תקלה בשירותי הטלוויזיה של הוט: "התקלה מיודעת ונמצאת בטיפול"

לקוחות ברחבי הארץ מדווחים הערב על תקלה בשירותי הטלוויזיה של חברת הוט. הלקוחות מציינים שלא ניתן לצפות בטלוויזיה בשל התקלה וזועמים על חוסר המענה במוקד החברה.

בחברה אישרו היום (ש') את התקלה ואמרו כי "בשל תקלה נקודתית חלק מלקוחות הסיבים של החברה חווים כעת קושי בצפייה. התקלה מיודעת ונמצאת בטיפול, אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית". בשירות Downdetector נרשמו מעל ל-300 דיווחים בעמוד חברת Hot mobile בכלל. בעמוד של Hotnet נרשמו כמה עשרות תקלות בלבד.

צילום מסך מעמוד האינסטגרם של חברת הוט / צילום: צילום מסך

על פי הערכות, להוט יש כ-650 אלף לקוחות בשוק הטלוויזיה, אך לא כולם מחוברים בעזרת סיבים לשירותי הטלוויזיה. על פי הערכות כ-60% מבין הלקוחות האלו עברו לשידורי OTT (דרך האינטרנט). לא ברור מה מקור התקלה. לצד זאת, לקוחות מדווחים כי הם לא מצליחים ליצור קשר עם המוקד, מה שמהווה עומס משמעותי על מוקד החברה.