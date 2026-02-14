ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
הוט

תקלה בשירותי הטלוויזיה של הוט: "התקלה מיודעת ונמצאת בטיפול"

לקוחות ברחבי הארץ מדווחים הערב על תקלה בשירותי הטלוויזיה של הוט, שבגללה לא ניתן לצפות בשידורים • מהוט מסרו כי התקלה נקודתית ונמצאת בטיפול

נבו טרבלסי 20:19
תקלה בשירות / צילום: Shutterstock, Ken stocker
תקלה בשירות / צילום: Shutterstock, Ken stocker

לקוחות ברחבי הארץ מדווחים הערב על תקלה בשירותי הטלוויזיה של חברת הוט. הלקוחות מציינים שלא ניתן לצפות בטלוויזיה בשל התקלה וזועמים על חוסר המענה במוקד החברה.

בחברה אישרו היום (ש') את התקלה ואמרו כי "בשל תקלה נקודתית חלק מלקוחות הסיבים של החברה חווים כעת קושי בצפייה. התקלה מיודעת ונמצאת בטיפול, אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית". בשירות Downdetector נרשמו מעל ל-300 דיווחים בעמוד חברת Hot mobile בכלל. בעמוד של Hotnet נרשמו כמה עשרות תקלות בלבד.

צילום מסך מעמוד האינסטגרם של חברת הוט / צילום: צילום מסך
 צילום מסך מעמוד האינסטגרם של חברת הוט / צילום: צילום מסך

על פי הערכות, להוט יש כ-650 אלף לקוחות בשוק הטלוויזיה, אך לא כולם מחוברים בעזרת סיבים לשירותי הטלוויזיה. על פי הערכות כ-60% מבין הלקוחות האלו עברו לשידורי OTT (דרך האינטרנט). לא ברור מה מקור התקלה. לצד זאת, לקוחות מדווחים כי הם לא מצליחים ליצור קשר עם המוקד, מה שמהווה עומס משמעותי על מוקד החברה.