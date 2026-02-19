ביום שני הקרוב, צפוי לעלות להצבעה במליאת הכנסת, הצו להרחבת הפטור ממע"מ בייבוא אישי ל-150 דולר. חברי הכנסת יצטרכו להצביע על המשך תוקפו, לאחר שהוחל כבר בחודש ינואר האחרון על ידי שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. כאמור, ביכולתה של הכנסת לבטל את תוקפו של הצו, שההחלטה על הקמתו היא בידי השר בלבד. עם זאת, לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ), חתמה על החלטת רכש בגובה של כ-1.2 מיליון שקלים על קמפיין פרסומי לטובת הציבור, שיסביר את הרפורמה בייבוא האישי.

● מכה לוולט: רשות התחרות לא העניקה פטור, תצטרך למכור את וולט מרקט

● קבוצת ראובני פרידן ממזגת לתוכה את סוכנות Great Digital

ההסכם נחתם עם חברת גריי קונטנט, ומטרתו, על פי מסמך הפרוטוקול היא יידוע הציבור בדבר העלאת סכום הפטור ו"צמצום חוסר הוודאות בנוגע להסדר הרגולטורי החדש". כמו כן צוין במטרות הקמפיין, כי הרפורמה בייבוא האישי תביא ל"תרומה עקיפה להוזלת סל הצריכה באמצעות מודעות לזכויות הקיימות".

הקמפיין ישודר במקבץ הפרסומות של דקה לשמונה

כל זאת, כאמור, מבלי לחכות להחלטת הכנסת בנושא. גורם במשרד האוצר מסר בתגובה לגלובס כי הקמפיין טרם יצא לפועל, והוא יידחה ככל שהרפורמה בייבוא אישי תבוטל על ידי הכנסת. עם זאת, ההתקשרות עם הספק נמצאת באתר הממשלתי, וחתומה על ידי יו"ר לפ"מ, מוריה שלום והיועץ המשפטי. בפרוטוקול ההחלטה מצוין כי הקמפיין ישודר בערוצי הטלוויזיה 9 עד 15 במקבץ הפרסומות של דקה לשמונה.

הרפורמה בייבוא האישי גררה התנגדויות חריפות מצד איגוד לשכות המסחר, כשרק בתחילת השבוע שלח יו"ר האיגוד, שחר תורג'מן, מכתב בנושא לראש הממשלה בנימין נתניהו, בו הוא מותח ביקורת חריפה על המהלך. עד כה לא ברור אם ההצבעה בכנסת אכן תוביל לביטולו של הצו, אבל ישנם מספר לא מבוטל של חברי כנסת מהקואליציה, ביניהם חה"כ אלי דלל, חה"כ חנוך מיליביצקי, חה"כ ששון גואטה ועוד שהתנגדו באופן פומבי ואף יזמו כנסים בחדר הסיעה של הליכוד כדי להתנגד לו.

ההחלטה על הוצאה כספית נרחבת מצד משרד האוצר על קמפיין שטרם ברור אם יהיה רלוונטי בשבוע הבא היא תמוהה, כך על פי גורמים בכירים באיגוד לשכות המסחר. חשוב לציין כי אין עדיין ודאות מוחלטת לגבי הבאת הצו להצבעה במליאה, על אף עמדתה של יועמ"שית הכנסת שגית אפיק שהתבטאה בנושא בחודש שעבר ותמכה בהבאתו להצבעה. כמו כן, טרם ברור אם תושת משמעת קואליציונית שתכריח את חברי הכנסת מהקואליציה שמתנגדים לצו להצביע בעד המשך כינונו.