"צריך לסגור לגמרי": למה מילואימניקים יוצאים נגד "בהצדעה"

עשרות טענות של משרתי מילואים וחיילים משוחררים עלו לאחרונה בקבוצות הפייסבוק שעוקבות אחרי ההטבות של מועדון הצרכנות "בהצדעה" של משרד הביטחון. מועדון הלקוחות, שהוקם על-ידי האגף והקרן לחיילים משוחררים ואגף כוח-האדם בצה"ל, פעיל כבר יותר מ-20 שנה, והחל מ-2017 מקנה הטבות רק לבעלי כרטיס האשראי של המועדון, שמנפיקה ללא עלות חברת כרטיסי האשראי מקס.

"כבר אין שם הטבות כמעט, רק אינטרסנטים", כתב אחד המגיבים באחת מהקבוצות המתעדכנות בפרטי ההטבות של המועדון בפייסבוק. "כל ההטבות שהיו באמת נעלמו או אזלו מהמלאי. צריך לסגור את ה'בהצדעה' הזה לגמרי". לטענתם, היצע המבצעים וההנחות באפליקציה היום הוא דל.

"היום הראשון בחודש, ומקדונלד'ס כבר נגמר"

גולשים מספרים לגלובס שכי גם אם יש הנחות, הן אינן אטרקטיביות, או שאין להזמין. "היום אחד בחודש, ומקדונלד'ס כבר נגמר (שובר ההנחה, נ"ש)", כותב מגיב אחר, ומשתף צילום מסך מהאפליקציה של בהצדעה. "גם בורגראנץ'. אז או שיש כמה זריזים שכבר קנו את כל ההקצאה, או שפשוט ההטבה נגמרה, אבל עדיין מופיעה בדף הבית כאילו כלום". ההנחה היא לשובר על סך 100 שקל למימוש במקדונלד'ס, שתוקפו לחמש שנים. הוא הוצג באפליקציה תמורת 50 שקל, אבל אינו במלאי. שובר אחר על אותו סכום קיים במלאי, אך נמכר ב-70 שקל.

מגיב אחר הלין על כך ששובר של רשת הפיצריות פאפא ג'ונס, שנמכר בחודש שעבר באתר "בהצדעה" ב-109 שקל, התייקר ל-151 שקל. "מה נסגר עם המועדון הזה?", כתב, "אין פיקוח על המחירים? כל השוברים התייקרו בצורה לא הגיונית. אולי כדאי שמישהו במשרד הביטחון יתעורר ויפקח". בפוסט הוא תייג את האגף לחיילים משוחררים ומילואים.

לקוח נוסף כתב באחת הקבוצות על קפסולות של עלית. לפיו, שובר לעשרה שרוולים ב-99 שקל התייקר ל-109 שקל. "יש כאלה שיגידו שזה עדיין משתלם, לא מתווכח עם זה", נכתב, "אני כן חושב שעלייה של 19% בשנה היא מוגזמת בטירוף... זה כולה שובר לקפסולה, אבל עם איך שאני רואה איך מנהלים את ימי המילואים שלנו מתחילת השנה - אני יכול להגיד שאנחנו חוזרים להיות סוג ז', עד המלחמה הבאה".

הטענות אינן נוגעות רק לתוכן המבצעים ולמחירים המאמירים, אלא גם לביצועים הטכניים של האתר והאפליקציה. גולשת אחרת צירפה לפוסט צילום מסך של הודעת שגיאה, שבה נכתב "נראה שהאתר הפסיק לעבוד", תהתה למה, וציינה כי זה חוזר על עצמו.

באתר מקס מובטח ללקוחות כי הם יוכלו ליהנות ממאות הטבות מסובסדות ומ-15% הנחה בכרטיס הנטען. נוסף על כך, על-פי השיווק של הכרטיס לא ייגבו דמי כרטיס מהמשתמשים, והם יוכלו לקבל החזר כספי של עד 15% עם שירות Pay-Back. הכרטיס מיועד לחברי מועדון בהצדעה ובני משפחתם - בן/בת זוג, הורים וילדים עד גיל 21 (ללא אחים).

מועדון "בהצדעה" הוקם בשנת 2010 כמועדון הוקרה למשרתי ומשרתות המילואים ולחיילים המשתחררים בכבוד משירות סדיר, ביוזמה משותפת של משרד הביטחון וצה"ל. הוא פועל ללא מטרת רווח, ולרווחת החברים בלבד. המועדון מסובסד בעשרות מיליוני שקלים בשנה מתקציב מערכת הביטחון, ומנוהל תפעולית על-ידי חברה חיצונית שזכתה במכרז, חברת סוויש. זו מפעילה מועדוני צרכנות רבים. ההצטרפות למועדון בהצדעה היא ללא עלות וללא דמי חבר. במועדון בהצדעה יש קרוב ל-200 אלף זכאים, בהם משוחררים בכבוד מהצבא למשך שלוש שנים מיום השחרור, לצד משרתי מילואים פעילים.

ההטבות מבוססות הן על יתרון לגודל במספר החברים והן על סבסוד תקציבי, והן משתנות בהתאם לעונתיות, לביקושים ולהיקף התקציב.

מועדון "בהצדעה" הוא אחד ממועדוני הצרכנות הגדולים בישראל, ובשנים האחרונות הוא נמצא בחמישייה המובילה במספר הזמנות שוברים, על-פי נתוני שופ אנליטיקס שהגיעו לידי גלובס. היקפי המכירות במועדון תפסו תאוצה נוכח גיוס המילואים הרחב. כיצד מועדון שמתוקצב בעשרות מיליוני שקלים מתקציב המדינה, וכולל כוח צרכני עצום של מאות אלפים, לא מממש את הכוח הצרכני שלו?

אף שחלק מההנחות במועדון מציעות לעתים מחיר מתחת למחיר השוק, יש מוצרים במלאי שלא קרובים למחיר הזול ביותר. דגם מכונת כביסה של בוש, שמוצע באתר "בהצדעה" במחיר מוזל של 2,150 שקל, מוצע באתר עולם הקולנוע והחשמל ב-1,799 שקל בלבד (דגם 1,200 סל"ד, 8 ק"ג פתח קדמי מסדרה 4). מכונת נספרסו מדגם אינסיה מוצעת ב"בהצדעה" במחיר מוזל של 315 במקום 399 שקל, כשבאתר רשת "ביג אלקטריק" אותו הדגם מוצע ב-306 שקל. שואב אבק של דייסון, שמוצע ב"בהצדעה" ב-1,465 שקל, ניתן לקנייה באתר עולם הקולנוע והחשמל ב-1,399.

מנתוני שופ אנליטיקס שהגיעו לידי גלובס נמצא עוד כי יש ירידה של 25% במספר השוברים שמכרה בהצדעה ברבעון הראשון של 2026 לעומת הרבעון המקביל ב-2025, ובאופן כללי, המועדון חווה ירידה של כ-4% בהיקף נתח השוק שלו לעומת השנתיים האחרונות (6% מנתח השוק ברבעון הראשון של 2026, לעומת 10% ב-2025 וב-2024).

בהטבות לכרטיסי קולנוע ברשתות סינמה סיטי, הוט סינמה, פלאנט ורב-חן, מועדון "בהצדעה" יקר בכ-20% לעומת הטבות זהות שמציע מועדון "ביחד בשבילך" של עובדי ההסתדרות, המופעל גם הוא על-ידי חברת סוויש.

ממשרד הביטחון נמסר בתגובה: "ההטבות במועדון 'בהצדעה' משתנות בהתאם לנתוני שימוש וביקוש, וזאת במטרה למקסם את הערך והנגישות למשרתי ומשרתות המילואים.

"מועדון 'בהצדעה' פועל כמועדון הוקרה למשרתי ומשרתות המילואים, ומנוהל על-ידי משרד הביטחון באמצעות האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המועדון פועל ללא מטרת רווח, ומעניק סל רחב של הטבות בתחומי צרכנות, תרבות, תיירות, פנאי ושירותים פיננסיים".