אחרי תקופה קצרה של היעדרות, בנק הפועלים חוזר להפסקת הפרסומות, והפעם כדי לקדם את מהלך "פועלים PRO" - שם שלפני כשנתיים תיאר את שירות הבנקאות הדיגיטלי, וכיום מתייחס לכך שהבנק מציע לכל לקוח ארבעה יועצים שיסייעו לו בקבלת החלטות כלכליות.

אירנה (ליאת הר-לב המצוינת) שוב מתפרצת לבית של הילה קורח, והפעם היא גם מתפלצת מהשיחה שזו מנהלת על האחד שלא מספיק לה יותר, היא צריכה ארבעה. השיחה מתפתחת לכיוון הברור, ורק אחרי דבר המפרסם, אירנה מבינה במה מדובר. תוך זמן קצר באוויר, הפרסומת מתברגת במקום הראשון בזכירות, לפי דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות של גלובס וגיאוקרטוגרפיה.

ליאת הר-לב והילה קורח בקמפיין בנק הפועלים / צילום: צילום מסך יוטיוב

למשבצת הפרסומת האהובה ביותר נכנס השבוע המותג פריגת. הפעם, לפי הפריגתולוגיה של שלום מיכאלשווילי, כלומר ההוא ממזנון הגאון, "שתיית פריגת סחוט עלולה להכיל חווית פינוק שלא הכרתם". בניגוד לקמפיינים גרנדיוזיים, נראה כי כאן השפה הפרסומית העקבית וההומוריסטית לצד האהדה הציבורית למיכאלשווילי עצמו, הם שעושים את המלאכה.

בשבוע שעבר נכנס לישראל רשמית שירות הסטרימינג HBO MAX, אשר למעשה "הוציא" את התכנים שלו מהספקיות הגדולות, וכעת נותן אותם כשירות עצמאי בתשלום נפרד - בדומה לנטפליקס. עם זאת, לצד המסלול הישיר, ניתן גם להזמין את השירות במחיר התחלתי מוזל דרך HOT ו-yes - ולשם כך עלו שתי החברות בקמפיינים השונים מאוד זה מזה. בעוד אחד מושקע ונוצץ מאוד, השני נשאר על הספה, ממש כמו הצופים.

אז מה על מדובר בעצם? הפרזנטורית הקבועה של yes, נועה קירל, גייסה את בעלה שוער הכדורגל דניאל פרץ לקמפיין רב משתתפים, תלבושות, מוזיקה כמובן - וגם ספה אחת בסוף. ב-HOT גייסו את חן אמסלם, כוכבת "זגורי אימפריה", אשר יושבת על ספה עם שמיכה מנומרת, ובקריצה על המתחרים פונה לצופים: "מה נראה לכם, שאצלנו אין?… וזה בלי כל הרעש והצלצולים". במבחן התוצאה, הפרסומת של HOT מתברגת במקום גבוה יותר בזכירות, בעוד הפרסומת של yes מתמקמת גבוה יותר באהדה (ולמעשה נצמדת לפריגת).

נועה קירל בקמפיין yes / צילום: צילום מסך יוטיוב

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, מבין המפרסמים בכלל ערוצי הטלוויזיה, yes ו-HOT הן גם החברות שהשקיעו את הסכומים הגבוהים ביותר השבוע. ההשקעה הגבוהה ביותר היא של yes עם כ-3.4 מיליון שקל. ההשקעה השנייה בגודלה, של HOT, עומדת על כ-1.9 מיליון שקל.

ההשקעה השלישית בגודלה, כ-1.7 מיליון שקל, שייכת לפלטפורמת הסטרימינג המנסה להתחרות בהן, free TV, שבתקופה האחרונה נמצאת באוויר עם קמפיין שנעשה אין האוס אצל הבעלים ערוץ קשת 12. את הקמפיין מוביל ארז טל, שכביכול מייעץ לאנשים שמתלבטים אם להצטרף לפלטפורמה, בעזרת הסלוגן "חופשי שווה לנסות".

חן אמסלם בקמפיין HOT / צילום: צילום מסך יוטיוב

עלייה בהשקעה

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, ההשקעה בפרסום עולה מ-49 מיליון שקל בשבוע שעבר ל-56 מיליון שקל השבוע.

המשרד האהוב

המשרדים האחראים לשלוש הפרסומות האהובות ביותר הם באומן בר ריבנאי (פריגת), אדלר חומסקי & ורשבסקי (yes) וגיתם BBDO (בנק הפועלים).

המדור, המתפרסם כאן מדי שבוע ב־20 השנים האחרונות, מתבסס על דירוג של חברת גיאוקרטוגרפיה ושם דגש על ניתוח מגמות ושינויים, קריאיטיב ייחודי, צעדים משלימים בדיגיטל ועוד. דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות כולל את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל לרבות החברה הערבית.