מועדוני הטיסות לוהטים: ישראייר מצטרפת לרמי לוי וישראכרט

רשת רמי לוי, ישראכרט וישראייר הודיעו על הקמת מועדון לקוחות משותף חדש תחת השם SuperFly, שיחבר בין פעילות הקמעונאות של רמי לוי, כרטיסי האשראי של ישראכרט ופעילות התיירות והתעופה של ישראייר. במסגרת ההסכם תרכוש ישראייר 10% ממניות חברת המועדון המשותפת, בעוד ישראכרט תחזיק ב-18% ורמי לוי תחזיק ביתרת המניות, 72%. ההסכם נחתם לתקופה של שמונה שנים, וכניסתו לתוקף כפופה לקבלת אישורי האורגנים והאישורים הרגולטוריים הנדרשים.

המועדון החדש יציע ללקוחות צבירת דולרים למימוש ברכישת טיסות וחופשות בישראייר, לצד ההטבות הקיימות ברשת רמי לוי ובאתרי המכירות של הקבוצה. לפי הודעת החברות, הצבירה בכרטיס תעמוד על דולר אחד לכל 500 שקל מחזור רכישות, ובכרטיסי פרמיום - על דולר אחד לכל 333 שקל. בנוסף, רכישות בישראייר יזכו לתוספת צבירה של 30%, והחברים במועדון יקבלו גם הנחה של 50% ברכישת מוצר שמגן מפני ביטולי טיסה ומושבים שמורים בטיסות ישראייר.

לישראכרט, שמפעילה שורה של מועדוני לקוחות וכרטיסים ממותגים, מדובר בניסיון נוסף לחזק את פעילות כרטיסי האשראי החוץ-בנקאיים באמצעות שיתופי פעולה צרכניים. ההודעה מגיעה בתקופה מאתגרת יחסית עבור מניית ישראכרט, שסובלת לאחרונה מירידות חדות. מניית החברה ירדה בכ-15.5% בחודש האחרון. הירידות החריפו לאחר פרסום דוחות הרבעון הראשון של 2026, שהציגו נתונים שגרמו למשקיעים להוריד את ערך המנייה ב-8.9% ביום המסחר שלאחר הדוחות.

רמי לוי ויפית אטיאס, מנכ"לי רשת רמי לוי, מסרו כי המועדון החדש נועד "לקחת את הקניות היומיומיות ולהפוך אותן לטיסות ואף חופשות בארץ או בחו"ל". איתמר פורמן, מנכ"ל ישראכרט, אמר כי השותפות "מאגדת את עולמות התוכן של קבוצת רמי לוי תחת כרטיס הטבות אחד". אורי סירקיס, מנכ"ל ישראייר, ציין כי המועדון ישמש מבחינת החברה מנוע צמיחה נוסף, שירחיב את מקורות ההכנסה שלה ויחזק את הקשר עם הלקוחות.