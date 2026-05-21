הבינה המלאכותית: לא במקום הבנקאים, אלא לצדם

הכותבת היא מנהלת אגף שיווק, בנק מזרחי טפחות

האתגר המרכזי של עולם השירות בעידן ה־AI אינו להחליף את האנושיות - אלא להעצים אותה. לקוחות מצפים כיום לשירות מהיר, מדויק, זמין ואישי יותר מאי פעם. במקביל, דווקא בעולם דיגיטלי ומבוסס אוטומציה, הצורך בהקשבה, אמפתיה, הבנה אנושית ותחושת ביטחון הופך למשמעותי יותר. לכן, האיזון בין טכנולוגיה מתקדמת לבין קשר אישי הוא המפתח לחוויית שירות איכותית באמת.

● סקר מיוחד של גלובס: מה חושבים הישראלים על שירות באמצעות AI

בנק מזרחי־טפחות פועל מתוך תפיסה שאנושיות היא לא רק ערך - אלא ליבת האסטרטגיה והבידול התחרותי שלו. החיבור האישי, ההיכרות עם הלקוח והיכולת לראות את האדם שמעבר לפנייה או לנתון הם חלק בלתי נפרד מתרבות השירות של הבנק. תפיסה זו היא גם אחד הגורמים המרכזיים לכך שמזרחי־טפחות מוביל לאורך השנים במדדי שביעות רצון, המלצה ואהדה בקרב הלקוחות.

הבנקאים יכולים להתמקד במה שבאמת מייצר ערך

בהלימה מלאה לאסטרטגיה הזו, טכנולוגיות AI מאפשרות לייצר שירות חכם, מדויק ואפקטיבי יותר - לא במקום הבנקאים, אלא לצידם. יישומי AI יכולים לסייע בזיהוי צרכים בזמן אמת, בניתוח מידע ובהתאמת פתרונות אישיים, תוך קיצור זמני טיפול ושיפור חוויית הלקוח.

בנוסף, הם מאפשרים להפחית עומסים תפעוליים ומשימות טכניות, כך שהבנקאים יכולים להתמקד במה שבאמת מייצר ערך: שיחה אנושית, ליווי אישי וקבלת החלטות מותאמת ללקוח.

עם זאת, לצד ההזדמנות הגדולה קיימת גם אחריות משמעותית. האתגר האמיתי הוא להטמיע AI בצורה שקופה, אחראית ואתית - כזו ששומרת על אמון הלקוחות, על פרטיותם ועל תחושת הקרבה והביטחון שהם מצפים לקבל מהבנק שלהם.

ארגונים שיצליחו לשלב בין חדשנות טכנולוגית לבין אנושיות אמיתית יהיו אלה שיובילו את עולם השירות של העתיד.