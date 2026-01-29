זה לא לקח הרבה זמן: אחרי שבשבוע שעבר התברגה הפרסומת החדשה של בנק הפועלים כזכורה ביותר, השבוע היא מתברגת הן כזכורה והן כאהובה ביותר, כך לפי דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות של גלובס וגיאוקרטוגרפיה.

● באופן חסר תקדים: מכרז הפרסום של קופ"ח מכבי מגיע לבג"ץ

● כך הופכת יוטיוב לשחקנית טלוויזיה חזקה בשוק צפוף ותחרותי

נזכיר כי בקיץ האחרון נפרד הבנק מהפרזנטור הקבוע לאחר 4 שנים, ובחר במקומו את ליאת הר לב והילה קורח, ובמקביל נבחרה אסטרטגיה של בנקאות יוזמת. כחלק מכך מגיעה גם הפרסומת הנוכחית, המקדמת את מהלך "פועלים PRO", שבו הבנק מציע לכל לקוח ארבעה יועצים שיסייעו בקבלת החלטות כלכליות.

כדי להעביר את המסר, דווקא אירנה (הר לב), הקלילה יותר בדרך כלל, היא שמתפלצת משיחה שקורח מנהלת על האחד שלא מספיק לה יותר, היא צריכה ארבעה. השיחה מתפתחת באופן צפוי, ורק אחרי דבר המפרסם, גם אירנה מבינה במה מדובר.

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, מבין המפרסמים בכלל ערוצי הטלוויזיה, בנק הפועלים אחראי להשקעה השנייה בגודלה השבוע - כ-2.2 מיליון שקל. להשקעה הגדולה ביותר אחראי מפעל הפיס, עם כ-2.8 מיליון שקל עבור קמפיינים לפרס ספיר, לוטו והטבות של מנויי פיס. ההשקעה השלישית בגודלה, כ-1.5 מיליון שקל, שייכת למותג הרכב יונדאי, שעלה בקמפיינים למכירות באולמות התצוגה ולרכב היברידי.

גם השבוע מתברגות שתי חברות התקשורת yes ו-HOT בטבלה, הודות למהלכים שלהן לקידום השת"פ עם שירות הסטרימינג HBO MAX, שנכנס החודש לישראל באופן עצמאי. שני הקמפיינים שונים מאוד זה מזה: ב-yes גייסו לצד הפרזנטורית הקבועה נועה קירל גם את בעלה שוער הכדורגל דניאל פרץ, ולמעשה מדובר בפרסומת רבת משתתפים, תלבושות ומוזיקה, וגם ספה אחת בסוף.

מתוך קמפיין yes / צילום: צילום מסך

ב-HOT, לעומת זאת, גייסו את חן אמסלם, כוכבת סדרת הדגל של החברה "זגורי אימפריה", אשר יושבת לבדה על ספה עם שמיכה מנומרת. בקריצה על המתחרים, היא פונה לצופים: "מה נראה לכם, שאצלנו אין HBO MAX חצי שנה מתנה? וזה בלי כל הרעש והצלצולים".

במבחן התוצאה, השבוע הפרסומת של yes מתברגת במקום השלישי בזכירות והשני באהדה, והפרסומת של HOT מתברגת שישית בזכירות ושביעית באהדה.

את הטבלה נועלים שני קמפיינים שנעשו ללא משרד פרסום, וקשורים לערוץ קשת 12 - המחזיק בשירות הסטרימינג free TV, וחתום על הסכם התקשרות אסטרטגי עם חברת הביטוח ליברה. בשניהם הקו הפרסומי מבוסס על פרזנטור (ארז טל ותומר קאפון בהתאמה) שלא שר ורוקד, אבל מתאפיין בשפה קבועה ומצליח להעלות חיוך, וכתוצאה מכך נשמרת נוכחות יציבה בדירוג.

מתוך קמפיין HOT / צילום: צילום מסך

שומרים על יציבות

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, ההשקעה בפרסום רושמת ירידה קלה מ־56 מיליון שקל בשבוע שעבר ל־54 מיליון שקל השבוע

המשרד האהוב

המשרדים האחראים לפרסומות האהובות ביותר הם גיתם BBDO (בנק הפועלים) ואדלר חומסקי (yes), בעוד המקום השלישי נמצא הרחק מהם

המדור, המתפרסם כאן מדי שבוע ב־20 השנים האחרונות, מתבסס על דירוג של חברת גיאוקרטוגרפיה ושם דגש על ניתוח מגמות ושינויים, קריאיטיב ייחודי, צעדים משלימים בדיגיטל ועוד. דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות כולל את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל לרבות החברה הערבית.