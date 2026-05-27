רן כוכב: "המצב הבינלאומי שלנו קשה מאוד, שלא לומר אנוש"

בכנס השירות של גלובס בשיתוף בנק מזרחי טפחות שהתקיים היום (ד'), הציע תא"ל רן כוכב, דובר צה"ל לשעבר, להקים רשות לאומית להסברה, שתהיה אזרחית, א-פוליטית וכפופה למשרד ראש הממשלה. לגבי התנהלותו של שר ביטחון הפנים איתמר בן גביר מול עצורי המשט לעזה, הוא אמר: "הוא שר מרכזי בממשלת ישראל כבר ארבע שנים. או שתפטרו אותו, או שזה אתם".

"אחרי מחדל ה-7 באוקטובר, הגיעו ההצלחות הצבאיות והמבצעיות, אבל לא הצלחנו לתרגם זאת להצלחה אמיתית, הצלחה מדינית. בתחום ההסברה, אנחנו בשפל חסר תקדים. הצלחנו לרסק את הלגיטימציה הגדולה שניתנה לנו אחרי ההתקפות, לגיטימציה שקיבלנו ממנהיגי כל העולם להגן על עצמנו. הצלחנו לרסק אותה במו ידינו".

את הדברים הנחרצים הללו אמר היום תא"ל רן כוכב, בשיחה עם כתב גלובס תומר שמאי. כוכב המשיך בדברים חמורים נוספים: "גרמניה, המדינה האירופאית שהכי תומכת בנו, שמעריכה את היכולות שלנו, מתחילה לשאול שאלות. בארה"ב אנחנו בבעיה מול הדמוקרטים וגם אל מול הרפובליקאים, אפילו מול האוונגליסטים הנוצרים ואפילו מול הקהילות היהודיות מכל הסוגים. המצב שלנו קשה מאוד, שלא לומר אנוש".

הוא נותן כדוגמה קונקרטית את המשט האחרון לעזה. "בעולם מוכנים לקבל, במידה מסוימת של צביעות, אבל מוכנים לקבל פעולה נגד משט שהפר מצור לגיטימי שהטלנו לפי כל הכללים הבינלאומיים, ובתנאי שהוא מבוצע בשקיפות, בפתיחות, באמון ובאופן מידתי. שייטת 13 וחיל הים עשו השתלטות שקטה וטובה, מבצעית ונכונה והצליחו מאוד. לא אהבתי את השמעת השיר מהארוויזיון, כי אני לא רואה מקום להומור במצבים כאלה, אבל בסך הכל הפעולה הייתה טובה.

"ואז שר מרכזי במדינת ישראל, השר בן גביר, עושה פיגוע אדיר בצילום האלים שלו מול עצורי המשט. וכל ההישג המבצעי נמחק. כך במקרה הנקודתי הזה, כך גם בכל המלחמה. ההישגים המצוינים הולכים לפח על ידי מנהיגי ישראל.

"אפשר להגיד זה לא המדינה, זה לא הממשלה, זה לא האזרחים - אבל הוא שר מרכזי בממשלת ישראל כבר ארבע שנים. או שתפטרו אותו, או שזה אתם".

התחושה היא שאין גם מי שמדבר עם הציבור עצמו.

"הציבור הישראלי ולא רק הישראלי, זכאי לקבל מהמדינה שירות שנקרא מידע, ידע ולפני זה ביטחון. כמו שהוא זכאי לקבל תשתית ובריאות, חינוך ורווחה וכלכלה - אחרת, בשביל מה יש מדינה?

"בישראל המצב מעט שונה. הציבור בישראל הוא גם הלקוח של המדינה, וגם הבעלים של המדינה. אנחנו משלמים מסים, אנחנו משרתים בצבא. רמת הקשר בין הלקוח, האזרח, לבין הספק, המדינה, הוא ברמת מעורבות מוחלטת. ורמת השירות שהמדינה נותנת לאזרחיה בהקשרי ביטחון לאומי, היא מחפירה.

"על פי דוח מבקר המדינה, רמת המידע בשירותים הדיגיטליים שמוענקת על ידי המדינה, היא מהנמוכים ב-OECD. למשל כמה עלתה לנו סגירת נתב"ג? סגירת נמל אילת? מי הדובר הלאומי שנעמד פה ואומר - אלה השיקולים, זו ההחלטה, זה המוסמך להחליט, וזה המחיר. מי עומד ונותן דין וחשבון לציבור".

הרשות הלאומית להסברה

וכאן מגיע כוכב לנקודה העיקרית שלו: "הדובר הצבאי לא צריך להיות הדובר הלאומי. הוא הדובר של צה"ל. תחשבו על הדובר החות'י. רואים אותו בתקשורת העולמית מדי פעם. עולה בנאדם עם מדים לא מזוהים, מדבר אנגלית עם מבטא שאני לא מבין. כנראה שדובר צה"ל גם נראה מצחיק למדינות אחרות, למרות שהדוברים שלנו מצויינים, כי דובר צבאי לא צריך לדברר מדיניות. בזירה הבינלאומית צריך לעמוד דובר עם חליפה ועניבה ולדבר בכל השפות ולתת את דברה של המדינה. בעברית, הוא יכול להיות בג'ינס.

"אני מציע מודל של דובר לאומי שעומד בראש מטה הסברה שבנוי כרשות עצמאית כפופה לממשלה, מתואמת עם המל"ל ובראש כל אחד מהם יעמוד אדם לא פוליטי שימונה לחמש שנים, כדי לשמור על עצמאות. אם ממנים את צחי הנגבי במל"ל או את ציפי חוטובלי כראש מערך ההסברה, לא משנה מה הם יגידו, זה תמיד יראה פוליטי.

"אני מדבר על גורם עם תקציב, עם טכנולוגיה, שיודע לעשות בוטים וכל מיני קונץ פטנטים' ולרתום את הקהילה היהודית. אפשר לעשות דברים נהדרים ברשתות. מה זה משנה שהם רבים מאיתנו - זו תבוסתנות לחשוב שאי אפשר לנצח גם בזירה הזו. אפשר. ודווקא נתניהו מבין את החשיבות של דעת הקהל, יש לו ניסיון בזה, יש לו אנגלית מושלמת, ולמרות זאת אנחנו מאוד לא מצליחים".

מהעולם הגדול אנחנו יכולים ללמוד לא להכפיף את ההסברה לצבא, וכך לא את כלל החיים בארץ. "אחרי שעזבתי את המטה הכללי, 8-7 חודשים לפני ה-7 באוקטור, הצטרפתי כעמית מחקר למכון הממלכתי לביטחון לאומי בבריטניה, שיושב מול דאונינג 10. בארץ, מה זה ביטחון לאומי? זה M16. גם בעיניי הדבר הכי חשוב בביטחון לאומי. ובכן, לפי גודל החדר שנתנו לי, הבנתי מה הם חושבים על הצבא, על גנרלים, וגם על ישראל. צבא אצלם, זו רק אחת האופציות, וביטחון לאומי זה בכלל מים, חקלאות, חברה, דמוגרפיה, וגם צבא".

כוכב שימש כדובר צה"ל בין אמצע 2021 למרץ 2023. הוא מביא דוגמה מתקופתו להצלחה בהסברה, דווקא על רקע אתגר משמעותי. "שש וחצי בבוקר, אני מסיים להתגלח ואשתי מראה לי הודעה שקיבלתי מאחד הכתבים הצבאיים: סרטון בו שירין אבו עאקלה, עיתונאית פלסטינית-אמריקאית מאוד מוכרת ומוערכת, נורית במצחה במהלך חילופי אש בין כוחות שלנו לחמושים בג'נין. סרטון מזעזע. "ואני דופק במצחי ומבין שיש לנו בעיה. ובינתיים הסרטון כבר מופץ בכל העולם. ריכזנו את הדוברים מהצבא, מערך ההסברה, המשטרה, השב"כ ובחרנו מי יהיה הדובר המוביל שכולם יעזרו לו. זה חלק מאוד חשוב בתהליך, ובמקרה הזה הוחלט שזה יהיה דובר צה"ל, אני.

"בינתיים אני מדבר עם אלוף פיקוד מרכז והוא אומר לי - נראה לנו שהם הרגו אותה, אבל אנחנו לא בטוחים. בינתיים כל הערוצים הבינלאומיים כבר אומרים - רצח בדם קר. ואני צריך לעמוד מול זה עם 'כנראה שזה לא אנחנו אבל אנחנו לא בטוחים'.

"אז אנחנו אומרים להם - כנראה שזה לא אנחנו. אם כן, זה לא היה בכוונה, ובואו נעשה חקירה משותפת. כמה כעסו עלי על החקירה המשותפת הזו. אמרו לי 'בינאום הסכסוך'. מאז היה גם קו צהוב והפסקת אש כפויה בלבנון ובסיס אמריקאי בקריית גת. בכל מקרה אמרתי - תביאו את הכדור, נראה מי ירה. ולא הביאו את הכדור. וניתחנו את הגופה, ובסוף התהליך עדיין לא היינו בטוחים מי ירה בה, אבל אמרנו - אם זה אנחנו, אז אנחנו מתנצלים. שינינו את הנרטיב, מרצח בדם קר, לאולי הריגה לא מכוונת. מזכיר ההגנה האמריקאי הוציא הודעה בנושא יחד עם דובר צה"ל, עניין נדיר מאוד. "ואני לא גאה בכך שנהרגה מישהי שלא הייתה צריכה למות, אבל מצד שני - גברת, את בקו האש הראשון. זה מסוכן".

אתה מגיע לחיל האוויר, ולאחרונה נראה שמול איום הרחפנים, הוא נתפס לא מוכן.

"חיל האוויר עוסק בטמ"ר: טילים, מעופפים ורקטות. בשנים האחרונות, רקטות הן האיום הגדול ביותר, ואנחנו מטפלים בהם בשיעורי יירוט פנומנליים. המעופפים עברו לעדיפות שלישית. יש לי בן בלבנון ולא צריך להסביר לי כמה זה חשוב, אבל הנזק שיכול רחפן ליצור לעומת טיל כמו זה שפגע בסורוקה או בזן, הוא קטן יותר. ומאידך יש אתגר - קשה לגלות אותם במכ"מ, קשה לכוון אליהם מענה. ובכל זאת - חייבים לתת מענה. התוצאות לא קבילות ויש כאן כישלון מקצועי".

ואולי האמירה המצמררת ביותר של כוכב בשיחה, ניתנה כדרך אגב, בהקדמה, כשהמנחה שציין כי עברו כמעט שלוש שנים מאז ה-7 באוקטובר "עוד אין לנו שלוש שנים לאירוע", תיקן אותו כוכב. "עוד יקרו פה הרבה דברים עד שנציין שלוש שנים".

