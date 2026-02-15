בעלים של רשת אופנה גדולה שם קץ לחייו

איש עסקים, שעמד בראש רשת אופנה פופולרית עם עשרות סניפים ברחבי הארץ, שם קץ לחייו היום (א'). על פי הידוע בשלב זה, הרקע להתאבדות אינו ברור, ויכול להיות שייך לאירועים כלכליים שפקדו את עסקיו בעת האחרונה.

על פי גורמים בשוק האופנה, מדובר במקרה שמגיע בהפתעה גדולה. לפי פרסומים מסוף השנה שעברה, החברה שאיש העסקים עמד בראשה נקלעה למצב כלכלי בעייתי, והוא ניסה למכור אותה לרשת אחרת בתחום - עסקה שטרם קיבלה אישור.