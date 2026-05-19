מינוי משמעותי ראשון בהנהלת רשת 13 החדשה

בימים האחרונים הודיע מנכ"ל רשת 13 אמיליאנו קלמזוק על סיום תפקידו. העזיבה מגיעה בעקבות מכירת רשת 13 לקבוצת ההייטקיסטים בראשות אסף רפפורט, מבעלי Wiz. לגלובס נודע כי מי שימונה כממלא מקום מנכ"ל הערוץ הוא עידן אלרום, מי שהיה בעבר מנכ"ל וואלה, וכיום הינו מנכ"ל חברת הסושיאל מדיה "קבוצת ישראל בידור", אחת מקבוצות המדיה המובילות בישראל. לפי המקורות הבקיאים בפרטים, אלרום ימשיך בתפקידו כמנכ"ל בישראל בידור בתקופת מילוי המקום.

בתפקידו החדש אלרום יוביל את הפעילות האסטרטגית והשוטפת של החברה, כדי להבטיח את הרציפות הניהולית של רשת 13. המינוי נועד לייצב את רשת 13 שנמצאת בתקופה האחרונה בטלטלה משמעותית. בשנים האחרונות התחלפו בחברה מנכ"לים שונים, ומיד אחרי עזיבתו של קלמזוק, נדרשת דמות מנכ"ל שתוביל את הספינה עד לאישור עסקת הקנייה, הקמת דירקטוריון ומינוי מנכ"ל קבוע. בשל העובדה שאסור למנות מנכ"ל קבוע, המינוי של אלרום הוא זמני והוא נעשה בערוצים של חברת אקסס, שהיא הבעלים החוקיים כיום על רשת 13, ולא ישירות על ידי אסף רפפורט.

דירקטוריון רשת 13 התכנסה ואישרה את המינוי של אלרום כממלא מקום. דני כהן, נשיא Access Entertainment , מסר מאוחר יותר כי "עידן מביא עימו ניסיון עשיר והישגים משמעותיים בשוק התקשורת הישראלי. יש לנו אמון רב ביכולתו להוביל את החברה בתקופה זו, לעבוד בשיתוף פעולה עם האנשים המוכשרים של רשת ולמקסם את הפוטנציאל של הערוץ. אנו מצפים לקראת העבודה המשותפת יחד".

כהן אף ציין כי "בתקופת הביניים עד למינוי של מנכ"ל חדש לחברה, תמשיך הנהלת החברה, בתמיכת הבורד ובתמיכתי המלאה, לנהל את הערוץ".

בחודש אפריל בשנה שעברה, אלרום הודיע על סיום תפקידו כמנכ"ל אתר וואלה. ההודעה הגיעה באותה תקופה ברקע מתיחות קשה באתר וואלה בין אלרום לבין העורך הראשי אור צלקובניק מאז מינויו. מי שמונה במקומו הוא גדעון אוזן, מנכ"ל מעריב. מאז, אלרום מונה בחודש אוקטובר האחרון לתפקיד קבוצת Z Platform. בעברו, אלרום היה סמנכ"ל משרד הפרסום יהושע\ TBWA וגם מנכ"ל זרוע הדיגיטל שלהם. הוא היה סמנכ"ל השיווק ומשנה למנכ"ל במאקו בקשת 12 והוביל את קידום תוכניות קשת בדיגיטל - ומכאן הניסיון שרוצים להביא לרשת 13, בטח בתקופה הקרובה.

במייל לעובדי רשת 13, אלרום כתב כי "המקום הזה ידע בשנים האחרונות לא מעט טלטלות וחוסר יציבות ובכל זאת, פעם אחר פעם הוכחתם מחויבות, מקצועיות ובעיקר את היכולת שלכם להילחם על הבית, על העשייה ועל מה שאתם מאמינים בו. אני מבין את כובד המשימה המונחת על כתפיי, אבל לצד זה אני מגיע נחוש להצטרף אליכם ולהוביל יחד את החברה למקום הראוי לה, חזקה יותר, יציבה יותר, רלוונטית ומשפיעה. בשבועות הקרובים אקשיב, אלמד ואכיר מקרוב את האנשים שמרכיבים את רשת 13".