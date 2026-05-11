סמוטריץ' לא הגיע לדיון בפטור ממע"מ; מילביצקי: "נבטל את הצו"

עימות חזיתי נרשם היום (ב') בין יו"ר ועדת הכספים, חה"כ חנוך מילביצקי לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', סביב צו המרחיב את הפטור ממע"מ בייבוא אישי ל-130 דולר (במקום 75 דולר). מילביצקי, הודיע כי הוועדה תפעל להחזיר את הצו למליאת הכנסת לצורך ביטולו מחדש, לאחר שנציגי משרד האוצר לא שלחו נציגים לדיון שנקבע בנושא.

● בג"ץ מקבל את עמדת הכנסת: קורא לבחון מחדש את המשך הפטור ממע"מ ביבוא אישי

● סאגת הפטור ממע"מ: "לסמוטריץ' אין סמכות לעקוף באופן חוזר את עמדת הכנסת"

"החלטת ועדת הכספים משני הדיונים הקודמים בעינה עומדת, וזאת לאור ההתעלמות של שר האוצר מהוועדה", אמר מילביצקי, "וכל ניסיון שהיה לנו לקיים עם נציגי האוצר דיון אמיתי בנושא הפטור ממע"מ, כפי שביקשה יועמ"שית הכנסת וכפי שביקש בית המשפט העליון". עוד הוסיף כי שר האוצר "לא סופר את הוועדה ואת החלטות הכנסת", ועל כן אין טעם לחזור לדיון ולקיים הצבעה מחדש. "אנחנו נביא את הצו הזה שוב למליאת הכנסת ונבטל אותו", אמר.

"זלזול מוחלט בכל מוסדות המדינה ובציבור כולו"

יועמ"שית הכנסת, עו"ד שגית אופק, ביקורת על אופן ההתנהלות סביב הצו. לדבריה, לאחר שמליאת הכנסת כבר ביטלה את הצו בפעם הראשונה, מצופה היה לקיים הידברות בין הממשלה לכנסת כדי להימנע מ"מעגל שוטה שבו צו נחתם וצו מתבטל", ואף הזהירה מהמשך מעורבות של בית המשפט בסוגיה.

גם נשיא איגוד לשכות המסחר, שחר תורג'מן, תקף בחריפות את שר האוצר וטען כי מדובר ב"זלזול מוחלט בכל מוסדות המדינה ובציבור כולו". לדבריו, אי קיום הדיון פוגע במאות אלפי עסקים שנאבקים על פרנסתם, ומערער את אמון הציבור במוסדות המדינה.

כזכור, הפטור ממע"מ בייבוא אישי הורחב בתחילה בצו אישי של סמוטריץ' ל-150 דולר בסוף השנה שעברה, וגרר מחאה מצד איגוד לשכות המסחר וגורמים נוספים במשק. לאחר עתירה לבג"ץ, שבחר לא להתערב, הובאה ההחלטה על המשך כינונו של הצו לכנסת, שם בוטלה ברוב. לאחר החלטת הכנסת, סמוטריץ' הקים צו חדש, שמרחיב את הפטור ל-130 דולר. בג"ץ, בחוות דעתו, הביע חשיבות להמשך התייעצות של הממשלה מול הכנסת, וקרא לשני הגופים ליצור קשר כדי לפתור את עניין הצו והמשך קיומו. עם זאת, הוא ציין בהחלטה כי להחלטת הכנסת משקל חשוב בהחלטה על המשך קיום הצו.