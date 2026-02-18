האסדרה בשוק הבשר שתוריד את המחירים ב-15%

במשך שנים הרגולציה במדינת ישראל אסרה על מכירת בשר טחון שהגיע טחון מהמפעל ברשתות השיווק ובקצביות. הנימוקים לכך היו מגוונים וכללו מספר רב של סעיפי חוק ותקנות, שבחלקן היו לא רלוונטיות, מיושנות או סותרות. לאחר עבודת מטה משותפת בין משרד החקלאות, רשות האסדרה במשרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות - הרגולציה המיושנת שהכבידה על שוק הבשר במשך 25 שנים צפויה להגיע לסופה בשבועות הקרובים.

● הסקר שמגלה: הישראלים מתוסכלים מהמחירים, אבל לא מפסיקים לקנות

● ברקת לממונה על התחרות: "לבדוק חשד לתיאום עמדות בין רשתות השיווק"

● 260 אלף שקל בחודש: השכר הפנומנלי של גילדת שוחטי הבשר

בדוח שהגיע לידי גלובס סוכמו מסקנות עבודת המטה של המשרדים השונים, שמראים כי טחינה תעשייתית של בשר (בקר ועוף) ושיווק של בשר טחון טרי ארוז מראש לצרכן עשויים להוריד את רמת המחירים לצרכן בין 7% לכ-15%, בשל קיצוץ בעלויות תפעול והוצאות מעטפת שמסתכמות בהיקף של בין 700 מיליון ל-1.8 מיליארד שקל בשנה.

במשרד החקלאות מסבירים כי בנוסף לחיסכון בעלויות התפעול, השינויים ברגולציה צפויים גם למנוע השמדה של בשר תקין בשווי של כ-2.2 מיליון שקל בשנה.

הרפורמה בתקנות הרגולציה השונות תלויה בהחלטת ממשלה, שצפויה להתקבל כבר בשבועות הקרובים.

לקראת שינוי מקיף

"אין ספק כי עצם ההסכמות בין משרדי הממשלה השונים מלמדים אותנו שמדובר במשוכה טכנית לקראת שינוי מקיף בתחום", מסביר גורם בכיר ברשות האסדרה בשיחה עם גלובס. עוד הוא מסביר כי העבודה שנעשתה כוללת בעיקר צווים, תקנות ונהלים פנימיים של משרדים, שבהסכמה יכולים להביא לביטולם ולהרמת חסמים שונים. כך למעשה נמנע תהליך חקיקתי ארוך יותר שתלוי גם בדיון בוועדות הכנסת השונות.

"לשם השוואה, הרפורמה המדוברת בענף החלב צפויה לחסוך למשק כ מיליארד שקל בשנה", מוסיף אותו גורם. "פה אנחנו חוסכים סכום דומה, ואולי אפילו הרבה יותר - והכול בהסכמה בין-משרדית".

הדוח מפרט רשימה של כ-25 סעיפי חוק ונהלים שונים שמחולקים בין משרד הבריאות, משרד החקלאות ומשרד הכלכלה והתעשייה. בין היתר מנסים בימים אלה ברשות האסדרה "לייצר קו גבול ברור יותר" בין משרד החקלאות ומשרד הבריאות באשר לטיפול בתקנות הפיקוח הווטרינרי, על-פי אותו גורם בכיר במשרד ראש הממשלה.

חשוב לציין כי אחד מהחששות שהשאירו את הרגולציה על כנה במשך כל-כך הרבה שנים היו בריאותיים, שכן בשר טחון מקולקל עשוי להכיל חיידקי סלמונלה ועוד מרעין בישין במקרה שאינו עומד בתנאים קירור ואחסון מוקפדים. גם לכך התייחסו באריכות בדוח, והראו כיצד הכפפה של הטיפול בבשר לסטנדרטים הנהוגים באירופה עשויה להקל על היצרנים ולשמור על הציבור מפני הרעלות מזון.

גורם במשרד החקלאות הוסיף כי מכונות הטחינה במפעלי התעשייה שומרות על סטנדרט הגייני גבוה יותר מאלה שנהוגים בנקודות המכירה, ולכן אין היגיון בשמירה על תהליך הטחינה באטליזים או בסופרים.

להפחית את יוקר המחיה

"הרפורמה תואמת את מדיניות ראש הממשלה", מוסר ראש רשות האסדרה, יואל בריס. "היא תפחית את יוקר המחיה ברכיב מרכזי בסל הקניות, תשפר את השירות לאזרח בכך שתסיר חסמים רגולטוריים מיותרים בהתבסס על סטנדרטים מקובלים בעולם, ותקדם כלכלה תחרותית יותר. הרפורמה תואמת גם את מטרת-העל של רשות האסדרה לשפר את הרגולציה הממשלתית, והיא תולדה של עבודה מקצועית מאומצת ומתואמת עם משרדי הממשלה".

"עד היום לא התאפשר בישראל שיווק של בשר טחון מצונן ממפעלים כפי שנהוג באירופה ובארה"ס", בוסיף מנכ"ל משרד החקלאות וביטחון המזון, אורן לביא. "המשמעות הייתה היעדר תחרות מספקת ועלויות גבוהות יותר שהתגלגלו למחיר לצרכן".