מכה לסמוטריץ': הכנסת ביטלה את הצו להרחבת הפטור ממע"מ

מליאת הכנסת התכנסה הצביעה הלילה על ביטול (ב') הצו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הפוטר צרכנים ממע"מ ביבוא אישי עד לסכום של 150 דולר. רק 25 ח"כים הצביעו בעד הצו, לעומת 59 שהתנגדו. זאת לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו אפשר חופש הצבעה לקואליציה. חברי הכנסת מהליכוד יולי אלדשטיין, אלי דלל וחנוך מיליביצקי התנגדו להצעת החוק.

הצו המיוחד לפקודת המכס שנחתם על-ידי שר האוצר סמוטריץ' בסוף חודש דצמבר 2025 מכפיל את תקרת הפטור שהייתה נהוגה עד היום ביבוא אישי (75 דולר), וזאת במטרה להוריד את יוקר המחיה, כך לדברי השר.

ההחלטה גררה התנגדות ענפה בענף המסחר, בייחוד בקרב עסקים קטנים בענף האופנה, שהם הנפגעים העיקריים מההחלטה. על-פי הערכות, עלות החלת הצו היא כמיליארד שקל בהכנסות ממסים.

לאחר החתימה על הצו פעלו באיגוד לשכות המסחר לגבש גוש חוסם בקרב חברי הקואליציה, כדי ליצור מצב שבעת הצבעה על הצו בכנסת (הסמכות היחידה שיכולה לערער על צו אישי של השר) יהיו מספיק ידיים כדי לבטל את ההחלטה. בנוסף, חברי כנסת נוספים מהליכוד היו שותפים לעמדת איגוד לשכות המסחר, בהם אלי דלל, ששון גואטה, טלי גוטליב ודוד ביטן, יו"ר ועדת הכלכלה.

במסיבת העיתונאים שבמהלכה חתם על הצו, אמר סמוטריץ' כי "למרבה הצער, המשק הישראלי נשלט על-ידי מספר מצומצם של מונופולים חזקים. אזרחי ישראל נכנסים לקניון ופוגשים שוק שנשלט בידי קומץ בעלי שליטה שמרשים לעצמם לעשוק אותם. עכשיו מזכירים בציניות את העסקים הקטנים, אבל האמת היא שהם הראשונים להיפגע מהדורסנות של המונופולים. אותם בעלי עסקים קטנים קמים כל בוקר ונאבקים על קיומם מול מונופולים אדירים. מיד אחריהם הנפגעים בתור הם כולנו".