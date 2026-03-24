ועדת הכספים דנה היום (ג') בצו החדש של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' על העלאת הפטור ממע"מ ביבוא אישי ל-130 דולר - לאחר שהצו הקודם, שנתן פטור בגובה של 150 דולר, בוטל על-ידי הצבעה במליאת הכנסת.

למרות הרוב הדרוש לביטול הפטור, שהיה גורף בהצבעה שנערכה על המשך קיום הוראת הצו בחודש שעבר, סמוטריץ' החליט כאמור להשית פטור חדש, ולאחר התייעצויות עם גורמי המקצוע במשרדו הוחלט על סכום חדש של 130 דולר. הפטור, על-פי השר, נועד ליצור תחרות חזקה נגד סקטור האופנה והפנאי בישראל, ולאפשר לצרכנים להישען יותר על הזמנות של מוצרים מחו"ל.

יועמ"שית הכנסת: "אין סמכות"

בדיון היום טענה יועמ"שית הכנסת, עו"ד שגית אפיק, כי לשר האוצר אין סמכות לעקוף באופן חוזר את עמדת הכנסת, וכי הפעלת סמכות חד-צדדית תוך התעלמות מהכרעה ברורה של הכנסת היא פסולה.

עוד הדגישה אפיק כי הדיון המהותי מתקיים בוועדה, וכאשר הובעה עמדה חד-משמעית גם בוועדה וגם במליאה נגד הצו, לא ניתן להתעלם ממנה או לעקוף אותה באמצעות התקנת צו דומה מחדש.

"המחוקק לא התכוון שתהיה סמכות חד-צדדית לשר האוצר", אמרה עו"ד אפיק בדיון, "גם אם יש לו זכות כזו בהקשרים אחרים. העקיפה של הרשות המפקחת - והוועדה הזו (ועדת הכספים) היא הרשות הרלוונטית. חבל בעיניי שלא נעשה שיח - לא לפני התקנת הצו החדש ולא עכשיו".

אפיק הוסיפה כי "הייתה הבעת עמדה של חברי כנסת - אופוזיציה כקואליציה - לא הייתה מחלוקת בין סיעות הקואליציה לאופוזיציה. הייתה דעה, שהובעה גם בדיון וגם במליאה, ש-150 דולר זה צו בשיעור גבוה מדי. צווי הפחתה בעבר גם נפלו במליאה בעבר. למליאה יש סמכות לבטל - אבל אין במליאה דיאלוג שמתקיים באופן ישיר. הדיון האמיתי מתקיים כאן".

"לשר יש גם סמכות להתקין צו נוסף", הודתה אפיק, "אך האם יש לו סמכות לעשות זאת שוב ושוב תוך התעלמות מהכרעת הכנסת? בעיניי זה פסול. אם הוא רוצה לעשות שינוי משמעותי אחרי שקילה של עובדות ונתונים וקבלת החלטה מושכלת אחרת - אני חושבת שיש לו סמכות לעשות את זה. אני לא חושבת שיש אפשרות לעקוף את החלטת ועדת הכספים באופן חוזר ונשנה".

"תחושה שמדובר מהלך חפוז"

מעבר לעמדות העקרוניות שעלו בדיון, נרשמה גם תרעומת סביב התנהלות משרד האוצר. יו"ר הוועדה, ח"כ חנוך מילביצקי, דרש תשובות מנציגי האוצר ושאל כיצד ייתכן שצו בוטל ביום שני בלילה - וכבר ביום שלישי אחר-הצהריים הופיע צו חדש.

"האם התקיימה עבודת מטה? האם היו דיונים מקצועיים? לא התקבלו תשובות מספקות", אמר ח"כ מילביצקי. "התחושה הברורה בוועדה הייתה שמדובר במהלך חפוז, ללא תהליך מסודר, ובניסיון לעקוף את הכנסת במקום לנהל מולה דיאלוג אמיתי".

עם כינון הצו החדש מסר סמוטריץ' במסיבת עיתונאים בסוף חודש שעבר כי "לא אתן לקומץ קומוניסטים בליכוד ולאופוזיציה חסרת אחריות שנלחמת באזרחי ישראל לנצח. אני נחוש במאבק ביוקר המחיה. הצו הקודם הוכיח את עצמו עוד לפני פקיעתו הלילה בכנסת. אזרחי ישראל הפסיקו להיות שבויים של המונופולים, והתחרות כבר התחילה להוריד מחירים".

תורג'מן: "שר האוצר יהיר ושחצן"

שחר תורג'מן, נשיא איגוד לשכות המסחר, מסר בתגובה לדיון: "שר האוצר יהיר ושחצן. ההתערבות שלו בשוק היא פייק מוחלט, לא מורידה מחירים אלא מעלה אותם ומעשירה את האתרים הבינלאומיים על חשבון הציבור והעסקים בישראל.

"גם הנתונים ברורים: ב-2024 נסגרו כ-65 אלף עסקים, ב-2025 כ-62 אלף, וב-2026 נשבור שיא נוסף. במקום לעצור ולחשב מסלול מחדש, ממשיכים במהלך מנותק מהמציאות. זה לא מאבק ביוקר המחיה - זה עיוות של השוק. אנחנו לא נוותר".