדבריה, מדובר ברמות קיצוניות שנראו בעבר רק בתקופת בועת הדוט-קום. "השוק מתמחר שלמות. הסיפור ארוך־הטווח של ה-AI אמיתי, אבל בטווח הקצר, המשקיעים מתנהגים כאילו הוצאות הענק של חברות הטכנולוגיה על התחום יכולות להאיץ לנצח". להערכתה, כאשר המגמה תתהפך, תיקון של 15%-20% בסקטור אינו תרחיש חריג.

עם זאת, האירוע המרכזי של סוף השבוע החולף הוא ללא ספק הזינוק האדיר של מניית חברת המחשוב דל , אחרי הדוחות הכספיים שפרסמה בליל יום חמישי - אלו הציגו עלייה חדה של 88% בהכנסות וזינוק מסחרר של 757% בהכנסות משרתי AI. המניה המריאה ביום שישי במעל 30% ורשמה את היום החזק ביותר שלה אי־פעם.

2. שוקי האג"ח

בבית ההשקעות מיטב העריכו השבוע כי שוק האג"ח המקומי צפוי להמשיך להפגין ביצועים חיוביים, גם לאחר הירידה החדה בתשואות הארוכות בשבוע האחרון.

"הפער השלילי בין התשואות בישראל לארה"ב אומנם רחב, אך אינו חריג בהשוואה לתקופות קודמות שבהן ריבית בנק ישראל הייתה נמוכה משמעותית מריבית הפד", כתבו במיטב. "בנוסף, התשואה לפדיון של האג"ח השקלית ל-10 שנים גבוהה בכ-0.75%-1.0% מהריבית הצפויה של בנק ישראל בעוד שנה. גם בהשוואה בין־לאומית, פער זה אינו נמוך מדי. אנו מעריכים כי שוק האג"ח המקומי ייהנה גם מרוח גבית מהשווקים הגלובליים, שבהם התמתנות האינפלציה וציפיות האינפלציה צפויות להוביל לירידה נוספת בתשואות הארוכות".

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות רושמות הבוקר עליות קלות, בעוד המשקיעים מנסים לפענח לאיזה כיוון הולכים המגעים בין ארה"ב ואיראן. התשואה לעשר שנים מטפסת בשתי נקודות בסיס לרמה של 4.46%, בעוד התשואה לשנתיים מטפסת גם היא בשתי נקודות בסיס לרמה של 4.03%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

השקל מתחזק הבוקר קלות מול הדולר ושערו עומד על 2.8 שקלים. מגמת ההתחזקות ההיסטורית של השקל נמשכה בסוף השבוע, על רקע ההתקדמות במגעים בין ארה"ב ואיראן והסנטימנט החיובי במסחר בוול סטריט. בשיא כוחו ביום שישי האחרון, שער הדולר שבר מתחת לרף ה-2.8 שקלים, בעוד שער האירו הגיע לרמה של 3.26 שקלים - אם כי בהמשך המגמה מעט נחלשה.

בסקירתם השבועית, כלכלני לידר שוקי הון העריכו כי ייתכן שהטון היחסית "ניצי" של הצהרת בנק ישראל בהחלטת הריבית בשבוע שעבר תרם להתחזקות השקל מול סל המטבעות בשבוע החולף (3.2%+).

גם בחטיבה הפיננסית של בנק הפועלים נקטו בגישה דומה והעריכו כי המסר שיצא מהודעת הריבית לשווקים פעל להמשך התחזקות השקל. בסקירה השבועית של הבנק, נכתב כי "ככל שהשקל מתחזק משקיעים נוספים מוכרים מט"ח וחוזר חלילה. זה מעגל קסמים שלילי שמשהו צריך לשבור אותו. לכאורה, ניתן לומר שהתחזקות השקל תצמצם את היצוא ותגביר יבוא וזה יבלום את התהליך, אלא שהתגובה של אלו היא איטית יותר, ביחס לתגובה המהירה של זרמי הון שמשפיעים על כיוון השקל. מעגל הקסמים של התחזקות השקל יישבר לבסוף על ידי אירוע אקסוגני, או מדיניות יזומה: לדוגמה, תרחישים כמו ירידות מחירים בשוקי המניות בעולם שישנו את המומנטום, החרפה במצב הביטחוני, או מדיניות יזומה, כמו רכישת מט"ח בידי בנק ישראל".

מחירי הנפט מטפסים הבוקר במעל 2%, בעוד המגעים בין ארה"ב ואיראן משתרכים. נפט מסוג ברנט נסחר סביב 93 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר מעט מתחת לרף ה-90 דולר לחבית. במאי, מחירי הנפט רשמו את הירידה החודשית הגדולה ביותר שלהם מזה שש שנים, בעוד המשקיעים כבר מתמחרים את פתיחתו המחודשת של מצר הורמוז. בסך הכל, נפט מסוג ברנט נפל במאי בכ-19%, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) נחלש בכ-17%, ומחיריהם ננעלו בסוף השבוע ב-92 דולר ו-87 דולר, בהתאמה.

בשוק הקריפטו, הביטקוין השלים ירידה של יותר מ-3% בחודש מאי. מתחילת השנה, הוא בולט לשלילה עם ירידה של 16% ובשנה האחרונה הוא איבד כמעט שליש מערכו ונסחר כעת תמורת 74 אלף דולר למטבע.

לדברי פול מרינו, סמנכ"ל הכנסות בחברת Themes ETF's, אחד הגורמים המרכזיים לחולשה הוא יציאת כספים משמעותית מקרנות הסל העוקבות אחר ביטקוין. הוא מציין כי יותר מ-1.5 מיליארד דולר יצאו מקרנות הסל בתוך שבוע אחד בלבד, מה שמחייב מכירת ביטקוין בפועל בשוק ומפעיל לחץ נוסף על המחיר.

מרינו הסביר כי "חלק מהכסף שעוזב את הקריפטו מוצא את דרכו דווקא למניות הבינה המלאכותית, השבבים והזיכרונות, שהפכו למוקד המשיכה המרכזי של המשקיעים ב-2026". עם זאת, הוא העריך כי הסיפור ארוך־הטווח של הביטקוין לא השתנה וציין כי "האימוץ המוסדי, היצע המטבע המוגבל והמשך הפיתוח של תשתיות השקעה מוסדיות ממשיכים לתמוך בתזה ארוכת־הטווח".

4. מאקרו

בחטיבה הפיננסית של בנק הפועלים התייחסו להחלטת הריבית של בנק ישראל בשבוע שעבר וציינו כי "האיתות מבנק ישראל היה - הריבית ירדה, אבל כנראה שנצטרך ריבית גבוהה יחסית לאורך זמן כדי להתמודד עם הסיכונים. אלא שהשווקים השתכנעו יותר מהייסוף החד בשער החליפין, שהחריף לאחר ההודעה, והחלו לגלם כמעט שתי הפחתות ריבית כבר השנה לרמה של 3.25%... בהיעדר התערבות בשוק המט"ח, הכלי שנותר הוא הריבית, וזו צפויה, בהסתברות גבוהה, לרדת גם בהחלטה הבאה".

בית ההשקעות מיטב הוריד את התחזית שלו לריבית בנק ישראל בעוד 12 חודשים ל-2.75%-3%, לעומת ריבית של 3.25%-3% הגלומה בשוק - אם כי הם הסתייגו וציינו שהתחזית מותנית בפתיחת מצר הורמוז. בית ההשקעות גם הוריד את תחזית האינפלציה שלו לשנה הקרובה מ-2.1% ל-1.8%.

במיטב כתבו כי "אנו מניחים שהריביות במדינות המרכזיות לא יעלו כפי שמגולם כיום בשווקים, ובחלקן אף יחזרו להופיע ציפיות להורדות ריבית. להערכתנו, בנק ישראל צפוי להמשיך להתמודד עם אותם גורמים שתמכו בהורדת הריבית האחרונה: אינפלציה וציפיות אינפלציה הנמצאות במרכז היעד או מתחתיו, ושקל חזק. לכך, מתווסף כעת סיכון גובר שהצמיחה ושוק העבודה יתאוששו בקצב איטי יותר מכפי שבנק ישראל מעריך היום. שילוב גורמים זה צפוי להמשיך לתמוך בהורדות ריבית במהלך השנה הקרובה".

בארה"ב, יפורסמו אחר הצהריים נתונים מפעילות הייצור בחודש מאי: מדד מנהלי הרכש של S&P Global ומדד הייצור של ISM.

5. תחזית

אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב, המליץ למשקיעים בסקירתו השבועית להוריד חשיפה לשוק המניות המקומי מ-"משקל־יתר" ל-"משקל־שוק" (שקול להורדת המלצה מ-"קנה" ל-"החזק") ומעריך כי הגורמים שתמכו בביצועי היתר של השוק נחלשים.

זבז'ינסקי ציין כי "הן המשקיעים המוסדיים והן קרנות הנאמנות נמצאים בחשיפת שיא למניות בישראל, לאחר הזרמת סכומים חסרי־תקדים לשוק המקומי. עם זאת, בחודשים האחרונים מתחילים להופיע סימנים לשינוי כיוון. המשקיעים המוסדיים הגדילו את החשיפה להשקעות בחו"ל, וגם באפריל, חודש בו השקל התחזק בכ-5% מול הדולר, החשיפה לחו"ל לא ירדה - אינדיקציה לכך שהמוסדיים המשיכו להזרים כספים לחו"ל".

הוא הוסיף כי "פרמיית הסיכון של ישראל כבר לא יורדת במהירות וחוסר הוודאות לגבי הצלחת המלחמה, לצד הלחימה המתמשכת בלבנון, ממשיך להעיב על הסנטימנט העסקי והצרכני... התחזקות השקל והעלייה בפיטורי העובדים בענף ההיי-טק פוגעות במנוע הצמיחה של ישראל וצפויות להכביד על הפעילות במשק". הוא מעריך כי הצמיחה תסתכם השנה בכ-3% בלבד, לעומת תחזיות של מעל 5% שהיו לפני המלחמה.

זבז'ינסקי נתן מקום מיוחד בסקירתו לגל הפיטורים בהיי-טק הישראלי ובחו"ל. לדבריו, המגמה בארה"ב ובישראל עשויה להעיד על התחזקות ההשפעה של המהפכה הטכנולוגית על שוק העבודה, אך ישראל חשופה לסיכון משולש:

"ראשית, סיכון ענפי ייחודי לישראל - יצוא השירותים של ישראל, שהוא מנוע הצמיחה של הכלכלה, מרוכז בענפי תוכנה, שירותי מחשוב ורישיונות שימוש בתוכנה - תחומים הנמצאים בחזית החשיפה לתחרות מצד יישומי AI. שנית, סיכון תעסוקתי רחב - אימוץ AI מאפשר לחברות להתייעל. בישראל, החשיפה גבוהה במיוחד, שכן שיעור המועסקים בענף ההיי-טק גבוה פי שניים מהממוצע באירופה. שלישית, סיכון ייחודי לישראל - התחזקות השקל פוגעת בכושר התחרות וברווחיות של חברות ההיי-טק ומחריפה את הלחץ על הענף דווקא בתקופה של שינוי טכנולוגי מואץ".