הכותב הוא יועץ אסטרטגי, כלכלי ושיווקי בתכנון אורבני, נדל"ן ומסחר

לאן צועד ענף הקמעונאות והשיווק? מהן המגמות החדשות שיאפיינו אותו, ואילו מגמות ייכחדו? מיהם השחקנים שישרדו את קצב השינויים המהיר? המדור ינתח את המצב בענף ואת העתיד שמצפה לו. לפניות ותגובות: tamir@c-bs.co.il

בעולם השיווק, אריזה היא לעולם לא רק "קופסה" - היא הצהרת כוונות, הבטחה וחוויה. באותו אופן, בעידן ה-AI המשרד מפסיק להיות מוצר נדל"ני אפור, והופך למוצר צריכה אסטרטגי לכל דבר.

בעוד שהבינה המלאכותית משתלטת על "עובדי האקסל" והמשימות הרוטיניות, המשרד עובר מטמורפוזה: מ"מחסן" של עמדות עבודה לפלטפורמה של חוויית מותג, למידה, אינטגרציה ויצירת אמון. אם המשרד שלכם אינו "שווה את הנסיעה" - המותג שלכם נמצא בבעיה אסטרטגית עמוקה.

לאחרונה, במהלך סיור מקצועי, ביקרתי בחלל עבודה בבנימינה, ממש בצמוד לתחנת הרכבת. פגשתי שם קבוצה של "פליטי פקקים" - אנשי קריאייטיב, אנליסטים ומתכנתים ששוכרים עמדה "באמצע הדרך". בנימינה היא כמובן לא הסנונית הראשונה, אלא עדות חיה להתפרקות המבנה הריכוזי והמסורתי שהכרנו במשך עשורים.

כמי שעוסק בחיבור שבין תכנון ערים, נדל"ן ושיווק, זיהיתי ואני מזהה כאן את התגבשותה של אסטרטגיית שלוש הכתובות: הבית, למשימות הדורשות ריכוז עמוק; ה-MWW (מיני וויוורק) - אותו חלל עבודה "שכונתי", שמהווה תחליף משודרג לעבודה מהבית או בבית הקפה תוך דילוג על הכאוס התחבורתי; והמשרד המרכזי.

אלא שכאן נחשף המדרג החדש: בעוד שחללי העבודה בשכונות מספקים פתרון לוגיסטי נוח ומקצועי למי שרוצה לצאת מהפיג'מה בלי להיכנס לנתיבי איילון, הם נותרים בגדר פתרון משלים בלבד. זוהי "תחנת ריענון" בדרך, אך לא תחליף לתכלית האסטרטגית של המשרד המרכזי.

בסופו של יום, העובדים החדשים - אלה שהמכונה לא יכולה להחליף - ימצאו את עצמם יותר ויותר במשרד המרכזי החדש. הם יגיעו אליו לא כי "חייבים לדפוק כרטיס", אלא כי שם נמצאת האנרגיה היצירתית ששום "שלוחה" ליד הבית אינה יכולה לייצר.

בונים את הדנ"א

השינוי הדרמטי ביותר שמהפכת ה-AI מביאה איתה הוא לא רק כמותי - צפוי המשך ביקוש שנתי ל-800 אלף עד מיליון מ"ר של משרדים - אלא איכותי. "עובדי האקסל", אותם דרגי ביניים שעסוקים בעיבוד נתונים, הזנת מידע ובקרה רוטינית, הם הראשונים שמוחלפים על-ידי מכונות. עבורם, המשרד הגנרי עם שורות השולחנות באמת הפך למיותר.

מי שנשאר במשרד, ומי שיאכלס את הבניינים המעוצבים מחדש, הם "עובדי האינטראקציה" - היצירתיות, הלימוד וההכשרה. עבור הטאלנטים הללו, המדרג ברור: המשרד המרכזי קיים בראש ובראשונה עבור אינטראקציה בין-אישית, למידה הדדית, חדשנות ויצירה משותפת. זהו המקום שבו נבנה הדנ"א הארגוני.

המשרד משמש גם כזירה למפגש עם לקוחות, וכפלטפורמה שמקרינה עוצמה ומקצועיות, אך עיקר כוחו הוא פנימה, בחיכוך האינטלקטואלי שבין העובדים. זהו פרדוקס הפריון של עידן ה-AI: ככל שקל יותר לבצע משימות טכניות לבד, כך עולה הערך של ה"ביחד".

מחקרים גלובליים הוכיחו כי עבודה מרחוק לאורך זמן פוגעת בחניכה של עובדים צעירים. ה-AI יודע לתת תשובות, אך הוא אינו יודע ללמד עובד איך "לקרוא חדר" או איך לבנות אמון. לכן, המשרד הופך למרכז הלמידה והחיווי, זירה לסיעור מוחות וחניכה, שאי-אפשר לייצר בזום.

אין מקום לבינוניות

השוק כבר מתמחר את המעבר הזה מנדל"ן פונקציונלי לחוויה מותגית, ואנו עדים לתופעה שנקראת Flight to Quality. בשווקים המובילים בעולם דמי השכירות בבנייני פרימיום עלו בכ-3% בשנתיים האחרונות, בעוד שבנכסים "גנריים" ומיושנים הם צנחו ב-8%. השוק לא מוותר על המשרד, הוא מוותר על הבינוניות.

אבל האיכות היא לא רק בעיצוב. המשרד המודרני הופך לייצור טכנולוגי היברידי. משרד שהוא "AI-Ready" דורש תשתית שונה לחלוטין, למשל אקוסטיקה ברמה של אולפן שידור, כדי לאפשר ישיבות היברידיות מושלמות, וקיבולת אנרגיה וקירור שחזקה פי שלושה מהסטנדרט המקובל.

הסיבה? חברות ענק מתחילות להריץ מודלי בינה מלאכותית פרטיים על שרתים מקומיים, במטרה להבטיח אבטחת מידע. בניין שלא יוכל לספק את ה"דלק" הטכנולוגי הזה, פשוט ייפלט מהשוק של החברות המובילות.

כיזם או כבעל נכס, אם אתה מוכר היום "מטרים רבועים", אתה דומה למי שמנסה למכור זמן אוויר בטלוויזיה בעידן הסטרימינג. השוכרים של 2026 מחפשים חוויית משתמש. הם רוצים חללים גמישים שניתן לפרק ולהרכיב לפי סוג הפרויקט, והם דורשים סטנדרטים של Well Being - אור טבעי, צמחייה ואוויר מסונן, כי המשרד חייב להיות אריזה שמחזקת את הערך העצמי של העובד ואת המוניטין של החברה.

כאן נכנס לתמונה הקשר ההדוק לתכנון ערים. המשרד המנצח הוא זה שנמצא בתוך "מערכת אקולוגית" עירונית חיה. עירוב השימושים כולל משרדים שמעליהם מגורים ומלונאות, ומתחת להם קמעונאות, בילוי ופנאי. זו כבר לא בחירה אדריכלית, אלא כורח כלכלי ליצירת רלוונטיות.

בניין מבודד באזור תעשייה מיושן הוא מוצר פגום מבחינה שיווקית, בעוד בניין שמחובר לרחוב ולקהילה הוא נכס חסין AI. המגמה הזו לא מוגבלת רק לתל אביב, וערים נוספות יוכלו להיות חלק ממנה.

חברות כבר לא מחפשות חוזי שכירות קשיחים ל-15 שנה. הן רוצות גמישות תפעולית, ומצפות מבעל הנכס להיות שותף לדרך, לא רק גובה צ'קים. חברות הניהול הופכות למעשה לחברות שירות שמנהלות קהילה, תוכן וחוויה. המשרד הופך למוצר צריכה שצריך לשווק אותו בכל יום מחדש לעובדים וללקוחות.

נקודת המפנה

אנחנו נמצאים בנקודת מפנה, שבה עיצוב המשרד ותכנון סביבת העבודה הופכים לפרק מרכזי באסטרטגיית השיווק והמיתוג של חברות. חברה שלא תציע סביבת עבודה שמעוררת השראה, ומצדיקה את המאמץ שבמפגש הפיזי, פשוט לא תצליח לשווק את עצמה לטאלנטים המבוקשים וללקוחות המתוחכמים של הדור הבא.

בעולם שבו המכונה מסוגלת לבצע את העבודה הרוטינית טוב יותר מאיתנו, המשרד נותר המקום היחיד שבו בני אדם יכולים לעשות את מה שבינה מלאכותית עדיין אינה יודעת: לבנות תרבות ארגונית חיה, ליצור קשרי אמון ולחלום יחד על הדבר הבא.

המשרד הוא המעוז האחרון של היצירתיות והאינטראקציה האנושית. בעלי הנכסים, היזמים והמנהלים שישכילו למכור פלטפורמה להצלחה קהילתית ועסקית במקום מטרים רבועים, הם אלה שינצחו במשחק השיווקי החדש.